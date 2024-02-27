Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить печенье с изюмом из кукурузной муки. Изюм можно использовать как темный, так и светлый. Если изюм крупный, то предварительно его порежьте. Для аромата в печенье также можно добавить молотую корицу. Печенье получается рассыпчатым благодаря кукурузной муке, а изюм делает его слаще и ароматнее.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Изюм / Сухофрукты / Мука / Кукурузная мука Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Мука кукурузная 100 Грамм
- Мука пшеничная 100 Грамм
- Вода 50 Миллилитров
- Масло растительное 50 Миллилитров
- Сахар 50 Грамм
- Соль 1/4 Чайных ложки
- Ванильный ароматизатор 2 Капли
- Сода гашенная лимонным соком 1/2 Чайных ложки
- Изюм 30 Грамм
Количество порций 10
Калорийность
391 ккал
Калорийность
4 г
Белки
16 г
Жиры
58 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье с изюмом из кукурузной муки»
Подготовьте все ингредиенты.
Влейте в растительное масло и воду в миску, добавьте сахар, соль, ванильный ароматизатор. Все размешайте.
Соду погасите лимонным соком, добавьте в миску. Еще раз перемешайте.
Просейте оба вида муки в миску. Перемешайте и замесите однородное тесто, которое не липнет к рукам. Если оно получается рассыпчатым, то добавьте еще пару ложек воды.
Изюм промойте в теплой воде и обсушите с помощью бумажных полотенец.
Добавьте изюм и замешайте его в тесто.
Раскатайте тесто в пласт толщиной 6-7 мм. С помощью формочек вырежьте печенье.
Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке 11-12 минут.
Печенье с изюмом из кукурузной муки готово, приятного вам аппетита!