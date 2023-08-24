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Салат с курицей

Admin
24 августа 2023
На чтение: 13 минут

Салаты с курицей — это закуски, которые могут быть и праздничными, и повседневными. В подборке собраны различные варианты. Есть рецепты подороже, а есть и попроще. Приготовление салатов не составит труда. Сварить курицу сможет любой, а остальные шаги элементарны. Сборка вкуснейших салатов – занимательный процесс, в котором могут помочь дети.

Салат с курицей и ананасами

Салат с курицей и ананасами украсит любое застолье. Доступные продукты прекрасно гармонируют. Попробовав однажды, ни один праздник не обойдется без такого угощения. Блюдо готовится без особых хлопот. Пока варится курица и яйца, не теряя времени займемся остальной нарезкой.

Салат с курицей

Ингредиенты –+6 порц.

  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Сыр полутвердый 150 гр.
  • Ананас консервированный 200 гр.
  • Бедра куриные 270 гр. (филе)
  • Кедровые орехи 50 гр. (или грецкие)
  • Майонез 4 ст.л.

Шаги 30 мин.

  1. Салат с курицей

    Вкусный салат с курицей готовится очень просто. Подготавливаем продукты. Отвариваем яйца до состояния “вкрутую”. Курицу варим, не забывая подсолить воду. Сваренное мясо остужаем. Мякоть бедра можно заменить филе.

  2. Салат с курицей

    Измельчаем курицу.

  3. Салат с курицей

    На блюдо устанавливаем кольцо и размещаем в центре стакан. Формируем куриный слой.

  4. Салат с курицей

    Яйца остужаем и очищаем от скорлупы. Разделив их на желтки и белки, трем белки на мелкой терке.

  5. Салат с курицей

    Равномерно присыпаем белками курицу. Пропитываем майонезом.

  6. Салат с курицей

    Присыпаем кедровыми орешками, оставив немного для декора. При желании заменяем их грецкими орехами. Для более яркого вкуса подсушиваем ядра орехов на сухой сковородке.

  7. Салат с курицей

    Измельчаем желтки и посыпаем следующим слоем. Промазываем майонезом.

  8. Салат с курицей

    Откупорив консервированные ананасы и слив сок, нарезаем фрукты кубиками. Оставляем несколько колечек для декора.

  9. Салат с курицей

    Засыпаем ананасы ровным слоем и пропитываем майонезом.

  10. Салат с курицей

    Измельчаем теркой сыр.

  11. Салат с курицей

    Распределяем сырную стружку следующим слоем и разравниваем.

  12. Салат с курицей

    Блюдо затягиваем пленкой и переносим в холод на ночь.

  13. Салат с курицей

    Спустя время достаем блюдо, снимаем пленку, аккуратно вытаскиваем стакан и убираем кольцо, проведя ножом по бортикам.

  14. Салат с курицей

    Декорируем закуску ананасом и кедровыми орешками. Салат с курицей готов! Приятного аппетита!

Простой и вкусный салат с курицей и грибами

Простой и вкусный салат с курицей и грибами станет фаворитом среди слоеных салатов. Закуска подходит для праздничного меню и будничного рациона. Грибы используем любые. Пропитавшийся салат практически тает во рту. Все компоненты великолепно гармонируют, превращая закуску в гастрономический шедевр.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 6 шт.
  • Сыр твердый – 250 гр.
  • Грибы свежие/замороженные – 250 гр.
  • Куриное филе – 1-2 шт.
  • Орехи грецкие – 200 гр.
  • Майонез – 300-400 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ознакомившись с описанием, достаем продукты.

Шаг 2. Очистив луковицы, нарезаем полукольцами.

Салат с курицей

Шаг 3. Отвариваем куриное филе и даем после варки остыть.

Салат с курицей

Шаг 4. Обрабатываем или размораживаем грибы. Можно использовать разные. Нарезаем удобными сегментами. Нагреваем растительное масло и жарим грибы с луком четверть часа. Сдабриваем тремя ложками майонеза. Тушим 5 минут.

Салат с курицей

Шаг 5. Отвариваем яйца. Чтобы добиться состояния “вкрутую”, понадобится не меньше 10 минут. Затем помещаем в ледяную воду и освобождаем от скорлупы.

Салат с курицей

Шаг 6. Охладив куриное филе, нарезаем кубиками.

