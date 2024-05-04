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Кулич шоколадный

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Кулич шоколадный

Описание приготовления:

Для того, чтобы получилась вкусная выпечка, необходимо взять свежие и качественные продукты. Мука подойдет высшего сорта, сливочное масло с процентом жирности не менее 82, жирное молоко, качественный какао-порошок и свежие дрожжи. Я использую сухие дрожжи, но можно заменить на свежие в 3 раза больше по весу. Сахар, количество и разнообразие сухофруктов регулируйте по своему вкусу.
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

  • Изюм 100 Грамм
  • Молоко 260 Миллилитров
  • Сливочное масло 100 Грамм
  • Яйца 3 Штуки
  • Какао 50 Грамм
  • Какао 30 Грамм (глазурь)
  • Мука пшеничная 500 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Сахар 150 Грамм
  • Сахарная пудра 150 Грамм (глазурь)
  • Ванилин По вкусу
  • Яичный белок 1 Штука (глазурь)
  • Дрожжи 14 Грамм (сухие)
  • Вода 1-2 Чайных ложек (глазурь)
  • Лимонный сок 1 Чайная ложка (глазурь)
  • Цедра апельсина 1 Чайная ложка

Количество порций 8

Калорийность

317 ккал

Калорийность

6 г

Белки

9 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кулич шоколадный»

Кулич шоколадный

Подготовьте все продукты по списку.

Кулич шоколадный

Активируйте дрожжи: в чашу влейте теплое молоко, добавьте из общей нормы 1 столовую ложку сахара и сухие дрожжи. Перемешайте и оставьте в теплом месте на 5-10 минут. За это время на поверхности появится «шапочка» — значит дрожжи свежие и с ними можно работать.

Кулич шоколадный

Отдельно в глубокую миску просейте муку, соль и какао-порошок.

Кулич шоколадный

В отдельную посуду выложите мягкое сливочное масло, сахар и ванилин. Разотрите в однородную массу.

Кулич шоколадный

Вбейте в масляную массу яйца, перемешайте венчиком.

Кулич шоколадный

В муку с какао-порошком влейте ожившие дрожжи с молоком.

Кулич шоколадный

Вылейте яично-масляную смесь.

Кулич шоколадный

Вымесите мягкое, слегка липнувшее к рукам тесто. Накройте чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-60 минут.

Кулич шоколадный

За это время тесто хорошо поднимется.

Кулич шоколадный

В подошедшее тесто добавьте заранее промытый и обсушенный изюм и цедру апельсина. Тщательно вмешайте сухофрукты в тесто.

Кулич шоколадный

Выложите тесто в формочки для кулича на половину. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте еще минут на 30-40.

Кулич шоколадный

Когда тесто поднимется почти до краев, поставьте выпекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут. Примерно за 10 минут до готовности, накройте верх куличей фольгой, чтобы они не подгорели.

Кулич шоколадный

Готовность кулича проверьте деревянной палочкой — она должна выйти из середины кекса абсолютно сухой. Оставьте кулич в форме немного остыть, а затем аккуратно достаньте и полностью остудите.

Кулич шоколадный

Приготовьте ингредиенты для глазури по списку.

Кулич шоколадный

Смешайте просеянную сахарную пудру с какао-порошком.

Кулич шоколадный

Добавьте яичный белок и сок лимона.

Кулич шоколадный

Перемешайте венчиком или миксером до гладкой, однородной глазури.

Кулич шоколадный

Окуните куличи в глазурь или покройте при помощи лопатки.

Кулич шоколадный

Переверните куличи на блюдо и украсьте по желанию. Я посыпала миндальными лепестками.

Кулич шоколадный

Со Светлой Пасхой, друзья!

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