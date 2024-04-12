Описание приготовления:
Приготовить вкусный пирог на десерт можно со своими детьми, доверяя им выложить тесто в форму, нарезать груши. Они с удовольствием возьмут такой десерт в школу или на прогулку, на пикник. Можно подать пирог с вареньем или джемом, сметаной, топпингом и т.д.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Груша Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 3 Штуки
- Сахар 150 Грамм
- Мука пшеничная 120 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Разрыхлитель 3 Грамма
- Груша 1 Штука (1 крупная или 2 мелких)
- Масло растительное 20 Миллилитров (для смазывания формы)
Количество порций 4
Калорийность
253 ккал
Калорийность
5 г
Белки
6 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пушистый пирог с грушей»
Подготовьте указанные ингредиенты. Выбирайте груши не слишком сочные, чтобы их нарезка не опустилась на дно формы при запекании.
Куриные яйца вбейте в емкость миксера или кухонного комбайна, всыпьте сахар и соль. Взбейте примерно 4-5 минут в пышную пену. Всыпьте разрыхлитель и пшеничную муку высшего сорта. Вмешайте их, но не взбивайте.
Сбрызните растительным маслом форму, заходя и на бортики. Выложите в форму приготовленное тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов. В это время очистите грушу и срежьте семенные блоки. Нарежьте четвертинки фруктов ломтиками и выложите на тесто. Отправьте форму в духовку на 35-40 минут.
Готовый пирог выложите в форме на бок и слегка остудите. Затем подрежьте края ножом и удалите форму.
Пушистый пирог с грушей нарежьте или разломите на части и подайте к столу с напитками.