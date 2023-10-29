Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рагу по-крестьянски. Из овощей также можно добавить кабачок, консервированную фасоль и болгарский перец. Если любите острое, то можно приправить рагу молотым перцем чили. Рагу отлично насыщает, подавать его особенно вкусно с порубленной свежей зеленью.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Горячие блюда / Рагу

Состав / Ингредиенты:

Сосиски 2 Штуки

Картофель 350 Грамм

Капуста белокочанная 250 Грамм

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1/2 Штуки

Чеснок 1 Зубчик

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки

Паста томатная 1 Ст. ложка

Вода горячая 160 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

114 ккал

Калорийность

3 г

Белки

6 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рагу по-крестьянски»

Подготовьте все ингредиенты.

Капусту тонко нашинкуйте. Морковь порежьте брусочками или натрите на крупной терке. Репчатый лук порежьте полукольцами. Картофель очистите и порежьте кубиками среднего размера. Сосиски очистите и порежьте кружочками.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте сосиски до румяной корочки. Отложите в сторону.

После обжарьте морковь с репчатым луком до золотистого цвета.

Добавьте картофель и капусту. Все перемешайте. Влейте горячую воду так, чтобы она наполовину покрывала овощи. Посолите и поперчите по вкусу. Накройте крышкой и тушите 15 минут.

Добавьте томатную пасту и измельченный чеснок. Аккуратно перемешайте.

Добавьте жареные сосиски и готовьте все вместе еще 5 минут под крышкой.

Рагу по-крестьянски готово, приятного вам аппетита!