Просто всё смешиваю. Ещё один вкусный и быстрый тортик: рецепт без выпечки и без печенья

Торты считаются самыми торжественными десертами для множества людей. Без торта трудно представить детский праздник и свадьбу, а также юбилей. Традиция выпекать торты пришла к нам из Европы.

Конечно, европейцы тоже не сразу стали отдавать тортам большое предпочтение на праздниках. Фурор произвела одна английская дама, которая сделала торт ключевым десертом на своем празднике.

Тенденция пошла дальше, после чего в каждом государстве к балам обязательно кондитеры выпекали торты.

Сейчас торты могут быть не столь масштабными как раньше. Для современных людей главное не внешний вид изделия, а его сладость вкус.

Создадим на своей кухне шоколадный торт.

Ингредиенты для шоколадного торта:

Сгущенное молоко – 400 г;

Сливочное масло мягкое – 180 г;

Готовые шоколадные шарики для завтрака — 250 г;

Шоколад горький – 80 г;

Молоко – 2 ст.л.

Приготовление шоколадного торта:

Мягкое сливочное масло взбиваем миксером до побеления. Добавляем к маслу сгущенное молоко комнатной температуры, взбиваем компоненты вместе.

Высыпаем к массе шоколадные шарики и перемешиваем.

Выкладываем смесь в форму для торта, выравниваем по поверхности и оставляем на пару часов в холодильнике.

Проходимся по краям формы ножом, вынимаем аккуратно торт. В миске смешиваем шоколад и молоко, в микроволновке растапливаем его короткими импульсами.

Смешиваем шоколад с молоком, выливаем глазурь на торт.

Оставляем торт в холодильнике до застывания глазури.

Получается достаточно быстрый торт без выпечки. Это бюджетный аналог шоколадного торта.