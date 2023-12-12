Рецепт: Капустные оладьи — С морковью и луком

Ингредиенты:
капуста белокочанная средняя — 0,25 вилка;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
масло растительное — по вкусу;
чеснок зубчиками — 2 шт.;
мука — 6 ст. ложек;
яйца куриные — 1 шт.;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. И снова у меня эксперимент. Оладьи из капусты. Чем отличаются от капустных котлет, не знаю.
Процесс приготовления несложный, но в несколько этапов. Результат меня впечатлил. Теперь буду все время так делать. Я сама бы не заинтересовалась рецептом, если бы, не попробовала в гостях. Мне очень понравились такие олашки-котлетки. И есть их можно хоть с чем. Можно подавать как отдельное блюдо, так же капустные оладьи подойдут в качестве гарнира.
Капусту порезала.
Выложила в сковороду с растительным маслом. Обжарила.
Как только немного подрумянилась, сняла с плиты.
Обжарила морковь, лук, чеснок. Даже несколько штук черри разрезала и добавила к овощам.
Выложила всё в глубокую чашку.
Но для того, чтобы котлеты имели более мелкие составляющие, поместила в измельчитель.
Можно замешивать фарш или тесто (как кому удобнее). Добавила яйцо.
Добавила муку.
Сформировала оладьи или котлеты и обжарила на масле с двух сторон.
Получились румяные и вкусные оладьи. Капуста своя, лук, чеснок тоже. Мука и яйцо ушли в небольшом количестве. Так что выгодное и вкусное блюдо.
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.