Блины классические

Блины – это удачный выбор для завтрака, перекуса и даже праздничной закуски. Самые вкусные блинчики получаются на жирном молоке. Представляем 10 простых рецептов, которые несложно приготовить на любой кухне.

Классические блины на 0,5 литра молока

Блины, приготовленные по этому рецепту получаются очень тонкими, воздушными и ажурными. Они подходят для фаршировки, начинки можно при этом использовать как сладкие, так и несладкие.

Ингредиенты –+6 порц.

Молоко коровье ½ л. (3,2% жирности)

Яйцо куриное 2 шт.

Мука пшеничная 180 гр.

Сахар-песок 1 ст.л.

Соль по вкусу.

Сода пищевая ½ ч.л.

Уксус столовый 9% 1 ч.л.

Рафинированное подсолнечное масло 2 ст.л. + для жарки.

На порцию Калории: 170 ккал Белки: 4.8 г Жиры: 7.1 г Углеводы: 22 г Шаги 35 мин.

Как приготовить блины по классическому рецепту? Необходимо разбить в чашку по отдельности яйца, чтобы проверить, свежие ли они. Затем соединить яйца в глубокой миске. Добавить к яйцам сахарный песок и соль. Взбить смесь миксером, венчиком или вилкой до полного объединения. Вылить в миску к яичной смеси молоко и снова взбить содержимое посуды до однородности. Соду погасить уксусом и вылить в массу. Муку просеять в отдельную емкость, затем понемногу порциями добавлять к тесту. Взбивать после каждого раза, чтобы избежать появления комочков. Влить в тесто растительное масло и размешать. Тесто готово. Поставить сковороду на сильный огонь, подготовить силиконовую кисточку для смазывания сковороды растительным маслом или кусочек сала (для тех же целей). Взять черпак или большую ложку, которой тесто будет наливаться на сковороду. Тесто получается очень жидкое. Огонь под сковородой слегка уменьшить. Смазать раскаленную сковороду минимальным количеством растительного масла, вылить черпак теста и прокрутить сковороду по кругу, равномерно распределяя тесто по ее поверхности. Поставить сковороду на огонь. Когда сверху блина появятся дырочки и тесто станет матовым и схватится, аккуратно подденьте блинчик силиконовой лопаткой и быстро переверните. Это нужно делать осторожно, т. к. блины очень тонкие и легко рвутся. Испечь, таким образом, все блины. Подавать со сметаной, сливочным маслом и сахаром или вареньем.

Приятного аппетита!

Классический рецепт блинов на 1 литр молока с яйцами

Из такого количества молока получается большое количество блинов, поэтому для их приготовления необходимо наличие свободного времени и желательно использовать 2 сковороды, чтобы ускорить процесс. Такое количество блинов хорошо готовить для большой компании или к празднику, например к Масленице.

Время готовки: 1 час.

Порций: 12.

Ингредиенты:

Молоко жирное – 1 л;

Яйца куриные – 2 шт.;

Мука пшеничная – 330 гр.;

Сахар – 1 ст. л.;

Соль – 1 щепотка.;

Подсолнечное масло рафинированное – 4 ст. л.;

Масло сливочное – по желанию для промазки.

Процесс приготовления:

1. Куриные яйца комнатной температуры взбить с сахарным песком и солью. Добавить 4 ст. л. подсолнечного масла без запаха и хорошо перемешать.

2. Молоко слегка подогреть и вылить половину в яичную смесь, размешать.

3. Понемногу добавить всю муку, предварительно просеянную в отдельную посуду. Тщательно размешать все венчиком или пробить миксером до однородности. Масса получится густой.

4. Постепенно влить оставшееся молоко, размешать все до однородного состояния, чтобы получилось достаточно жидкое тесто без комочков.

5. Оставить тесто при комнатной температуре на 10-15 мин., чтобы ингредиенты стали работать друг с другом.

6. Сковороду для блинов поставить на максимальный огонь и раскалить. Смазать ее поверхность растительным маслом с помощью силиконовой кисточки (сделать так, только перед выпеканием первого блина).

