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Рецепт: Кабачковая запеканка — С помидорами под сырной корочкой

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Рецепт: Кабачковая запеканка — С помидорами под сырной корочкой

Ингредиенты:
кабачок — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
морковь — 1 шт;
яйца куриные — 2 шт;
сыр твердый — 100 гр;
чеснок — 2 дольки;
зелень — небольшой пучок;
манная крупа — 1 ст.ложка;
мука — 1 ст.ложка;
масло растительное — 2 ст.ложки;
майонез — 1 ст.ложка
Способ приготовления: Овощные запеканки и вкусны, и полезны.
В это лето уродилось много кабачков. И жарим их, и парим, и запеканки делаем.
Хочу поделиться рецептом быстрой и простой кабачковой запеканки. По вкусу она немного напоминает кабачковые оладьи, но готовить ее быстрее, и главное, она полезнее, потому как не жарится в масле.
Подойдёт для диетического и правильного питания
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Кабачок натереть на крупной тёрке.

Добавить к натертым кабачкам 1 столовую ложку майонеза.
Кстати, в отличии от приготовления оладий, кабачки я не отжимала.

Рецепт: Кабачковая запеканка - С помидорами под сырной корочкой

Очистить морковь, натереть ее на крупной тёрке.

Рецепт: Кабачковая запеканка - С помидорами под сырной корочкой

Мелко нарезать зелень. У меня сегодня это петрушка.
Был бы укроп- было бы ещё вкуснее.

Рецепт: Кабачковая запеканка - С помидорами под сырной корочкой

Лук очистить, нарезать мелким кубиком.

Рецепт: Кабачковая запеканка - С помидорами под сырной корочкой

Смешать все ингредиенты, посолить, выдавить туда же пару зубчиков чеснока.
Вбить сюда же два яйца.

Рецепт: Кабачковая запеканка - С помидорами под сырной корочкой

Всыпать по одной столовой ложке муки и манной крупы.
Все перемешать.
Мука и манная крупа ощущаться в готовой запеканке, практически, не будут, так как их мало. Но манка вберет в себя лишний кабачковые сок, а мука кладется для связки всех ингредиентов.

Натереть на крупной тёрке 100 грамм любого сыра.

Рецепт: Кабачковая запеканка - С помидорами под сырной корочкой

Половину натёртого сыра добавить в овощную массу, ещё раз все перемешать. Второй половиной сыра будем посыпать запеканку в конце готовки.

Рецепт: Кабачковая запеканка - С помидорами под сырной корочкой

Смазать форму для запекания растительным маслом.
Выложить в форму овощную с сыром массу.

Рецепт: Кабачковая запеканка - С помидорами под сырной корочкой

Порезать кружочками помидоры. Положить их поверх запеканки.

Рецепт: Кабачковая запеканка - С помидорами под сырной корочкой

Отправляем запеканку в духовку минут на 30 при температуре 180 — 200 градусов.
Вытаскиваем запеканку, посыпаем ее оставшимся тёртым сыром и снова отправляем в духовку ещё минут на 10 или 15.

Рецепт: Кабачковая запеканка - С помидорами под сырной корочкой

Вкусная кабачковая запеканка под сырной корочкой готова.

Рецепт: Кабачковая запеканка - С помидорами под сырной корочкой

Подаём ее со сметаной или с майонезом.

Рецепт: Кабачковая запеканка - С помидорами под сырной корочкой

Посыпаем зеленью.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.

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