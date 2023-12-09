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Рецепт: Картошка запеченная в беконе — с начинкой из сала с чесноком

На чтение: 1 минута
Рецепт: Картошка запеченная в беконе — с начинкой из сала с чесноком

Ингредиенты:
картофель — 6 шт;
сало закусочное — 1 ст.л.;
бекон — 6 шт
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень сытного обеда или ужина.

Нам понадобится картофель.

Его надо приварить до полуготовности, остудить, почистить. Либо можно сразу почистить и приварить до полуготовности.

Рецепт: Картошка запеченная в беконе - с начинкой из сала с чесноком

Также понадобится заранее приготовленное сало с чесноком и перцем, у меня есть такой рецепт закусочного сала.

Рецепт: Картошка запеченная в беконе - с начинкой из сала с чесноком

Также бекон.

Рецепт: Картошка запеченная в беконе - с начинкой из сала с чесноком

Разрезаем картофель на половинки, на каждую выкладываем закусочное сало и дольки лука (по желанию).

Рецепт: Картошка запеченная в беконе - с начинкой из сала с чесноком

Теперь собираем конструкцию, оборачивая картофелину беконом.

Рецепт: Картошка запеченная в беконе - с начинкой из сала с чесноком

Выкладываем в форму для запекания.

Рецепт: Картошка запеченная в беконе - с начинкой из сала с чесноком

Ставим в духовку и выпекаем полчаса.

Подаем эту вкуснотень на стол.

Рецепт: Картошка запеченная в беконе - с начинкой из сала с чесноком

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.

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