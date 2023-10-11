Рецепт: Кабачковая запеканка — С помидорами под сырной корочкой

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт;

яйца куриные — 2 шт;

сыр твердый — 100 гр;

чеснок — 2 дольки;

зелень — небольшой пучок;

манная крупа — 1 ст.ложка;

мука — 1 ст.ложка;

масло растительное — 2 ст.ложки;

майонез — 1 ст.ложка

Способ приготовления: Овощные запеканки и вкусны, и полезны.

В это лето уродилось много кабачков. И жарим их, и парим, и запеканки делаем.

Хочу поделиться рецептом быстрой и простой кабачковой запеканки. По вкусу она немного напоминает кабачковые оладьи, но готовить ее быстрее, и главное, она полезнее, потому как не жарится в масле.

Подойдёт для диетического и правильного питания

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Кабачок натереть на крупной тёрке.

Добавить к натертым кабачкам 1 столовую ложку майонеза.

Кстати, в отличии от приготовления оладий, кабачки я не отжимала.

Очистить морковь, натереть ее на крупной тёрке.

Мелко нарезать зелень. У меня сегодня это петрушка.

Был бы укроп- было бы ещё вкуснее.

Лук очистить, нарезать мелким кубиком.

Смешать все ингредиенты, посолить, выдавить туда же пару зубчиков чеснока.

Вбить сюда же два яйца.

Всыпать по одной столовой ложке муки и манной крупы.

Все перемешать.

Мука и манная крупа ощущаться в готовой запеканке, практически, не будут, так как их мало. Но манка вберет в себя лишний кабачковые сок, а мука кладется для связки всех ингредиентов.

Натереть на крупной тёрке 100 грамм любого сыра.

Половину натёртого сыра добавить в овощную массу, ещё раз все перемешать. Второй половиной сыра будем посыпать запеканку в конце готовки.

Смазать форму для запекания растительным маслом.

Выложить в форму овощную с сыром массу.

Порезать кружочками помидоры. Положить их поверх запеканки.

Отправляем запеканку в духовку минут на 30 при температуре 180 — 200 градусов.

Вытаскиваем запеканку, посыпаем ее оставшимся тёртым сыром и снова отправляем в духовку ещё минут на 10 или 15.

Вкусная кабачковая запеканка под сырной корочкой готова.

Подаём ее со сметаной или с майонезом.

Посыпаем зеленью.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.