7. Вылить на горячую сковороду черпак теста и распределить по кругу. Когда поверхность блина схватится, перевернуть его и обжарить с другой стороны. На каждую сторону уходит около 20 сек.

8. Смазать готовый блин кусочком сливочного масла.

9. Обжарить, таким образом, все блинчики, промазать сливочным маслом и сложить стопкой.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт дрожжевых блинов на молоке

В воспоминаниях многих детей самыми вкусными были бабушкины блины, которые пеклись на дрожжах. И действительно, такие блины получаются пышными, мягкими, ажурными. Хочешь – с салом ешь, хочешь – в сгущенку макай.

Время готовки: 2 часа.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 3 стакана;

Молоко – 1 л;

Яйца куриные – 2 шт.;

Сметана 15 % жирности – 4 ст. л.;

Дрожжи свежие – 30 г;

Сахарный песок – 3 ст. л.;

Соль – 1 ч. л.

Процесс приготовления:

1. Молоко нагреть до теплого состояния (важно не перегреть и не оставить прохладным). Свежие дрожжи поломать на кусочки, перетереть между пальцами и размешать в молоке. Аккуратно порциями подсыпать просеянную муку, размешать, чтобы не было комочков. Накрыть посуду с тестом полотенцем и оставить в теплом месте, где нет сквозняков, подниматься в течение 1 часа. Если свежие дрожжи нужно заменить сухими, то последних можно взять 1 пакетик, однако смешивать их нужно сразу непосредственно с мукой.

2. Яйца вбить в миску. Всыпать туда же сахарный песок, соль, добавить сметану и все вместе взбить.

3. Соединить поднявшуюся опару из муки, молока и дрожжей с яичной смесью, все перемешать до объединения. Оставить тесто постоять и подняться еще на полчаса.

4. На сильном огне раскалить сковороду, смазать ее растительным маслом.

5. Наливать небольшое количество теста на сковороду, при появлении дырочек на поверхности переворачивать лопаткой блин на другую сторону. Чем меньше теста изначально выливается на сковороду, тем тоньше будут блины.

6. Каждый блин смазать сливочным маслом и сложить в стопочку.

Приятного аппетита!

Тонкие блины на молоке с содой

Красивого узора на блинчиках можно добиться, добавив в тесто соду, погашенную уксусом. Это дает те самые пузырьки воздуха, которые потом пронизывают тесто и делают блины воздушными. Такие блины можно дополнительно полить медом или сиропом, будет очень вкусно.

Время готовки: 1 час 20 мин.

Порций: 5.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 г;

Яйца С0 – 2 шт.;

Молоко 3,2 % жирности – 500 мл;

Сахар – 2 ст. л.;

Соль поваренная – щепоть;

Сода – 1 ч. л.;

Уксус – 1 ч. л.;

Растительное масло – 5 ст. л.

Процесс приготовления:

1. Молоко слегка погреть и вылить в большую миску. Добавить яйца и сахар с солью. Взбить смесь венчиком, миксером или вилкой.

2. Соду в большой ложке погасить уксусом, вылить в тесто и размешать.

3. Отдельно просеять муку. Подсыпать муку к тесту небольшими порциями и взбивать до однородности, убирая комочки.

4. Тесто должно получиться достаточно жидким, по консистенции оно будет напоминать жирный кефир. Если тесто получилось густоватым, нужно добавить немного молока, если жидким – муки.

5. Вмешать в массу подсолнечное масло без запаха (около 2 ст. л.) и дать постоять при комнатной температуре около 10 мин.

6. В это время раскалить блинную сковороду на сильном огне, огонь слегка уменьшить и смазать сковороду растительным маслом.

7. Наливать по 1 небольшому черпаку теста на сковороду, поворачивать ее по кругу для распределения теста и жарить блин с одной стороны до появления дырочек на поверхности.

8. Аккуратно, чтобы не порвать, перевернуть блинчик, обжарить с другой стороны буквально пару секунд.

9. Сложить блины стопкой, при желании можно предварительно каждый из них смазать кусочком сливочного масла.

Приятного аппетита!

Блины на кислом молоке с дырочками

Полезный рецепт для экономных хозяек: в тесто можно использовать скисшее молоко или кефир, а можно добавить и то, и то пополам. Блинчики получаются очень вкусными, с легкой кислинкой и сливочным послевкусием.

Время готовки: 1 час.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 210 г;

Яйца куриные С2 – 3 шт.;

Молоко кислое – 500 мл;

Сахарный песок – 2 ст. л.;

Соль поваренная – 0,5 ч. л.;

Ванилин – щепотка;

Подсолнечное масло дезодорированное – 5 ст. л.

Процесс приготовления:

1. Некрупные яйца разбить в чашку по одному, чтобы проверить на свежесть. Затем смешать и отправить в большую посуду.

2. Туда же всыпать соль с сахарным песком. Взбить всю массу при помощи миксера или венчика до однородности. Если блинчики нужны послаще, нужно добавить чуть больше сахара.

3. Вылить в тесто половину кислого молока, перемешать до объединения.

4. Предварительно просеянную муку со щепоткой ванилина по ложке добавлять в тесто, взбивать каждый раз, чтобы не появились комочки.

5. Когда вся мука добавлена, вылить в тесто остальное кислое молоко и взбить все миксером. Тесто должно быть жидким.

6. Влить 2-3 ст. л. растительного масла в тесто, перемешать и оставить постоять на столе, накрыв полотенцем, около 5 мин.

7. Чугунную сковороду разогреть на плите, смазать при помощи силиконовой кисти частью оставшегося растительного масла. Масла не должно быть много, иначе при распределении теста по сковороде оно не даст блину лечь ровно.

8. Налить несколько столовых ложек теста в сковороду, распределить тесто по кругу и жарить блин около 25 сек.

9. Перевернуть блинчик силиконовой лопаткой и жарить с другой стороны еще примерно 7-10 сек.

10. Готовые блинчики подавать с вареньем, медом, сметаной с сахаром.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления сладких блинчиков на молоке

Тонкие сладкие блинчики на молоке идеально подходят для любых сладких начинок: фруктовых, творожных, шоколадных. К такому блюду точно не останутся равнодушными дети.

Время готовки: 40 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Молоко жирное – 230 мл;

Вода очищенная – 230 мл;

Мука пшеничная – 230 г;

Яйца куриные – 3 шт.;

Сахарный песок – 2 ст. л.;

Ванильный сахар – 1 пачка;

Соль – 0,5 ч. л.;

Масло подсолнечное без запаха – 2 ст. л. в тесто + для жарки.

Процесс приготовления:

1. Яйца в глубокой посуде смешать с водой, сахарным песком и ванильным сахаром, солью и молоком, взбить блендером или миксером до однородности.

2. В смесь понемногу просеять пшеничную муку, периодически взбивать, разбивая комочки.

3. Влить в тесто растительное масло и размешать, дать постоять около 10 мин., пока нагревается сковорода.

4. Раскалить на сильном огне чугунную блинную сковороду. Подготовить черпак и силиконовую кисть, остатки растительного масла вылить в сухую чашку.

5. Разогретую сковороду покрыть минимальным слоем растительного масла при помощи кисти. Вылить на поверхность черпак теста, поворачивать сковороду по кругу, пока тесто не растечется в виде блина.

6. Обжаривать блин с одной стороны, пока края не станут ломкими, а низ блина слегка подрумянится.

7. Аккуратно перевернуть блин гибкой силиконовой лопаткой на другую сторону и обжаривать так еще несколько секунд.

8. Обжарить, таким образом, все блинчики. Если в блины нужно завернуть начинку, то стоит дождаться их частичного остывания.

9. Такие блинчики впоследствии легко можно подогреть в микроволновой печи.

Приятного аппетита!

Блины на молоке и воде без добавления яиц

Если захотелось блинов, а яиц дома не оказалось, не торопитесь бежать в магазин только за этим продуктом, можно прекрасно обойтись без него. Блинчики, приготовленные без яиц, ничем не уступают классическим блинам. Такое блюдо также придется по вкусу тем, кто страдает аллергией на куриный желток.

Время готовки: 50 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 410 г;

Вода – 200 мл;

Молоко – 200 мл;

Сахарный песок – 2 ст. л.;

Сода пищевая – 0,3 ч. л.;

Соль – 0,5 ч. л.;

Растительное масло рафинированное – 4 ст. л.

