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Рассольник на зиму без огурцов

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Рассольник на зиму без огурцов

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рассольник на зиму без огурцов. Из овощей также можно добавить кабачок. Томатную пасту можно заменить на свежие измельченные помидоры, но тогда тушите овощи на 20 минут дольше.
Основной ингредиент: Овощи / Крупы / Перловая крупа Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Морковь 400 Грамм
  • Лук репчатый 400 Грамм
  • Болгарский перец 500 Грамм
  • Перловая крупа 150 Грамм
  • Паста томатная 50 Грамм
  • Вода 250 Миллилитров
  • Масло растительное 100 Миллилитров
  • Уксус 9% 50 Миллилитров
  • Соль 1,5 Ст. ложки
  • Сахар 1 Ст. ложка

Количество порций 8

Калорийность

39 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рассольник на зиму без огурцов»

Рассольник на зиму без огурцов

Подготовьте все ингредиенты.

Рассольник на зиму без огурцов

Перловую крупу предварительно замочите на ночь в воде, после промойте и отварите до готовности.

Рассольник на зиму без огурцов

Репчатый лук нарежьте полукольцами, болгарский перец соломкой, а морковь натрите на терке.

Рассольник на зиму без огурцов

Разогрейте растительное масло в сотейнике и обжарьте до прозрачности репчатый лук.

Рассольник на зиму без огурцов

Добавьте морковь и готовьте еще 2-3 минуты.

Рассольник на зиму без огурцов

Добавьте томатную пасту и воду, доведите до кипения.

Рассольник на зиму без огурцов

Затем добавьте болгарский перец и готовьте на небольшом огне 25 минут.

Рассольник на зиму без огурцов

После добавьте соль, сахар и перловку. Тушите еще 5-10 минут. В конце влейте уксус.

Рассольник на зиму без огурцов

Переложите получившуюся смесь в чистую стерилизованную банку. Переверните вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.

Рассольник на зиму без огурцов

После заготовку можно убрать в прохладное и темное место. Рассольник на зиму без огурцов готов.

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