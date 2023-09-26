Рецепт: Блинчики на воде — Бюджетно, а главное никто даже не догадывается, что в них нет молока

Ингредиенты:

куриные яйца — 6 шт;

сахар — 3 ст.л.;

мука пшеничная — 1,5 стакана;

питьевая вода — 2 стакана;

масло растительное — 3 ст.л.;

куркума — 0,25 ч.л.;

соль — 0.33 ч.л.

Способ приготовления: За два десятка лет, что я готовлю блинчики, я перепробовала огромное множество самых разнообразных вариантов рецептов: с мукой и крахмалом, с растительным масло и сливочным, с цельным молоком и растительными напитками, сгущенным молоком и ванилью. Все уже даже не вспомню.

Но последние два года я готовлю блинчики исключительно по этому рецепту. На воде и с растительным маслом.

В глубокой миске взбиваем куриные яйца и сахар. По желанию добавляем треть чайной ложки соли, так вкус будет чуть более насыщенным.

Количество сахара в рецепте минимальное. Готовые блинчики потом подойдут для того, чтобы начинить их как сладкой, так и соленой начинкой. Мы и просто так их едим, но мы не особо сладкоежки, поэтому должна предупредить, что если вам больше по души сладкие блинчики, то лучше добавить 4-5 столовых ложек сахара.

Далее добавляем всю муку.

Муку не получится вмешать полностью, но такой цели мы и не преследуем. Просто если добавлять воду после муки, то меньше вероятность образования комочков и можно обойтись обычным венчиком, без миксера.

Далее добавляем воду и равномерно вымешиваем.

После добавляем растительное масло и куркуму. Куркума добавляется для цвета и в таком количестве на вкус никак не влияет. Но это не обязательный ингредиент и специально для приготовления блинчиков по этому рецепту куркуму покупать не надо.

Все тщательно перемешиваем. Возможно, вам покажется, что тесто слишком жидкое, но так и должно быть. Не спешите добавлять муку.

Дайте тесту постоять хотя бы 15 минут, даже если очень торопитесь, но по всем правилам тесто должно постоять полчаса. После этого оно станет немного гуще и консистенция станет такой как необходимо.

Готовое тесто можно хранить в холодильнике до 24 часов. Я часто делаю тесто вечером и оставляю на ночь, чтобы утром быстро приготовить блинчики на завтрак.

Выпекаем блинчики на среднем огне. Перед первым блинчиком смазываем сковородку небольшим количеством растительного масла, приблизительно треть чайной ложки. После смазывать сковородку не надо.

Когда тесто сверху «схватывается», блинчик можно переворачивать.

К сожалению для тех, кто впервые печет блинчики, назвать точное время сколько выпекать с каждой стороны я не могу. Потому что слишком многое зависит от плиты и сковородки. Но для начала ориентируйтесь на 30 секунд с одной и другой стороны, после чего увеличьте или уменьшите время, если это необходимо.

А вот увеличивать огонь я не рекомендую. Потому что так блинчики пропекаются не равномерно и быстрее подгорают по краям.

Готово. Из указанного количества ингредиентов получилась вот такая стопка больших блинчиков. Еще штук 5 утащили члены семьи пока я готовила.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин.