Описание приготовления:

Приготовить вкусный пирог на десерт можно со своими детьми, доверяя им выложить тесто в форму, нарезать груши. Они с удовольствием возьмут такой десерт в школу или на прогулку, на пикник. Можно подать пирог с вареньем или джемом, сметаной, топпингом и т.д.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Груша Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Яйца 3 Штуки

Сахар 150 Грамм

Мука пшеничная 120 Грамм

Соль 2 Щепотки

Разрыхлитель 3 Грамма

Груша 1 Штука (1 крупная или 2 мелких)

Масло растительное 20 Миллилитров (для смазывания формы)

Количество порций 4

Калорийность

253 ккал

Калорийность

5 г

Белки

6 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пушистый пирог с грушей»

Подготовьте указанные ингредиенты. Выбирайте груши не слишком сочные, чтобы их нарезка не опустилась на дно формы при запекании.

Куриные яйца вбейте в емкость миксера или кухонного комбайна, всыпьте сахар и соль. Взбейте примерно 4-5 минут в пышную пену. Всыпьте разрыхлитель и пшеничную муку высшего сорта. Вмешайте их, но не взбивайте.

Сбрызните растительным маслом форму, заходя и на бортики. Выложите в форму приготовленное тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов. В это время очистите грушу и срежьте семенные блоки. Нарежьте четвертинки фруктов ломтиками и выложите на тесто. Отправьте форму в духовку на 35-40 минут.

Готовый пирог выложите в форме на бок и слегка остудите. Затем подрежьте края ножом и удалите форму.

Пушистый пирог с грушей нарежьте или разломите на части и подайте к столу с напитками.