Процесс приготовления:

1. Смешать воду и молоко в глубокой посуде, где будет готовиться тесто.

2. Всыпать к молоку с водой соль и сахарный песок, хорошо перемешать до растворения крупинок.

3. Муку просеять несколько раз в отдельную миску. Небольшими порциями постепенно подсыпать в тесто, интенсивно размешивая венчиком или взбивая тесто миксером, чтобы устранить комочки.

4. Соду погасить уксусом и влить в тесто.

5. Половину растительного масла вылить в тесто и размешать, накрыть полотенцем и дать постоять 10 мин., чтобы ингредиенты окончательно объединились друг с другом. Тесто по своей текстуре будет напоминать жидкую сметану.

6. Вторую половину подсолнечного масла вылить в чистую сухую чашку (оно послужит для смазывания сковороды). Обязательно нужно проследить за тем, чтобы чашка была полностью сухой, иначе из-за капель воды в чашке впоследствии, масло на сковороде начнет стрелять.

7. Чугунную сковороду небольшого размера раскалить на сильном огне, смазать растительным маслом при помощи силиконовой кисточки.

8. Огонь уменьшить до среднего. Наливать в сковороду по 1 черпаку теста и быстро распределять его по кругу, поворачивая сковороду.

9. Когда поверхность блина станет матовой и покроется дырочками, аккуратно перевернуть блин и жарить его с другой стороны несколько секунд.

10. Блинчики сложить аккуратной стопочкой и в горячем виде подать к столу.

Приятного аппетита!

Очень простой и вкусный рецепт блинов на сухом молоке

Очень удобно держать у себя дома такой полуфабрикат, как сухое молоко: при правильном хранении оно долго не портится, его всегда можно развести водой и приготовить тонкие нежные блинчики. Отличий от блинов на обычном коровьем молоке по вкусу нет совсем.

Время готовки: 55 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Молоко сухое – 200 г;

Мука пшеничная – 400 г;

Вода теплая (кипяченая) – 600 мл;

Яйца куриные – 2 шт.;

Сахар – 4 ч. л.;

Разрыхлитель – 2 ч. л.;

Соль – 1 ч. л. без горки.

Процесс приготовления:

1. В широкой миске смешать сухое молоко, муку и разрыхлитель, хорошо перемешать. Муку нужно заранее просеять несколько раз, это влияет на воздушность блинчиков.

2. Добавить в сухую смесь теплую кипяченую воду, размешать. Оставить на 1 час, чтобы клейковина в муке начала работать. Комочки теста на данном этапе размешивать до исчезновения не обязательно.

3. По истечении указанного времени добавить в заготовку теста яйца, соль, сахарный песок. Все очень тщательно перемешать или взбить миксером, чтобы убрать даже самые мелкие комочки из теста.

4. Небольшую сковороду с толстым дном и стенками разогреть на сильном огне, затем огонь немного убавить.

5. Смазать поверхность сковороды тонким слоем растительного масла без запаха или кусочком несоленого сала, наколотым на вилку.

6. Влить в сковороду несколько ложек теста, но так, чтобы блин в итоге получился тонким. Покачивая сковороду из стороны в сторону, распределить тесто равномерно.

7. Выпекать блин на одной стороне около 10-15 сек., затем перевернуть и продолжить жарить его на другой стороне примерно столько же. То же проделать и с остальным тестом.

8. Блинчики подавать к чаю, кофе или какао, сдобрив их сладкими соусами или нафаршировав соленой начинкой и обжарив в сливочном масле.

Приятного аппетита!

Ажурные блины с дырочками на кефире

Ажурные блины с дырочками на кефире, дополненные сладкой творожной массой с сухофруктами – это невероятно вкусное блюдо, которое удивит ваши рецепторы и подарит истинное гастрономическое удовольствие. Подготавливаем необходимые ингредиенты и приступаем!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Для теста:

Кипяток – 1 ст.

Кефир – 2 ст.

Мука – 2 ст.

Яйца – 2 шт.

