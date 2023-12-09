Описание приготовления:
Аппетитный салат можно дополнить болгарским перцем или отварными куриными яйцами, свежим огурцом. Ориентируйтесь по своему вкусу и вкусу ваших близких. Вместо майонеза допустимо добавить сметану или любой другой заправочный соус.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Молочные продукты / Сыр Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Томаты 2-3 Штук
- Сыр копчёный 150 Грамм
- Лук зеленый 2-3 Штук (стебля)
- Майонез 2 Чайных ложки
- Соль 2 Щепотки
- Перец черный молотый 1 Щепотка
Количество порций 2
Калорийность
139 ккал
Калорийность
10 г
Белки
7 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с копченым сыром и помидорами»
Подготовьте указанные ингредиенты. Помидоры промойте вместе с зеленым луком в воде.
Нарежьте помидоры ломтиками или кубиками и высыпьте нарезку в глубокую емкость, салатник.
Нарежьте копченый сыр кубиками: мелкими или средними. Добавьте в емкость.
Измельчите зеленый лук и добавьте его к остальным ингредиентам. По желанию дополните его укропом, петрушкой, базиликом и т.д.
Выложите майонез любой жирности или любой другой соус на белой основе. Посолите и поперчите блюдо, аккуратно все перемешайте.
Подайте салат с копченым сыром к столу сразу же после его приготовления, пока помидорная нарезка не выпустила сок.