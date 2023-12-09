Рецепт: Картошка запеченная в беконе — с начинкой из сала с чесноком

Ингредиенты:
картофель — 6 шт;
сало закусочное — 1 ст.л.;
бекон — 6 шт
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень сытного обеда или ужина.
Нам понадобится картофель.
Его надо приварить до полуготовности, остудить, почистить. Либо можно сразу почистить и приварить до полуготовности.
Также понадобится заранее приготовленное сало с чесноком и перцем, у меня есть такой рецепт закусочного сала.
Также бекон.
Разрезаем картофель на половинки, на каждую выкладываем закусочное сало и дольки лука (по желанию).
Теперь собираем конструкцию, оборачивая картофелину беконом.
Выкладываем в форму для запекания.
Ставим в духовку и выпекаем полчаса.
Подаем эту вкуснотень на стол.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 40 мин.