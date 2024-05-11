Рецепт: Кулич на кефире — Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Ингредиенты:

творог домашний сухой рассыпчатый — 800 г;

масло сливочное — 180 г;

кокосовая стружка — 100 г;

кокосовый ванилин — 2 пакетика;

сахар — 1,5 стакана;

кефир — 800 мл;

дрожжи быстродействующие — 2 пакетика по 8 г;

манная крупа — 1,5 кг;

курага — 200 г;

изюм темный — 100 г;

кондитерская посыпка — для украшения

Способ приготовления: В этом году делала куличи на кефире, с добавлением творога.

Попробовала новинку, увидела в продаже кокосовый ванилин и добавила кокосовую стружку, получились невероятно вкусные и ароматные куличи.

Домашний творог был приготовлен заранее. Творог для теста должен быть сухим и рассыпчатым. Высыпаем творог в глубокую кастрюлю, растираем комочки.

Добавляем растопленное сливочное масло.

Затем всыпаем полтора стакана сахара, кокосовую стружку и два пакетика кокосового ванилина.

Вливаем теплый кефир комнатной температуры и перемешиваем все ингредиенты венчиком.

Дрожжи заранее растворяем в небольшом количестве воды с добавлением щепотки сахара. Когда поднимется пышная шапочка, добавляем дрожжи.

И просеянную манную крупу.

Замешиваем тесто руками, у меня его получилось много, поэтому раскладываем в разные емкости, накрываем и оставляем в теплом месте для подъема.

Пока отвлеклась на детей, тесто у меня убежало)))

Обминаем тесто, раскладываем по формам для выпечки, предварительно смазанным сливочным маслом.

И оставляем, чтобы тесто ещё раз поднялось прямо в формах. Можно отложить немного теста и сделать украшения, пока ждём второго подъёма теста.

Для начинки используем курагу и изюм.

Курагу нужно порезать помельче, а изюм можно положить целиком.

Добавляем изюм в тесто, перемешиваем и раскладываем по маленьким формочкам. Куличики с изюмом будут для малышей.

Один большой кулич решила сделать с курагой. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт, не очень тонко. Равномерно распределяем нарезанную курагу.

Сворачиваем рулетом и закручиваем в спираль и в таком виде кладём в форму.

Оставляем на столе для расстойки.

Пока вторая партия куличей подходит, первая уже испеклась. Большие куличи выпекаем около часа при температуре 180 градусов.

Готовые куличи остужаем минут пять прямо в формах, затем вынимаем из форм и даем им полностью остыть, чтобы потом покрывать глазурью.

Это кулич с курагой.

Маленькие куличики выпекаем около 15-20 минут при температуре 190 градусов. Духовка у меня старая, верх горит, надо было фольгой накрывать, а она, как назло, кончилась(((

Но сами куличики пропеклись отлично, верх только слишком зажаренный. Но это не страшно, все равно будем покрывать глазурью.

Итак, все наши куличи испеклись, оставляем их на столе остывать, а пока займёмся приготовлением глазури.

О том, какую я делала глазурь в этом году, подробно расписано в этом рецепте.

Покрываем глазурью все куличи.

И украшаем декоративной посыпкой.

Сейчас огромный выбор декоративной посылки самой разной формы, но мне с детства нравится простая посыпка «вермишель» и вот такой мелкий разноцветный горошек, в нашем детстве никакой другой и не было:)

Когда глазурь застыла, можно нарезать куличи и смотреть, что же у нас получилось внутри.

Вот так пропеклись маленькие куличики.

Мякиш нежный, воздушный, не сухой, творог, кстати, совершенно незаметен, он растворяется в тесте.

Это большой кулич в разрезе, который пекла в «кексовой» форме с кольцом.

И кулич с курагой, который пришлось печь в кастрюльке, потому что формы все кончились:)

В общем, все куличи пропеклись отлично. Всю эту красоту уже давно съели, надо снова печь, пока пасхальная неделя идет.

Время приготовления: 3 ч.