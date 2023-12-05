Беру кефир и манку. Лепешки из детства: научила всех подруг так готовить

Манная крупа больше известна как манка. Это особый вид крупы из зерен пшеницы. Некоторые считают, что манную крупу создают из определенного вида зерна. Однако, этот миф развенчан достаточно давно.

Манную крупу делают из сортового помола пшеницы. Это одна из самых известных круп во всем мире. Широко используется манка в странах СНГ.

Из манной крупы делают галушки, каши, оладьи, запеканки.

Также из манки можно приготовить суфле и пудинги, даже испечь пирог.

В Советском Союзе манную крупу добавляли в котлеты, чтобы придать им нежную легкую консистенцию.

Сейчас манку заменяют разными новыми крупами, по типу киноа. Однако, приготовить вкусные булочки получится только с манкой.

Ингредиенты для булочек из манки:

кефир — 250 мл;

соль — ½ ч.л.;

сахар — ½ ч.л.;

манная крупа — 20 г;

яйцо — шт.;

мука — 450 г;

разрыхлитель — ч.л.;

растительное масло — 20 мл.

Приготовление булочек из манки:

В теплый кефир высыпаем сахар и соль, перемешиваем до растворения песчинок. Высыпаем в кефир манную крупу, смешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем набухать на 30 минут.

К набухшей манке разбиваем яйцо, перемешиваем. Просеиваем в манку муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Рекомендуем добавлять муку по частям.

Сформированный комок теста поливаем растительным маслом, снова вымешиваем. Убираем тесто отдохнуть под пищевой пленкой на 10-15 минут.

Раскатываем скалкой колобок в пласт толщиной 1 см. Делим пласт как пиццу на 8 треугольников.

В сковороде на растительном масле обжариваем булочки в виде треугольников с обеих сторон до золотистого цвета.

В результате получаются простые булочки из манной крупы и кефира.

Их можно готовить к завтраку или на перекус.