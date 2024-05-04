Описание приготовления:
Для того, чтобы получилась вкусная выпечка, необходимо взять свежие и качественные продукты. Мука подойдет высшего сорта, сливочное масло с процентом жирности не менее 82, жирное молоко, качественный какао-порошок и свежие дрожжи. Я использую сухие дрожжи, но можно заменить на свежие в 3 раза больше по весу. Сахар, количество и разнообразие сухофруктов регулируйте по своему вкусу.
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Изюм 100 Грамм
- Молоко 260 Миллилитров
- Сливочное масло 100 Грамм
- Яйца 3 Штуки
- Какао 50 Грамм
- Какао 30 Грамм (глазурь)
- Мука пшеничная 500 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Сахар 150 Грамм
- Сахарная пудра 150 Грамм (глазурь)
- Ванилин По вкусу
- Яичный белок 1 Штука (глазурь)
- Дрожжи 14 Грамм (сухие)
- Вода 1-2 Чайных ложек (глазурь)
- Лимонный сок 1 Чайная ложка (глазурь)
- Цедра апельсина 1 Чайная ложка
Количество порций 8
Калорийность
317 ккал
Калорийность
6 г
Белки
9 г
Жиры
46 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кулич шоколадный»
Подготовьте все продукты по списку.
Активируйте дрожжи: в чашу влейте теплое молоко, добавьте из общей нормы 1 столовую ложку сахара и сухие дрожжи. Перемешайте и оставьте в теплом месте на 5-10 минут. За это время на поверхности появится «шапочка» — значит дрожжи свежие и с ними можно работать.
Отдельно в глубокую миску просейте муку, соль и какао-порошок.
В отдельную посуду выложите мягкое сливочное масло, сахар и ванилин. Разотрите в однородную массу.
Вбейте в масляную массу яйца, перемешайте венчиком.
В муку с какао-порошком влейте ожившие дрожжи с молоком.
Вылейте яично-масляную смесь.
Вымесите мягкое, слегка липнувшее к рукам тесто. Накройте чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-60 минут.
За это время тесто хорошо поднимется.
В подошедшее тесто добавьте заранее промытый и обсушенный изюм и цедру апельсина. Тщательно вмешайте сухофрукты в тесто.
Выложите тесто в формочки для кулича на половину. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте еще минут на 30-40.
Когда тесто поднимется почти до краев, поставьте выпекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут. Примерно за 10 минут до готовности, накройте верх куличей фольгой, чтобы они не подгорели.
Готовность кулича проверьте деревянной палочкой — она должна выйти из середины кекса абсолютно сухой. Оставьте кулич в форме немного остыть, а затем аккуратно достаньте и полностью остудите.
Приготовьте ингредиенты для глазури по списку.
Смешайте просеянную сахарную пудру с какао-порошком.
Добавьте яичный белок и сок лимона.
Перемешайте венчиком или миксером до гладкой, однородной глазури.
Окуните куличи в глазурь или покройте при помощи лопатки.
Переверните куличи на блюдо и украсьте по желанию. Я посыпала миндальными лепестками.
Со Светлой Пасхой, друзья!