Рецепт: Ленивые хачапури с творогом — «Очень ленивые и вкусные «

Ингредиенты:

творог — 200гр;

яйцо куриное свежее — 1 шт;

соль — 5гр;

перец черный молотый — 1 ч л;

сыр твердых сортов — 100гр;

сода пищевая — 0.5 ч.л;

мука пшеничная — 1 ст л;

молоко — 1 ст л;

прованские травы — 1 ч.л;

масло подсолнечное — 2 ст.л

Способ приготовления: Очень давно я хотела приготовить хачапури, пересмотрела множество рецептов и всё что-то не то… И вот нашла быстрый рецепт приготовления, который меня заинтересовал, и решила попробовать.

К пачке творога добавляем сырое яйцо, соль, молотый перец по вкусу и тщательно перемешиваем

Натираем сыр на мелкой тёрке, добавляем соду, муку. В авторском рецепте добавлялось сухое молоко — у меня его нет, поэтому я добавила обычное молоко

И прованские травы(можно добавить зелень укропа и петрушки)

Всю смесь тщательно перемешиваем. Получается вот такое густое «тесто»

Сковороду ставим на плиту, смазываем подсолнечным маслом. В зависимости от типа сковороды прогреваем или нет. Выкладываем массу в сковороду и разравниваем.

Накрываем крышкой и обжариваем с двух сторон.

Время зависит и от сковороды и от огня, примерно по 7мин.

Получилась вот такая большая»лепёшка» с хрустящими краями. Кто не любит слишком зажаристую еду- значит переворачивать раньше.

По опыту на такой объем теста лучше использовать сковороду с самым большим диаметром, либо разделить тесто на два хачапури, так будет более удобно переворачивать.

Хачапури я разрезала на 4 порции, соответственно стоимость указана за 1 кусочек.

Дочка осталась в восторге, говорит надо готовить это почаще))

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.