Описание приготовления:

Отварной говяжий язык — это уже вкусно! Но вот варить его в обычной кастрюле на плите очень долго, до трех и более часов. А с помощью скороварки время варки языка уменьшается в разы. В скороварке язык варится всего 45 минут. Я расскажу вам, как приготовить говяжий язык в ней и это очень просто!

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Язык / Говяжий язык Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Язык говяжий 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)

Морковь 1 Штука

Соль 1 Чайная ложка

Зелень По вкусу (сушеная или свежая)

Количество порций 6

Калорийность

60 ккал

Калорийность

4 г

Белки

3 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Говяжий язык в скороварке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говяжьего языка в скороварке.

Тщательно вымойте язык, выложите его в чашу скороварки. Если он не помещается даже в свернутом состоянии, язык можно разрезать. Чистим лук и морковь, разрезаем луковицу пополам, а морковь на 4 части вдоль. Добавляем к языку.

Залейте столько воды, чтобы язык был полностью покрыт. Добавьте соль и травы. Закройте крышку скороварки, закройте клапан. Установите таймер на 45 минут, включите. Когда скороварка известит, что время готовки закончилось, можно спустить пар самому или дождаться, пока скороварка сама не скинет давление, лишь затем откройте крышку.

Достаньте язык из скороварки, окуните его в холодную воду и снимите с языка шкурку. Ну а затем используем язык по назначению. Делаем с ним салат или просто нарезаем на бутерброды.

Приятного аппетита!