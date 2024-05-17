Вкусные сырные лепешки: научила всех своих так готовить. Быстрый завтрак за 15 минут

Первые упоминания о лепешках с начинкой встречаются в истории многих культур. В Древнем Египте и Месопотамии готовили лепёшки с начинкой из сыра, овощей и мяса. В Древней Греции и Риме были популярны лепешки с начинкой из фруктов, орехов и мёда.
В Средние века в Европе появились новые ингредиенты для лепёшек с начинкой: специи, сахар, молоко и сливки. Стали актуальны такие лепёшки, как ватрушка, самса и кулебяка.
В эпоху Возрождения лепёшки с начинкой стали более сложными и изысканными. Появились новые рецепты, в которых лепёшка сочеталась с разнообразными начинками.
Сегодня существует огромное разнообразие лепёшек с начинкой. Они могут быть сладкими, фруктовыми, мясными, овощными и т. д.
Лепешки с начинкой остаются любимым блюдом многих людей по всему миру.
Ингредиенты для теста:
- мука — 700 г;
- кефир — 400 мл;
- сметана — 3 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Ингредиенты для начинки:
- сыр сулугуни — 400 г;
- яйцо — 4 шт.;
- лук зеленый — 1 пучок;
- соль — щепотка.
Приготовление лепешек с начинкой:
В миске с мукой делаем углубление, вливаем теплый кефир, добавляем сметану, высыпаем соль, сахар и соду. Смешиваем сперва ингредиенты в углубление, а затем добавляем муку.
Замешиваем мягкое и эластичное тесто, вливаем в него растительное масло. Собираем тесто в колобок, вымешиваем на столе 5 минут.
Делим тесто на 4 равные части, раскатываем в колобки. Накрываем пищевой пленкой колобки, пока готовим начинку.
Натираем на мелкой терке сыр, на крупной трем вареные яйца. Шинкуем зеленый лук, смешиваем с сыром и яйцом, солим.
Раскатываем колобки в тонкие круглые лепешки. Выкладываем в середину начинку, края лепешки собираем к центру, как мешочек.
Запечатываем начинку внутри, кладем лепешку швом вниз. Слегка раскатываем лепешку по диаметру примерно равному сковороде.
В сковороде на растительном масле обжариваем лепешки по 5 минут с каждой стороны. Вторую сторону лучше жарить под крышкой на медленном огне.
Получаются вкусные сырные лепешки. Этот рецепт отлично впишется в повседневное применение.