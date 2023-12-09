Описание приготовления:

Аппетитный салат можно дополнить болгарским перцем или отварными куриными яйцами, свежим огурцом. Ориентируйтесь по своему вкусу и вкусу ваших близких. Вместо майонеза допустимо добавить сметану или любой другой заправочный соус.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Молочные продукты / Сыр Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Томаты 2-3 Штук

Сыр копчёный 150 Грамм

Лук зеленый 2-3 Штук (стебля)

Майонез 2 Чайных ложки

Соль 2 Щепотки

Перец черный молотый 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

139 ккал

Калорийность

10 г

Белки

7 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с копченым сыром и помидорами»

Подготовьте указанные ингредиенты. Помидоры промойте вместе с зеленым луком в воде.

Нарежьте помидоры ломтиками или кубиками и высыпьте нарезку в глубокую емкость, салатник.

Нарежьте копченый сыр кубиками: мелкими или средними. Добавьте в емкость.

Измельчите зеленый лук и добавьте его к остальным ингредиентам. По желанию дополните его укропом, петрушкой, базиликом и т.д.

Выложите майонез любой жирности или любой другой соус на белой основе. Посолите и поперчите блюдо, аккуратно все перемешайте.

Подайте салат с копченым сыром к столу сразу же после его приготовления, пока помидорная нарезка не выпустила сок.