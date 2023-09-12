Портал про города-курорты | Perekop

Реальный конкурент «Оливье». Салат «Нежный» — рецепт захочется каждому

На чтение: 2 минуты
Реальный конкурент «Оливье». Салат «Нежный» — рецепт захочется каждому

Теплые дружеские отношения с салатами у людей выстроились только в 20 веке. Хотя потребность закусывать крепкие напитки, украшать новогодний стол или открывать летнюю трапезу была всегда. Ранее эту роль исполняли простые закуски, такие как селедка с луком. А вот селедка под шубой — это уже салат, ведь мы добавляем еще картошку свеклу и майонез. Также, функцию нынешних салатов выполняли соленые огурцы или квашеная капуста.

Любое подобие салата не выделялось как отдельное блюдо, в поварских книгах того времени можно было найти их в разделе «салаты и приправы к жарким». Сейчас все переменилось, появилось множество рецептов вкусных салатов, а их место теперь в начале обеда.

Салат, который мы сегодня предлагаем, готовится быстро и относится к ряду бюджетных. Давайте пробовать готовить.

Ингредиенты для салата:

  • копченая куриная грудка — ½ шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • маринованные огурцы — 3 шт.;
  • сыр — 80 г;
  • болгарский перец — шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.

Приготовление:

С копченой куриной грудки снимаем кожу. Разрезаем курицу пополам и одну из частей нарезаем на салат. Болгарский перец нарезаем небольшим кубиком. Два куриных яйца отвариваем в кастрюле и натираем на крупной терке. Пересыпаем все ингредиенты в глубокую миску.

Также потребуется натереть маринованные огурцы на крупной терке. То же самое делаем с отварным картофелем. А 80 грамм сыра натираем на мелкой терке. Соединяем все ингредиенты в одной таре.

Заправляем получившийся салат двумя столовыми ложками майонеза.

Реальный конкурент «Оливье». Салат «Нежный» — рецепт захочется каждому

Реальный конкурент «Оливье». Салат «Нежный» — рецепт захочется каждому

Получается очень вкусно и аппетитно, такой салатик быстро съедят на любом праздничном столе. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо.

Что будем искать? Например,Человек