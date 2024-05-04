Описание приготовления:

Для того, чтобы получилась вкусная выпечка, необходимо взять свежие и качественные продукты. Мука подойдет высшего сорта, сливочное масло с процентом жирности не менее 82, жирное молоко, качественный какао-порошок и свежие дрожжи. Я использую сухие дрожжи, но можно заменить на свежие в 3 раза больше по весу. Сахар, количество и разнообразие сухофруктов регулируйте по своему вкусу.

Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Изюм 100 Грамм

Молоко 260 Миллилитров

Сливочное масло 100 Грамм

Яйца 3 Штуки

Какао 50 Грамм

Какао 30 Грамм (глазурь)

Мука пшеничная 500 Грамм

Соль 1 Щепотка

Сахар 150 Грамм

Сахарная пудра 150 Грамм (глазурь)

Ванилин По вкусу

Яичный белок 1 Штука (глазурь)

Дрожжи 14 Грамм (сухие)

Вода 1-2 Чайных ложек (глазурь)

Лимонный сок 1 Чайная ложка (глазурь)

Цедра апельсина 1 Чайная ложка

Количество порций 8

Калорийность

317 ккал

Калорийность

6 г

Белки

9 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кулич шоколадный»

Подготовьте все продукты по списку.

Активируйте дрожжи: в чашу влейте теплое молоко, добавьте из общей нормы 1 столовую ложку сахара и сухие дрожжи. Перемешайте и оставьте в теплом месте на 5-10 минут. За это время на поверхности появится «шапочка» — значит дрожжи свежие и с ними можно работать.

Отдельно в глубокую миску просейте муку, соль и какао-порошок.

В отдельную посуду выложите мягкое сливочное масло, сахар и ванилин. Разотрите в однородную массу.

Вбейте в масляную массу яйца, перемешайте венчиком.

В муку с какао-порошком влейте ожившие дрожжи с молоком.

Вылейте яично-масляную смесь.

Вымесите мягкое, слегка липнувшее к рукам тесто. Накройте чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-60 минут.

За это время тесто хорошо поднимется.

В подошедшее тесто добавьте заранее промытый и обсушенный изюм и цедру апельсина. Тщательно вмешайте сухофрукты в тесто.

Выложите тесто в формочки для кулича на половину. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте еще минут на 30-40.

Когда тесто поднимется почти до краев, поставьте выпекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут. Примерно за 10 минут до готовности, накройте верх куличей фольгой, чтобы они не подгорели.

Готовность кулича проверьте деревянной палочкой — она должна выйти из середины кекса абсолютно сухой. Оставьте кулич в форме немного остыть, а затем аккуратно достаньте и полностью остудите.

Приготовьте ингредиенты для глазури по списку.

Смешайте просеянную сахарную пудру с какао-порошком.

Добавьте яичный белок и сок лимона.

Перемешайте венчиком или миксером до гладкой, однородной глазури.

Окуните куличи в глазурь или покройте при помощи лопатки.

Переверните куличи на блюдо и украсьте по желанию. Я посыпала миндальными лепестками.

Со Светлой Пасхой, друзья!