Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить печенье с изюмом из кукурузной муки. Изюм можно использовать как темный, так и светлый. Если изюм крупный, то предварительно его порежьте. Для аромата в печенье также можно добавить молотую корицу. Печенье получается рассыпчатым благодаря кукурузной муке, а изюм делает его слаще и ароматнее.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Изюм / Сухофрукты / Мука / Кукурузная мука Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Мука кукурузная 100 Грамм

Мука пшеничная 100 Грамм

Вода 50 Миллилитров

Масло растительное 50 Миллилитров

Сахар 50 Грамм

Соль 1/4 Чайных ложки

Ванильный ароматизатор 2 Капли

Сода гашенная лимонным соком 1/2 Чайных ложки

Изюм 30 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

391 ккал

Калорийность

4 г

Белки

16 г

Жиры

58 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье с изюмом из кукурузной муки»

Подготовьте все ингредиенты.

Влейте в растительное масло и воду в миску, добавьте сахар, соль, ванильный ароматизатор. Все размешайте.

Соду погасите лимонным соком, добавьте в миску. Еще раз перемешайте.

Просейте оба вида муки в миску. Перемешайте и замесите однородное тесто, которое не липнет к рукам. Если оно получается рассыпчатым, то добавьте еще пару ложек воды.

Изюм промойте в теплой воде и обсушите с помощью бумажных полотенец.

Добавьте изюм и замешайте его в тесто.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 6-7 мм. С помощью формочек вырежьте печенье.

Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке 11-12 минут.

Печенье с изюмом из кукурузной муки готово, приятного вам аппетита!