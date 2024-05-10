Описание приготовления:
Используйте в приготовлении сахарную пудру максимально мелкого помола, а какао порошок без наполнителя. Обязательно попробуйте приготовить домашний шоколад из какао масла по этому рецепту! Это очень вкусно!
Основной ингредиент: Какао Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Какао 40 Грамм
- Сахарная пудра 20 Грамм
- Какао масло 40 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
654 ккал
Калорийность
5 г
Белки
43 г
Жиры
24 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Домашний шоколад из какао масла»
Сразу же подготовьте все ингредиенты для приготовления.
В металлическую миску выложите какао масло и какао порошок. Установите миску на водяную баню.
Растопите эти ингредиенты до получения однородной смеси.
Добавьте к шоколадной смеси сахарную пудру.
Вмешайте сахарную пудру до полного соединения и получения однородной смеси.
Шоколадную смесь разложите по формочкам и отправьте в холодильник на 4-6 часов до полного застывания.
Готовый шоколад извлеките из формочек и подавайте к столу.