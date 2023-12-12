Рецепт: Капустные оладьи — С морковью и луком

Ингредиенты:

капуста белокочанная средняя — 0,25 вилка;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

масло растительное — по вкусу;

чеснок зубчиками — 2 шт.;

мука — 6 ст. ложек;

яйца куриные — 1 шт.;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. И снова у меня эксперимент. Оладьи из капусты. Чем отличаются от капустных котлет, не знаю.

Процесс приготовления несложный, но в несколько этапов. Результат меня впечатлил. Теперь буду все время так делать. Я сама бы не заинтересовалась рецептом, если бы, не попробовала в гостях. Мне очень понравились такие олашки-котлетки. И есть их можно хоть с чем. Можно подавать как отдельное блюдо, так же капустные оладьи подойдут в качестве гарнира.

Капусту порезала.

Выложила в сковороду с растительным маслом. Обжарила.

Как только немного подрумянилась, сняла с плиты.

Обжарила морковь, лук, чеснок. Даже несколько штук черри разрезала и добавила к овощам.

Выложила всё в глубокую чашку.

Но для того, чтобы котлеты имели более мелкие составляющие, поместила в измельчитель.

Можно замешивать фарш или тесто (как кому удобнее). Добавила яйцо.

Добавила муку.

Сформировала оладьи или котлеты и обжарила на масле с двух сторон.

Получились румяные и вкусные оладьи. Капуста своя, лук, чеснок тоже. Мука и яйцо ушли в небольшом количестве. Так что выгодное и вкусное блюдо.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.