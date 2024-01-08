Рецепт: Яичные блинчики с начинкой — Быстрый, вкусный, сытный и красивый завтрак

Ингредиенты:

яйца куриные — 4 шт;

молоко — 150 мл;

мука — 100 гр;

томаты — 1 шт;

болгарский перец красный — 0,5 шт;

сыр твердый — 100 гр;

перец черный молотый — по вкусу;

соль — по вкусу;

растительное масло для обжарки — 3 ст.ложки

Способ приготовления: Эти яичные блины тонкими не бывают. Они толстые, очень вкусные и сытные. А как же иначе, ведь в них много яиц. Да ещё и сырная начинка!

Другим достоинством этих блинов, является то, что они очень быстро готовятся.

И даже первый блин никогда не бывает комом. Отлично снимаются со сковороды, даже сами края свои блинные кверху поднимают.

Получатся даже у начинающей хозяйки.

И хоть яйца заметно подорожали, так хочется вкусить этих яичных блинчиков.

А особенно блинчиков с начинкой и припеком.

Припек может быть самым разным, у меня сегодня помидорно- болгарский да ещё и с сырной прослойкой. Очень вкусно! И очень быстро!

Отличный завтрак! Нравится и детям, и взрослым.

В миску разбиваем четыре яйца.

Солим и перчим по вкусу.

Выливаем сюда же 150 мл молока.

Насыпаем 100 грамм муки.

Все тщательно перемешиваем венчиком или ложкой до однородной массы.

Размешивается легко, комочков не образуется.

Тесто получается средним между блинным и тем, что для оладьев: гораздо гуще блинного, но немного пожиже оладьевого.

Режем мелким кубиком начинку — припек.

Начинка может быть любая: самая разнообразная зелень, помидоры, болгарский перец.

У меня сегодня зелени дома не оказалось.

Я нарезаю мелким кубиком жёлтый помидор.

И так же мелким кубиком красный болгарский перец.

Высыпаем нарезанные овощи в тесто.

Хорошо перемешиваем. Тесто готово для выпекания яичных блинов.

На блинную сковороду наливаем немного растительного масла, хорошо прогреваем и наливаем блинного теста.

Так как тесто достаточно густое, сковороду лучше держать над плитой в наклон. Так тесто будет лучше растекаться по сковороде.

Тесто удобно выливать половником. В половник набираю теста чуть больше, чем на обычные блины, примерно две трети половника.

Выпекаем на огне выше среднего.

Пекутся эти блины быстро.

Как только блинчик начнет поднимать боковые края кверху, переворачиваем его.

Как блин подпечется, на одну его сторону выкладываем немного натёртого на крупной тёрке сыра.

И аккуратно с помощью лопаточки сворачиваем яичный блин пополам.

Пусть пару минут ещё подпечется и яичный блинчик готов.

Из данного количества ингредиентов получается четыре или пять толстых яичных блинов с начинкой- припеком.

Одним таким толстым блином наестся не только ребенок, но и средний взрослый.

Красивый, сытный яичный блин, а внутри ещё и сырная начинка. Вкусно!

Готовьте с радостью и любовью, ешьте с аппетитом!

На здоровье!

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 90 руб.