Такие легкие лепешки готовятся буквально из ничего. Минимальный набор продуктов + 15 минут времени — и у вас на столе самые пышные лепешки на кефире, подобных которым вы никогда не найдете в магазине. Просто поверьте, эти по-домашнему вкусные, румяные и ароматные изделия не оставят равнодушным никого, даже детей!

Это настолько проверенный рецепт, что я по нему готовлю уже не один десяток лет. Для завтрака или перекуса, вместо булочек и просто к свежесваренному супчику — идеально! Совет: когда лепешки свежие, они хрустят, но можете упаковать их в пакет и подержать с денек. Тогда они станут особенно мягкими. Подавайте лепешки также ко вторым блюдам вместо хлеба, с намазками и без.

Пышные лепешки на кефире: нюансы приготовления

Кефир для этой выпечки должен быть комнатной температуры, чтобы тесто равномерно поднялось и хорошо пропеклось. Эти лепешки я обычно жарю на сухой антипригарной сковороде, но иногда добавляю и растительное масло. Внутри готовые изделия получаются мягкими и пористыми, а чтобы корочка стала мягче, после обжаривания смажьте ее сливочным маслом.

Ингредиенты

Пшеничная мука800 г Кефир500 мл Соль1 ч. л. Сода1 ч. л. Сахар2 ч. л.

Приготовление

В кефир всыпьте соль, сахар и соду. Активно перемешайте массу, оставьте ее на 5 минут, чтобы сода вступила в реакцию. Всыпьте частями просеянную муку и вымешайте мягкое и эластичное тесто. Разделите его на 4 части и скатайте в колобки. Раскатайте тонкий пласт, смажьте растительным или сливочным маслом, посыпьте сахаром и сверните тугой рулет. Края защипните и сверните в улитку. Так же сделайте со всеми остальными колобками теста. Раскатайте улитку в небольшую лепешку по размеру вашей сковороды и обжаривайте ее до румяности с двух сторон. Готовые лепешки посыпьте сахарной пудрой.

Вот такие сладкие плюшки вы можете сделать буквально за 15–25 минут. Здорово, не так ли? Для разнообразия можете добавить в тесто немного корицы или лимонной цедры. Ранее мы рассказывали, как пожарить самые пышные оладьи на кефире.