Простой рецепт мяса: как приготовить шашлык на Пасху

Вкус весенних праздников / Фото pexels
Ингредиенты:
– 1 килограмм свинины (можно взять шею или лопатку);
– 200 грамм майонеза;
– 1 большая луковица;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– свежая зелень по вкусу (кориандр, петрушка, базилик);
– сок одного лимона.
Приготовление:
- Нарежьте свинину на куски среднего размера.
- Важно, чтобы куски были примерно одинакового размера для равномерного приготовления.
- В глубокой миске смешайте майонез, измельченный чеснок, соль, перец и лимонный сок.
- Мелко нарежьте лук и зелень, добавьте к маринаду и тщательно перемешайте.
- Поместите куски мяса в маринад, тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл все мясо.
- Накройте миску крышкой или пленкой и оставьте в холодильнике на 3 – 6 часов. Для лучшего результата вы можете мариновать мясо на ночь.
- Разогрейте мангал или гриль. Нанизывайте мясо на шампуры или выложите на гриль-решетку.
- Готовьте шашлык, регулярно переворачивая, до золотистой корочке и полного приготовлению мяса (примерно 10 – 15 минут в зависимости от интенсивности жара).
- Подавайте готовый шашлык горячим, украсив свежей зеленью.
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