Сода – ½ ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Для начинки:

Творог – 400 гр.

Сметана – 1 ст.л.

Изюм – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления теста в рабочей миске объединяем кефир с солью, сахаром, яйцами и мукой. Затем в стакане кипятка разводим соду и переливаем раствор в тесто, хорошенько перемешиваем и настаиваем на протяжении 10-15 минут.

Шаг 2. На раскаленную сковородку выливаем растительное масло и распределяем половник теста, готовим 60-90 секунд с каждой стороны и перекладываем в тарелку.

Шаг 3. Таким же образом жарим все блинчики.

Шаг 4. Для приготовления начинки в отдельной емкости смешиваем творог, сахарный песок и сметану.

Шаг 5. Добавляем промытый и обсушенный изюм.

Шаг 6. На блин кладем немного сладкой массы и сворачиваем.

Шаг 7. К столу подаем в теплом виде и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Постные блины на воде

Постные блины на воде готовятся с использованием сухих дрожжей и подсолнечного масла. Несмотря на то, что в состав не входят, такие компоненты, как яйцо и молоко, готовые блинчики покоряют своим нежным вкусом и тающей во рту текстурой. К столу подавайте с различными вареньями или джемами.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Вода – 500 мл.

Масло растительное – 3-4 ст.л.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Мука – 250 гр.

Процесс приготовления:

Постные блины на воде несколько отличаются текстурой от замешанных на молоке и яйцах, но получаются не менее вкусными. В этом рецепте тесто замешиваем на воде, муке и растительном масле с добавлением соды и лимонной кислоты. Блины получаются тонкими и эластичными, что удобно и для заворачивания любой постной начинки.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Вода – 450 мл.

Мука – 200 гр.

Сахар – 3 ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Лимонная кислота – ¼ ч.л.

Соль – ¼ ч.л.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста просеять через сито пшеничную муку. Насыпать указанное в пропорции рецепта количество сахара, соли, соды и лимонной кислоты. Сухие ингредиенты хорошо перемешать.

Шаг 2. Порционно и при одновременном замешивании, налить к ним воду. Замесить тесто до гладкой однородной текстуры. Оставить его на 15-20 минут для набухания клейковины. Затем налить растительное масло и еще раз перемешать.

Шаг 3. Хорошо разогреть сковороду и перед первым блином смазать растительным маслом. Половником наливать тесто, распределяя его тонким ровным слоем. Пожарить блины на среднем огне и до румяного цвета с обеих сторон. За счет реакции соды с кислотой блины получаются с множеством дырочек.

Шаг 4. Испеченные блины стопкой сложить на тарелку и сверху прикрыть второй тарелкой, чтобы они немного пропарились и получились более эластичными.

Шаг 5. Приготовленные постные блины на воде сервировать к столу в дополнении сладким постным топпингом (медом, вареньем, орехами) или завернуть в них постную начинку. Приятного аппетита!

Заварные блины на кипятке

Заварные блины на кипятке – это бюджетное, но невероятно вкусное кушанье, для которого используются только те компоненты, которые есть под рукой у каждого! Для готовки нам не потребуется даже молоко, а вот итоговый результат превзойдет все ваши ожидания.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Вода – 330 мл.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Сода – 1/3 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Венчиком расколачиваем куриные яйца с добавлением сахарного песка и соли, не прекращая взбивание, подливаем половину теплой воды.

Шаг 2. Просеиваем и высыпаем муку.

Шаг 3. Перемешиваем до однородности.

Шаг 4. Остатки воды кипятим и смешиваем с содой, при постоянном помешивании вводим в тесто.

Шаг 5. Добавляем растительное масло.

Шаг 6. Еще раз перемешиваем и оставляем в покое на 20 минут.

Шаг 7. Разогретую сковородку, перед выпечкой первого блина, промазываем тонким слоем растительного масла и раскаляем его, распределяем половник теста и обжариваем блин с двух сторон до румяности.

Шаг 8. Подобным образом готовим остальные блинчики и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Постные блины на воде с яйцами

Постные блины на воде с яйцами – это быстрое кушанье, которое станет для вас и вашей семьи сытным и ароматным перекусом. Тонкие блинчики прекрасно гармонируют с различными добавками, например, подавать блюдо можно со сметаной, густым вареньем либо топпингами.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Мука – 200-250 гр.

