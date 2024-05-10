Описание приготовления:

Используйте в приготовлении сахарную пудру максимально мелкого помола, а какао порошок без наполнителя. Обязательно попробуйте приготовить домашний шоколад из какао масла по этому рецепту! Это очень вкусно!

Основной ингредиент: Какао Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Какао 40 Грамм

Сахарная пудра 20 Грамм

Какао масло 40 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

654 ккал

Калорийность

5 г

Белки

43 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашний шоколад из какао масла»

Сразу же подготовьте все ингредиенты для приготовления.

В металлическую миску выложите какао масло и какао порошок. Установите миску на водяную баню.

Растопите эти ингредиенты до получения однородной смеси.

Добавьте к шоколадной смеси сахарную пудру.

Вмешайте сахарную пудру до полного соединения и получения однородной смеси.

Шоколадную смесь разложите по формочкам и отправьте в холодильник на 4-6 часов до полного застывания.

Готовый шоколад извлеките из формочек и подавайте к столу.