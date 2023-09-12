Реальный конкурент «Оливье». Салат «Нежный» — рецепт захочется каждому

Теплые дружеские отношения с салатами у людей выстроились только в 20 веке. Хотя потребность закусывать крепкие напитки, украшать новогодний стол или открывать летнюю трапезу была всегда. Ранее эту роль исполняли простые закуски, такие как селедка с луком. А вот селедка под шубой — это уже салат, ведь мы добавляем еще картошку свеклу и майонез. Также, функцию нынешних салатов выполняли соленые огурцы или квашеная капуста.

Любое подобие салата не выделялось как отдельное блюдо, в поварских книгах того времени можно было найти их в разделе «салаты и приправы к жарким». Сейчас все переменилось, появилось множество рецептов вкусных салатов, а их место теперь в начале обеда.

Салат, который мы сегодня предлагаем, готовится быстро и относится к ряду бюджетных. Давайте пробовать готовить.

Ингредиенты для салата:

копченая куриная грудка — ½ шт.;

яйца — 2 шт.;

картофель — 2 шт.;

маринованные огурцы — 3 шт.;

сыр — 80 г;

болгарский перец — шт.;

майонез — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л.

Приготовление:

С копченой куриной грудки снимаем кожу. Разрезаем курицу пополам и одну из частей нарезаем на салат. Болгарский перец нарезаем небольшим кубиком. Два куриных яйца отвариваем в кастрюле и натираем на крупной терке. Пересыпаем все ингредиенты в глубокую миску.

Также потребуется натереть маринованные огурцы на крупной терке. То же самое делаем с отварным картофелем. А 80 грамм сыра натираем на мелкой терке. Соединяем все ингредиенты в одной таре.

Заправляем получившийся салат двумя столовыми ложками майонеза.

Получается очень вкусно и аппетитно, такой салатик быстро съедят на любом праздничном столе. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо.