Банановые оладьи: я никогда не устану их готовить. Невероятно вкусно

Оладьи были популярны во многих культурах и странах. В каждой стране существовали свои особенности приготовления этого блюда.

Со временем рецепты оладий менялись и совершенствовались. В тесто стали добавлять различные ингредиенты, такие как фрукты, ягоды, орехи, а также специи и пряности. Это позволило создать множество новых вкусов и комбинаций. Например, американские панкейки. Это толстые и пышные оладьи, которые готовятся на молоке и жарятся на сухой сковороде без масла.

Еще есть Шведские рагмурки. Это оладьи, которые жарятся на сковороде с большим количеством масла и подаются с джемом, мёдом или ягодами. Норвежские лефсе — это тонкие картофельные оладьи, которые подаются с маслом, сыром или сметаной.

Приготовим оладьи с бананами.

Ингредиенты:

банан — 3 шт.;

йогурт — 250 г;

яйцо — шт.;

соль — 2 г;

сахар — 60 г;

разрыхлитель — 6 г;

мука — 300 г.

Приготовление оладий с бананами:

Нарезаем небольшими кружочками бананы, смешиваем с йогуртом и взбиваем в однородную массу при помощи блендера.

Разбиваем в смесь яйцо, высыпаем соль и сахар, перемешиваем.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем слегка густое тесто. Оставляем тесто на 10 минут под крышкой, а затем перекладываем в кондитерский мешок.

В сковороду с горячим растительным маслом сцеживаем небольшие порции теста.

Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

Кладем оладьи на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Получаются необычные банановые оладьи.