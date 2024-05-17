Вкусные сырные лепешки: научила всех своих так готовить. Быстрый завтрак за 15 минут

Первые упоминания о лепешках с начинкой встречаются в истории многих культур. В Древнем Египте и Месопотамии готовили лепёшки с начинкой из сыра, овощей и мяса. В Древней Греции и Риме были популярны лепешки с начинкой из фруктов, орехов и мёда.

В Средние века в Европе появились новые ингредиенты для лепёшек с начинкой: специи, сахар, молоко и сливки. Стали актуальны такие лепёшки, как ватрушка, самса и кулебяка.

В эпоху Возрождения лепёшки с начинкой стали более сложными и изысканными. Появились новые рецепты, в которых лепёшка сочеталась с разнообразными начинками.

Сегодня существует огромное разнообразие лепёшек с начинкой. Они могут быть сладкими, фруктовыми, мясными, овощными и т. д.

Лепешки с начинкой остаются любимым блюдом многих людей по всему миру.

Ингредиенты для теста:

мука — 700 г;

кефир — 400 мл;

сметана — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

сыр сулугуни — 400 г;

яйцо — 4 шт.;

лук зеленый — 1 пучок;

соль — щепотка.

Приготовление лепешек с начинкой:

В миске с мукой делаем углубление, вливаем теплый кефир, добавляем сметану, высыпаем соль, сахар и соду. Смешиваем сперва ингредиенты в углубление, а затем добавляем муку.

Замешиваем мягкое и эластичное тесто, вливаем в него растительное масло. Собираем тесто в колобок, вымешиваем на столе 5 минут.

Делим тесто на 4 равные части, раскатываем в колобки. Накрываем пищевой пленкой колобки, пока готовим начинку.

Натираем на мелкой терке сыр, на крупной трем вареные яйца. Шинкуем зеленый лук, смешиваем с сыром и яйцом, солим.

Раскатываем колобки в тонкие круглые лепешки. Выкладываем в середину начинку, края лепешки собираем к центру, как мешочек.

Запечатываем начинку внутри, кладем лепешку швом вниз. Слегка раскатываем лепешку по диаметру примерно равному сковороде.

В сковороде на растительном масле обжариваем лепешки по 5 минут с каждой стороны. Вторую сторону лучше жарить под крышкой на медленном огне.

Получаются вкусные сырные лепешки. Этот рецепт отлично впишется в повседневное применение.