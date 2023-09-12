Реальный конкурент «Оливье». Салат «Нежный» — рецепт захочется каждому

Теплые дружеские отношения с салатами у людей выстроились только в 20 веке. Хотя потребность закусывать крепкие напитки, украшать новогодний стол или открывать летнюю трапезу была всегда. Ранее эту роль исполняли простые закуски, такие как селедка с луком. А вот селедка под шубой — это уже салат, ведь мы добавляем еще картошку свеклу и майонез. Также, функцию нынешних салатов выполняли соленые огурцы или квашеная капуста.
Любое подобие салата не выделялось как отдельное блюдо, в поварских книгах того времени можно было найти их в разделе «салаты и приправы к жарким». Сейчас все переменилось, появилось множество рецептов вкусных салатов, а их место теперь в начале обеда.
Салат, который мы сегодня предлагаем, готовится быстро и относится к ряду бюджетных. Давайте пробовать готовить.
Ингредиенты для салата:
- копченая куриная грудка — ½ шт.;
- яйца — 2 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- маринованные огурцы — 3 шт.;
- сыр — 80 г;
- болгарский перец — шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.
Приготовление:
С копченой куриной грудки снимаем кожу. Разрезаем курицу пополам и одну из частей нарезаем на салат. Болгарский перец нарезаем небольшим кубиком. Два куриных яйца отвариваем в кастрюле и натираем на крупной терке. Пересыпаем все ингредиенты в глубокую миску.
Также потребуется натереть маринованные огурцы на крупной терке. То же самое делаем с отварным картофелем. А 80 грамм сыра натираем на мелкой терке. Соединяем все ингредиенты в одной таре.
Заправляем получившийся салат двумя столовыми ложками майонеза.
Получается очень вкусно и аппетитно, такой салатик быстро съедят на любом праздничном столе. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо.