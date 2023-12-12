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Рецепт: Капустные оладьи — С морковью и луком

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Рецепт: Капустные оладьи — С морковью и луком

Ингредиенты:
капуста белокочанная средняя — 0,25 вилка;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
масло растительное — по вкусу;
чеснок зубчиками — 2 шт.;
мука — 6 ст. ложек;
яйца куриные — 1 шт.;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. И снова у меня эксперимент. Оладьи из капусты. Чем отличаются от капустных котлет, не знаю.

Процесс приготовления несложный, но в несколько этапов. Результат меня впечатлил. Теперь буду все время так делать. Я сама бы не заинтересовалась рецептом, если бы, не попробовала в гостях. Мне очень понравились такие олашки-котлетки. И есть их можно хоть с чем. Можно подавать как отдельное блюдо, так же капустные оладьи подойдут в качестве гарнира.
Капусту порезала.

Выложила в сковороду с растительным маслом. Обжарила.

Рецепт: Капустные оладьи - С морковью и луком

Как только немного подрумянилась, сняла с плиты.

Рецепт: Капустные оладьи - С морковью и луком

Обжарила морковь, лук, чеснок. Даже несколько штук черри разрезала и добавила к овощам.

Рецепт: Капустные оладьи - С морковью и луком

Выложила всё в глубокую чашку.

Рецепт: Капустные оладьи - С морковью и луком

Но для того, чтобы котлеты имели более мелкие составляющие, поместила в измельчитель.

Рецепт: Капустные оладьи - С морковью и луком

Можно замешивать фарш или тесто (как кому удобнее). Добавила яйцо.

Рецепт: Капустные оладьи - С морковью и луком

Добавила муку.

Рецепт: Капустные оладьи - С морковью и луком

Сформировала оладьи или котлеты и обжарила на масле с двух сторон.

Рецепт: Капустные оладьи - С морковью и луком

Получились румяные и вкусные оладьи. Капуста своя, лук, чеснок тоже. Мука и яйцо ушли в небольшом количестве. Так что выгодное и вкусное блюдо.

Рецепт: Капустные оладьи - С морковью и луком

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.

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