Грузинский салат «Тбилиси» по новому. Легенда праздничного стола

Многие уверены в том, что салаты — это европейское блюдо. Значит, в других странах салаты не готовят. Однако, данное заблуждение уже давно развеяно. Дело в том, что салаты стали блюдом мира и готовятся они как в Европе, так и в Азии, на Ближнем и Дальнем Востоке. Почти во всех уголках земного шара есть свои рецепты приготовления салатов.

Стоит заметить, что везде салаты отличаются и зависят от места их приготовления. Например, в жарких странах чаще можно встретить спелые фрукты, а значит, и фруктовые салаты появляются там чаще.

В северных странах больше ценят салаты из овощей, с большим количеством мяса и майонеза. Про мясные салаты также не забывают жители Грузии и Армении. Один из таких салатов называется “Тбилиси”.

Ингредиенты для салата “Тбилиси”:

Лук — 200 г;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — ½ ч.л.;

Уксус — 2 ст.л.;

Говядина — 400 г;

Сладкий перец — 150 г;

Острый перец — 20 г;

Фасоль — 250 г;

Горошек — 250 г;

Зелёный лук — 30 г;

Кинза — 30 г;

Грецкие орехи — 70 г;

Чёрный перец — ½ ч.л.

Ингредиенты для соуса:

Масло растительное — 170 г;

Чеснок — 10 г;

Хмели сунели — 1 ч.л.;

Горчица — 30 г;

Яичный желток — 2 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — ½ ч.л.

Приготовление салата “Тбилиси”:

Нарезаем лук на четверть кольца, выкладываем в миску, посыпаем солью и сахаром, вливаем уксус и тщательно перемешиваем. Лук накрываем крышкой и оставляем мариноваться.

Отвариваем заранее говядину до готовности, за 10 минут до конца приготовления слегка солим.

Нарезаем отваренное мясо на небольшие кусочки.

Очищаем сладкий перец от внутренностей и нарезаем небольшими брусочками. Аналогично очищаем и нарезаем острый перец.

Выкладываем в салатник говядину с перцами. Рубим на небольшие части грецкие орехи. Можно заранее орехи слегка подсушить, но не жарить.

Шинкуем мелко зеленый лук и кинзу, выкладываем в миску к остальным ингредиентам вместе с орехами. Выливаем лишнюю жидкость из-под фасоли и высушиваем ее, добавляем в салат.

Аналогично промываем и сушим зеленый горошек, добавляем в салат. Для приготовления соуса в глубокой миске смешиваем растительное масло с горчицей, солью и сахарным песком, яичными желтками, хмели сунели и дольками чеснока.

Накрываем ингредиенты погружным блендером и взбиваем до образования белой массы.

Отжимаем руками маринованный лук и добавляем в салат, тщательно перемешиваем все компоненты.

Заправляем салат соусом и подаем на стол.

Предварительно салат можно попробовать на соль, если ее мало — добавляйте еще.