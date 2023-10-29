Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рагу по-крестьянски. Из овощей также можно добавить кабачок, консервированную фасоль и болгарский перец. Если любите острое, то можно приправить рагу молотым перцем чили. Рагу отлично насыщает, подавать его особенно вкусно с порубленной свежей зеленью.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Горячие блюда / Рагу
Состав / Ингредиенты:
- Сосиски 2 Штуки
- Картофель 350 Грамм
- Капуста белокочанная 250 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Чеснок 1 Зубчик
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Паста томатная 1 Ст. ложка
- Вода горячая 160 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
114 ккал
Калорийность
3 г
Белки
6 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рагу по-крестьянски»
Подготовьте все ингредиенты.
Капусту тонко нашинкуйте. Морковь порежьте брусочками или натрите на крупной терке. Репчатый лук порежьте полукольцами. Картофель очистите и порежьте кубиками среднего размера. Сосиски очистите и порежьте кружочками.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте сосиски до румяной корочки. Отложите в сторону.
После обжарьте морковь с репчатым луком до золотистого цвета.
Добавьте картофель и капусту. Все перемешайте. Влейте горячую воду так, чтобы она наполовину покрывала овощи. Посолите и поперчите по вкусу. Накройте крышкой и тушите 15 минут.
Добавьте томатную пасту и измельченный чеснок. Аккуратно перемешайте.
Добавьте жареные сосиски и готовьте все вместе еще 5 минут под крышкой.
Рагу по-крестьянски готово, приятного вам аппетита!