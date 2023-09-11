Описание приготовления:
Заготовка по этому рецепту совсем не капризная, готовится всё достаточно просто и относительно быстро. Пока тушатся овощи можно подготовить крышки и банки: промыть и простерилизовать. В конце лета консервирование баклажанов становится очень актуально. Баклажанов становится много и они значительно дешевеют. А если вам повезло и у вас все овощи со своего огорода, то тем более рекомендую непременно обратить внимание на данный рецепт. Если у вас есть большая кастрюля, то смело готовьте двойную порцию. Получается очень вкусно!
Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Заготовки / Консервация
Состав / Ингредиенты:
- Баклажаны 300 Грамм
- Морковь 300 Грамм
- Лук 300 Грамм
- Болгарский перец 300 Грамм
- Помидоpы 1200 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
- Соль 1 Ст. ложка (с горкой)
- Сахар 100 Грамм
- Растительное масло 100 Миллилитров
- Уксусная эссенция 1 Чайная ложка
Количество порций 3
Калорийность
75 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «"Анкл бенс" из баклажанов»
Подготовьте все ингредиенты. Я указала чистый вес овощей.
Болгарский перец очистите от семенной коробки и перегородок, нарежьте полукольцами.
Баклажаны нарежьте небольшими кубиками.
Морковь и лук нарежьте кубиками.
Помидоры нарежьте дольками.
Переложите все овощи в кастрюлю, добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте и тушите с момента закипания, на небольшом огне, около 30 минут.
За 5 минут до готовности добавьте давленый чеснок и уксус.
Горячий салат разложите в стерилизованные банки и закрутите крышками. Укутайте и оставьте до остывания.
"Анкл бенс" из баклажанов готов. Из указанного количества получается примерно три баночки по 500 грамм.