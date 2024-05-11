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Рецепт: Кулич на кефире — Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

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Рецепт: Кулич на кефире — Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Ингредиенты:
творог домашний сухой рассыпчатый — 800 г;
масло сливочное — 180 г;
кокосовая стружка — 100 г;
кокосовый ванилин — 2 пакетика;
сахар — 1,5 стакана;
кефир — 800 мл;
дрожжи быстродействующие — 2 пакетика по 8 г;
манная крупа — 1,5 кг;
курага — 200 г;
изюм темный — 100 г;
кондитерская посыпка — для украшения
Способ приготовления: В этом году делала куличи на кефире, с добавлением творога.

Попробовала новинку, увидела в продаже кокосовый ванилин и добавила кокосовую стружку, получились невероятно вкусные и ароматные куличи.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Домашний творог был приготовлен заранее. Творог для теста должен быть сухим и рассыпчатым. Высыпаем творог в глубокую кастрюлю, растираем комочки.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Добавляем растопленное сливочное масло.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Затем всыпаем полтора стакана сахара, кокосовую стружку и два пакетика кокосового ванилина.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Вливаем теплый кефир комнатной температуры и перемешиваем все ингредиенты венчиком.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Дрожжи заранее растворяем в небольшом количестве воды с добавлением щепотки сахара. Когда поднимется пышная шапочка, добавляем дрожжи.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

И просеянную манную крупу.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Замешиваем тесто руками, у меня его получилось много, поэтому раскладываем в разные емкости, накрываем и оставляем в теплом месте для подъема.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Пока отвлеклась на детей, тесто у меня убежало)))

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Обминаем тесто, раскладываем по формам для выпечки, предварительно смазанным сливочным маслом.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

И оставляем, чтобы тесто ещё раз поднялось прямо в формах. Можно отложить немного теста и сделать украшения, пока ждём второго подъёма теста.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Для начинки используем курагу и изюм.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Курагу нужно порезать помельче, а изюм можно положить целиком.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Добавляем изюм в тесто, перемешиваем и раскладываем по маленьким формочкам. Куличики с изюмом будут для малышей.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Один большой кулич решила сделать с курагой. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт, не очень тонко. Равномерно распределяем нарезанную курагу.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Сворачиваем рулетом и закручиваем в спираль и в таком виде кладём в форму.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Оставляем на столе для расстойки.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Пока вторая партия куличей подходит, первая уже испеклась. Большие куличи выпекаем около часа при температуре 180 градусов.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Готовые куличи остужаем минут пять прямо в формах, затем вынимаем из форм и даем им полностью остыть, чтобы потом покрывать глазурью.
Это кулич с курагой.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Маленькие куличики выпекаем около 15-20 минут при температуре 190 градусов. Духовка у меня старая, верх горит, надо было фольгой накрывать, а она, как назло, кончилась(((

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Но сами куличики пропеклись отлично, верх только слишком зажаренный. Но это не страшно, все равно будем покрывать глазурью.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Итак, все наши куличи испеклись, оставляем их на столе остывать, а пока займёмся приготовлением глазури.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

О том, какую я делала глазурь в этом году, подробно расписано в этом рецепте.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Покрываем глазурью все куличи.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

И украшаем декоративной посыпкой.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Сейчас огромный выбор декоративной посылки самой разной формы, но мне с детства нравится простая посыпка «вермишель» и вот такой мелкий разноцветный горошек, в нашем детстве никакой другой и не было:)

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Когда глазурь застыла, можно нарезать куличи и смотреть, что же у нас получилось внутри.
Вот так пропеклись маленькие куличики.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Мякиш нежный, воздушный, не сухой, творог, кстати, совершенно незаметен, он растворяется в тесте.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Это большой кулич в разрезе, который пекла в «кексовой» форме с кольцом.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

И кулич с курагой, который пришлось печь в кастрюльке, потому что формы все кончились:)
В общем, все куличи пропеклись отлично. Всю эту красоту уже давно съели, надо снова печь, пока пасхальная неделя идет.

Рецепт: Кулич на кефире - Творожный кулич на кефире с кокосовым ванилином, любимый рецепт дрожжевого теста для куличей.

Время приготовления: 3 ч.

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