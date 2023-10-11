Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рассольник на зиму без огурцов. Из овощей также можно добавить кабачок. Томатную пасту можно заменить на свежие измельченные помидоры, но тогда тушите овощи на 20 минут дольше.

Основной ингредиент: Овощи / Крупы / Перловая крупа Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Морковь 400 Грамм

Лук репчатый 400 Грамм

Болгарский перец 500 Грамм

Перловая крупа 150 Грамм

Паста томатная 50 Грамм

Вода 250 Миллилитров

Масло растительное 100 Миллилитров

Уксус 9% 50 Миллилитров

Соль 1,5 Ст. ложки

Сахар 1 Ст. ложка

Количество порций 8

Калорийность

39 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рассольник на зиму без огурцов»

Подготовьте все ингредиенты.

Перловую крупу предварительно замочите на ночь в воде, после промойте и отварите до готовности.

Репчатый лук нарежьте полукольцами, болгарский перец соломкой, а морковь натрите на терке.

Разогрейте растительное масло в сотейнике и обжарьте до прозрачности репчатый лук.

Добавьте морковь и готовьте еще 2-3 минуты.

Добавьте томатную пасту и воду, доведите до кипения.

Затем добавьте болгарский перец и готовьте на небольшом огне 25 минут.

После добавьте соль, сахар и перловку. Тушите еще 5-10 минут. В конце влейте уксус.

Переложите получившуюся смесь в чистую стерилизованную банку. Переверните вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.

После заготовку можно убрать в прохладное и темное место. Рассольник на зиму без огурцов готов.