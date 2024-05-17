Простой рецепт на ужин: рецепт курицы в луковом соусе

Этот рецепт вдохновлен легендарным французским супом. И курица получается очень вкусной.
Если вы любите французский луковый суп, который подают с поджаренным хлебом, то вам понравится и эта курица в густом ароматном соусе. Подавайте ее со свежим хлебом, или с простым белым рисом. Рецептом поделились на сайте Aktuality.
Курица в луковом соусе
Ингредиенты:
- 4 филе куриных бедрышек с кожей или две куриные грудки (тоже с кожей);
- сушеный чеснок;
- тимьян;
- оливковое масло;
- сливочное масло;
- 3 луковицы среднего размера;
- мука — 2 ст. л.;
- мясной бульон — 50 мл;
- 4 ломтика сыра Эмменталь;
- соль, молотый черный перец.
Курицу надрежьте крест-накрест на коже, посолите и приправьте с обеих сторон.
Посыпьте верхнюю часть с кожей сушеным чесноком и тимьяном.
Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне и обжарьте на нем мясо (начиная со стороны кожи) примерно по 5–7 минут с каждой стороны. Чтобы мясо был практически готово, когда положите его на тарелку.
Добавьте в сковороду сливочное масло и тонко нарезанный лук, слегка посыпьте солью и обжарьте на среднем огне, периодически помешивая, пока оно не начнет карамелизироваться — примерно 15–20 минут.
Затем смешиваем муку с золотистым луком, немного обжариваем и вливаем бульон, по вкусу можно добавить ароматный тимьян.
Верните обжаренную курицу в кипящий соус и готовьте на слабом огне около 10 минут.
Выложите ломтики эмменталя на мягкие кусочки курицы, накройте сковороду и нагревайте еще минуту-две, пока сыр не расплавится и не растечется.
Курица в луковом соусе готова.
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