Вода – 250 мл.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску разбиваем яйца и высыпаем немного сахара.

Шаг 2. Компоненты взбалтываем.

Шаг 3. Вводим просеянную муку и замешиваем гладкое тесто без комков.

Шаг 4. В процессе смешивания, постепенно выливаем воду.

Шаг 5. Состав настаиваем в течение 15 минут, а затем еще раз перемешиваем.

Шаг 6. Дополняем тесто растительным маслом и переходим к жарке.

Шаг 7. На горячую сковородку наливаем немного теста и распределяем его по поверхности.

Шаг 8. Жарим блинчики с двух сторон до румяности, укладываем стопкой и приглашаем семью к трапезе. Приятного аппетита!

Тонкие блины на минералке с дырочками

Тонкие блины на минералке с дырочками готовятся достаточно просто и быстро, а получаются невероятно румяными и вкусными. Для приготовления теста вам пригодятся простые и доступные продукты, которые имеются на полках любой кухни. Разнообразьте свое меню!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Вода минеральная сильногазированная – 2 ст.

Мука – 2 ст.

Молоко – 1 ст.

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу для смешивания отправляем стакан минералки, молоко, яйца, соль и сахарный песок.

Шаг 2. Взбиваем.

Шаг 3. Вводим предварительно просеянную муку.

Шаг 4. Перемешиваем до получения гладкой и однородной консистенции.

Шаг 5. Выливаем оставшуюся минеральную воду и снова мешаем.

Шаг 6. Добавляем подсолнечное масло.

Шаг 7. Перемешав тесто, выливаем его на горячую сковородку, промазанную перед выпечкой первого блина, растительным маслом. Жарим тонкие блины с обеих сторон до образования румяной корочки.

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие!

Блины на сыворотке

Блины на сыворотке – это изысканное кушанье, которое порадует вас своей оригинальной текстурой: ажурной и невероятно тонкой. Такие блины рекомендуется подавать к столу в сочетании с жирной сметаной, домашним вареньем либо обычной белой сгущенкой – пальчики оближешь!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Сыворотка – 3 ст.

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Мука – 1,5 ст.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыворотку выливаем в сотейник и слегка подогреваем.

Шаг 2. Вмешиваем яйца, соль и сахар.

Шаг 3. Высыпаем пшеничную муку и перемешиваем до однородности.

Шаг 4. Добавляем растительное масло, мешаем и оставляем на 15 минут «отдохнуть». Затем еще раз размешиваем.

Шаг 5. Готовим блинчики на раскаленной сковородке с двух сторон до золотистости.

Шаг 6. Перед подачей кушанье можно дополнить сливочным маслом и сахаром. Приятного аппетита!

Блины на молоке с сухими дрожжами

Дрожжевые блины на молоке с дырочками выходят невероятно нежными, вкусными и при этом тонкими. Их можно подавать к столу со сливочным маслом или наполнять различными начинками по вкусу. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Вода – 200 мл.

Молоко – 300 мл.

Сахар – 60 гр.

Яйцо – 3 шт.

Масло растительное – 70 мл.

Дрожжи сухие – 7 гр.

Соль – 1 ч.л.

Масло сливочное – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой посуде соединяем яйца и сахар. Взбиваем их до пышной пены.

Шаг 2. Продолжаем взбивать яичную смесь и вливаем сюда молоко. Затем добавляем растительное масло, дрожжи, соль и просеянную муку.

Шаг 3. Вливаем воду и хорошенько все перемешиваем до однородности.

Шаг 4. Убираем тесто в теплое место на 1 час. Далее его перемешиваем и оставляем еще на 30 минут.

Шаг 5. Порционно выливаем готовое тесто в раскаленную сковороду с растительным маслом. Обжариваем блины с обеих сторон до золотистой корочки.

Шаг 6. Тонкие блины выкладываем на плоскую тарелку. Дополняем кусочком сливочного масла.

Шаг 7. Дрожжевые блины на молоке с дырочками готовы!