Невероятно знаменитый салат «Барби». Самый известный рецепт из свеклы в этом году

Салаты — это национальное итальянское блюдо. Однако, нельзя утверждать, что салаты пришли в мировую кухню именно из Италии. Первоначальная родина салатов — это Древний Рим. Само слово салат римское, так как означает соленый.
Дело в том, что в древности салаты всегда солили, чтобы получить приемлемый вкус. Можно сказать, что соль была самой основной заправкой для этого блюда из зелени.
Сейчас ситуация с салатами и их заправкой существенно изменилась. Добавляются в блюдо как овощи, так и фрукты, мясо, рыба и прочие продукты. Приготовим дома вкусный салат Барби.
Ингредиенты для салата Барби:
- свекла — шт.;
- яйца — 3 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- сыр — 100 г;
- маринованные огурцы — 50 г;
- красный лук — ½ шт.;
- петрушка — пучок;
- соль — щепотка;
- майонез — ст. л.;
- сметана — 4 ст. л.;
- грецкие орехи — 4 шт.
Приготовление салата Барби:
Запекаем или отвариваем до готовности свеклу, очищаем и натираем на крупных резцах терки. Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и также натираем на терке.
Отвариваем в мундире картофель, очищаем и натираем на крупной терке. На мелкой терке измельчаем сыр. Нарезаем маленькими брусочками маринованные огурцы.
Смешиваем в салатнике свеклу с яйцами, сыром, картофелем и маринованными огурцами. Режем к салату маленьким кубиком красный лук, шинкуем петрушку.
В салат добавляем лук и петрушку, солим. Заправляем салат майонезом и сметаной, тщательно перемешиваем.
Измельчаем в крошку грецкие орехи. Их используем для украшения салата со свеклой.