Невероятно знаменитый салат «Барби». Самый известный рецепт из свеклы в этом году

Салаты — это национальное итальянское блюдо. Однако, нельзя утверждать, что салаты пришли в мировую кухню именно из Италии. Первоначальная родина салатов — это Древний Рим. Само слово салат римское, так как означает соленый.

Дело в том, что в древности салаты всегда солили, чтобы получить приемлемый вкус. Можно сказать, что соль была самой основной заправкой для этого блюда из зелени.

Сейчас ситуация с салатами и их заправкой существенно изменилась. Добавляются в блюдо как овощи, так и фрукты, мясо, рыба и прочие продукты. Приготовим дома вкусный салат Барби.

Ингредиенты для салата Барби:

свекла — шт.;

яйца — 3 шт.;

картофель — 2 шт.;

сыр — 100 г;

маринованные огурцы — 50 г;

красный лук — ½ шт.;

петрушка — пучок;

соль — щепотка;

майонез — ст. л.;

сметана — 4 ст. л.;

грецкие орехи — 4 шт.

Приготовление салата Барби:

Запекаем или отвариваем до готовности свеклу, очищаем и натираем на крупных резцах терки. Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и также натираем на терке.

Отвариваем в мундире картофель, очищаем и натираем на крупной терке. На мелкой терке измельчаем сыр. Нарезаем маленькими брусочками маринованные огурцы.

Смешиваем в салатнике свеклу с яйцами, сыром, картофелем и маринованными огурцами. Режем к салату маленьким кубиком красный лук, шинкуем петрушку.

В салат добавляем лук и петрушку, солим. Заправляем салат майонезом и сметаной, тщательно перемешиваем.

Измельчаем в крошку грецкие орехи. Их используем для украшения салата со свеклой.