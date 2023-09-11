Описание приготовления:

Заготовка по этому рецепту совсем не капризная, готовится всё достаточно просто и относительно быстро. Пока тушатся овощи можно подготовить крышки и банки: промыть и простерилизовать. В конце лета консервирование баклажанов становится очень актуально. Баклажанов становится много и они значительно дешевеют. А если вам повезло и у вас все овощи со своего огорода, то тем более рекомендую непременно обратить внимание на данный рецепт. Если у вас есть большая кастрюля, то смело готовьте двойную порцию. Получается очень вкусно!

Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Заготовки / Консервация

Состав / Ингредиенты:

Баклажаны 300 Грамм

Морковь 300 Грамм

Лук 300 Грамм

Болгарский перец 300 Грамм

Помидоpы 1200 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Соль 1 Ст. ложка (с горкой)

Сахар 100 Грамм

Растительное масло 100 Миллилитров

Уксусная эссенция 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

75 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Анкл бенс" из баклажанов»

Подготовьте все ингредиенты. Я указала чистый вес овощей.

Болгарский перец очистите от семенной коробки и перегородок, нарежьте полукольцами.

Баклажаны нарежьте небольшими кубиками.

Морковь и лук нарежьте кубиками.

Помидоры нарежьте дольками.

Переложите все овощи в кастрюлю, добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте и тушите с момента закипания, на небольшом огне, около 30 минут.

За 5 минут до готовности добавьте давленый чеснок и уксус.

Горячий салат разложите в стерилизованные банки и закрутите крышками. Укутайте и оставьте до остывания.

"Анкл бенс" из баклажанов готов. Из указанного количества получается примерно три баночки по 500 грамм.