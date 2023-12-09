Рецепт: Картошка запеченная в беконе — с начинкой из сала с чесноком

Ингредиенты:

картофель — 6 шт;

сало закусочное — 1 ст.л.;

бекон — 6 шт

Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень сытного обеда или ужина.

Нам понадобится картофель.

Его надо приварить до полуготовности, остудить, почистить. Либо можно сразу почистить и приварить до полуготовности.

Также понадобится заранее приготовленное сало с чесноком и перцем, у меня есть такой рецепт закусочного сала.

Также бекон.

Разрезаем картофель на половинки, на каждую выкладываем закусочное сало и дольки лука (по желанию).

Теперь собираем конструкцию, оборачивая картофелину беконом.

Выкладываем в форму для запекания.

Ставим в духовку и выпекаем полчаса.

Подаем эту вкуснотень на стол.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.