Салат с курицей

Шаг 7. На блюдо для сборки укладываем курицу и пропитываем майонезом.

Салат с курицей

Шаг 8. Перебираем грецкие орехи от перегородок, осматриваем, чтобы не попались осколки скорлупы. Орехи мелко рубим. Посыпаем следующим слоем.

Салат с курицей

Шаг 9. Остывшие и очищенные яйца натираем на терке.

Салат с курицей

Шаг 10. Распределяем яичную стружку и промазываем майонезом.

Салат с курицей

Шаг 11. Укладываем обжарку из грибов и лука. Слои осторожно подсаливаем, если это необходимо – сыр и майонезная пропитка содержат достаточно соли.

Салат с курицей

Шаг 12. Трем на терке сыр.

Салат с курицей

Шаг 13. Присыпаем завершающим слоем. При желании пропитываем майонезом. Украшаем и даем постоять в холоде. Приятного аппетита!

Салат с курицей

Классический салат Цезарь с курицей

Классический салат Цезарь с курицей выходит необыкновенно аппетитным и исполняется легко. Количество ингредиентов может испугать, но при ознакомлении с рецептом, страх развеется. Блюдо покорит всех без исключения своей вкуснотой. Салат украсит собой любое событие.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Сыр твердый – 70 гр.
  • Помидоры черри – 200 гр.
  • Куриное филе – 350 гр.
  • Салат – 100 гр.
  • Масло оливковое – 2 ч.л.
  • Батон – 150 гр.
  • Масло растительное – 150 мл.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Горчица – 2 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.
  • Каперсы – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 2 щепотки.
  • Смесь итальянских трав – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Куриное филе промываем и вытираем насухо.

Шаг 2. Солим птицу, сдабриваем чайной ложкой горчицы, меда и оливкового масла. Перчим. Втираем ингредиенты, даем промариноваться в течение получаса, запаковав пленкой и убрав в холод.

Салат с курицей

Шаг 3. Батон нарезаем квадратиками одного размера, при желании обрезав корки. Подойдет и белый хлеб.

Салат с курицей

Шаг 4. Посыпаем хлеб ароматными травами и солью. Сбрызгиваем оливковым маслом. Размешав, помещаем в прогретый духовой шкаф и подсушиваем при 180 градусах около 10 минут. Перемешиваем время от времени и следим, чтобы сухари не подгорели.

Салат с курицей

Шаг 5. Растительное масло и яйцо достаем заранее и согреваем на рабочем столе до комнатной температуры. В стакан наливаем масло, солим, приправляем сахарным песком, горчицей, лимонным соком и мелко порубленным чесноком. Разбиваем яйцо. Важно, чтобы желток был целым.

Салат с курицей

Шаг 6. Накрываем желток погружным прибором. Взбиваем, не поднимая его. Когда масса станет густой, поднимая и опуская блендер, взбиваем еще пару минут. Постояв, соус приобретет густую консистенцию.

Салат с курицей

Шаг 7. Мелко рубим каперсы и трем на терке сыр (в идеале пармезан). Продукты объединяем с соусом. Перемешав, проверяем всего ли хватает и регулируем вкус при необходимости.

Салат с курицей

Шаг 8. Достаем замаринованное куриное филе. Ставим сковородку на конфорку и нагреваем с растительным маслом. Выкладываем птицу и жарим по 3 минуты с каждой стороны на максимальной температуре. Если есть сковорода гриль, на филе образуются аппетитные полоски.

Салат с курицей

Шаг 9. Поджаренное куриное филе укладываем на фольгу и пропитываем сливочным маслом. Упаковываем в фольгу. Помещаем в горячую духовку и при 160 градусах доводим до готовности 5-7 минут.

Салат с курицей

Шаг 10. Курицу нарезаем ломтиками по диагонали, соблюдая одинаковую толщину при нарезке. Для этого вооружаемся хорошо заточенным ножом.

Салат с курицей

Шаг 11. Блюдо промазываем соусом. Укладываем вымытые и просушенные салатные листья. При необходимости предварительно рвем их.

Салат с курицей

Шаг 12. Помидоры черри промываем и делим пополам. Удаляем плодоножки, кладем на салат.

Салат с курицей

Шаг 13. Распределяем курицу и тонкие сырные ломтики, для удобства используем экономку. Сдабриваем соусом и посыпаем сухариками. Дополняем каперсами. Перед подачей объединяем ингредиенты. Приятного аппетита!

Салат с курицей

Салат с копченой курицей, корейской морковью и кукурузой

Салат с копченой курицей, корейской морковью и кукурузой элементарная и не затратная по времени закуска, приготовление которой осилит даже ребенок. Преимущество салата в том, что продукты не требуют дополнительной подготовки. Останется только лишь смешать их и восхитительная закуска на столе. Выглядит салат ярко и привлекает своими ароматами. Все, кто пробует изумительное угощение, пребывают в восторге.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Копченая курица – 600 гр.
  • Морковь по-корейски – 250 гр.
  • Кукуруза консервированная – маленькая баночка.
  • Сухарики со вкусом сыра – 1 пачка.
  • Майонез – 150 гр.
  • Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С копченой курицы снимаем кожу и вынимаем косточки. Мясистую часть режем кубиком. Подойдет грудка, бедрышки или голени. Высыпаем в миску для сборки салата.

Салат с курицей

Шаг 2. Откупорив небольшую банку кукурузы, зерна процеживаем через сито и отправляем к курице.

Салат с курицей

Шаг 3. Готовую корейскую морковку для удобства режем на части и перекладываем к остальным ингредиентам. У меня домашнего приготовления, но и магазинная вполне подойдет.

Салат с курицей

Шаг 4. Заправляем майонезом и хорошенько вымешиваем. Майонеза много класть не нужно, морковка даст свою сочность.

Салат с курицей

Шаг 5. Засыпаем сухарики. Можно использовать покупные или подсушить хлеб самостоятельно.

Салат с курицей

Шаг 6. Размешав, сразу подаем, чтобы сухарики не размякли и не превратились в кашу, потеряв хрусткость. При желании дополняем рубленым укропом. Приятного аппетита!

Салат с курицей

Салат с курицей, сыром и яйцом

Салат с курицей, сыром и яйцом готовится максимально быстро. Сварив курицу заранее, сборка салата займет еще меньше времени. Для низкокалорийной версии применяем майонез и сыр низкой жирности. Если магазинный майонез не нравится, готовим его самостоятельно, смешав натуральный йогурт со специями.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Куриное мясо – 300 гр.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Варим курицу привычным способом. Это может быть грудка или мякоть бедра. Не забываем посолить воду. Пока варится курица, отвариваем яйца. Остудив, нарезаем на кусочки и пересыпаем в миску куриное мясо. Прослаиваем майонезной сеточкой.

Салат с курицей

Шаг 2. Приготовленные яйца остужаем, погрузив в ледяную воду. Очищаем скорлупу. Разделяем на белки и желтки. Белки крупно трем и присыпаем куриное мясо. Подсаливаем и пропитываем соусом.

Салат с курицей

Шаг 3. Сыр натираем на терке и распределяем по белковому слою.

Салат с курицей

Шаг 4. Делаем сеточку из майонеза.

Салат с курицей

Шаг 5. Мелко натираем на терке яичные желтки и распределяем завершающим слоем.

Салат с курицей

Шаг 6. По своему усмотрению украшаем перьями лука. Приятного аппетита!

Салат с курицей

Вкусный салат с куриной грудкой, черносливом и грецкими орехами

Вкусный салат с куриной грудкой, черносливом и грецкими орехами – хороший вариант для праздничного стола. Салат собирается слоями, что делает его внешний вид более презентабельным. Закуску обязательно нужно оставить в холодильнике пропитаться, так получится вкуснее и салат будет более нежным.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 гр.
  • Майонез – 350 гр.
  • Шампиньоны – 500 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Чернослив – 150 гр.
  • Орехи грецкие – 100 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Орехи перебираем, чтобы не попали осколки скорлупы и перегородки. Пробуем, чтобы не было прелых ядер.

Шаг 2. Опускаем промытое куриное филе в кастрюлю с водой, поместив на огонь, дожидаемся закипания. Снимаем пену и минимизируем пламя. Варим 25 минут.

Салат с курицей

Шаг 3. Перебираем чернослив и заливаем кипящей водой. Продержав 3 минуты, ополаскиваем в холодной воде и обсушиваем.

Салат с курицей

Шаг 4. Очистив лук, промываем и мелко рубим.

Салат с курицей

Шаг 5. Быстро ополаскиваем шампиньоны, обтираем от влаги и мелко-мелко нарезаем.

Салат с курицей

Шаг 6. Прогреваем сковородку с растительным маслом и поджариваем грибы с луком до легкой румяности, пока не выпарится жидкость. Приправляем солью и перцем. Размешиваем.

Салат с курицей

Шаг 7. Сваренное и остывшее куриное мясо рубим кубиками.

Салат с курицей

Шаг 8. Раскладываем по блюду ровным слоем. При необходимости подсаливаем.

Салат с курицей

Шаг 9. Пропитываем майонезом.

Салат с курицей

Шаг 10. Нарезаем чернослив и распределяем поверх мясного слоя.

Салат с курицей

Шаг 11. Пропитываем майонезом.

Салат с курицей

Шаг 12. Крупно натираем на терке сыр.

Салат с курицей

Шаг 13. Рассыпаем ровным слоем сырную стружку.

Салат с курицей

Шаг 14. Прослаиваем майонезом.

Салат с курицей

Шаг 15. Формируем грибной слой.

Салат с курицей

Шаг 16. Рубим грецкие орехи.

Салат с курицей

Шаг 17. Присыпаем ореховой крошкой салат. По желанию орехи можно подсушить на сковородке без масла.

Салат с курицей

Шаг 18. Перемещаем салат в холод настояться, предварительно затянув пищевой пленкой, чтобы салат не впитал в себя запахи из холодильника.

Салат с курицей

Шаг 19. Пропитавшийся салат презентуем гостям. Приятного аппетита!

Салат с курицей

Салат с курицей и консервированной фасолью

Салат с курицей и консервированной фасолью получается достаточно сытным и вполне заменяет сбалансированное блюдо. Для реализации рецепта понадобятся доступные и недорогостоящие ингредиенты. В качестве заправки кладем сметану или майонез. Чеснок и орехи придают закуске некую особенность и индивидуальность

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 гр.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Фасоль красная консервированная – 450 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Ядра грецких орехов – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты, ознакомившись с описанием. Откупорив фасоль, процеживаем через сито. Обмываем курицу под проточной водой.

Шаг 2. Включаем плиту. Набрав в кастрюлю воду, помещаем ее на плиту и доводим до кипения. Опускаем курицу. Закипятив, убираем пенку. Солим и готовим в течение 20 минут.

Салат с курицей

Шаг 3. Перебрав грецкие ядра от мусора, измельчаем, но не в крошку, оставляя кусочки.

Салат с курицей

Шаг 4. Очистив чеснок, крошим острым ножом.

Салат с курицей

Шаг 5. Сваренную птицу остужаем и разбираем на кусочки или нарезаем кубиками.

Салат с курицей

Шаг 6. Продукты объединяем в емкости.

Салат с курицей

Шаг 7. Заправляем сметаной, добавляем соль и перец, опираясь на свои вкусовые предпочтения. Если калорийность закуски неважна, берем жирную сметану. Для низкокалорийной версии применяем продукт с низким содержанием жира или заменяем натуральным йогуртом.

Салат с курицей

Шаг 8. Размешиваем содержимое салатника.

Салат с курицей

Шаг 9. Сервируем закуску в общем салатнике или распределяем по порциям. Приятного аппетита!

Салат с курицей

Салат с курицей, сыром и помидорами

Салат с курицей, сыром и помидорами выглядит привлекательно и подходит для семейных ужинов или праздничных застолий. Помидоры дают излишнюю жидкость, поэтому салат следует собирать перед самой подачей или вынимать сердцевину с семенами. Аппетитный салат готовится еще быстрее, если отварить курицу заранее.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 2-3 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Помидоры – 2-3 шт.
  • Куриное филе – 300 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Майонез/сметана – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы не терять время, пока будем заниматься курицей, включаем духовку на температурном переключателе установив 180°С. Промытое и обсушенное куриное филе сдабриваем солью, перцем и при необходимости другими пряностями. Втерев специи, укладываем мясо в форму для запекания. Запечатав фольгой, помещаем в нагретую духовку и запекаем 30 минут.

Салат с курицей

Шаг 2. Куриное мясо остужаем, нарезаем или разбираем на волокна. Птицу можно обжарить на сковороде или отварить по желанию.

Салат с курицей

Шаг 3. Отвариваем яйца, после остывания избавляемся от скорлупы и мелко крошим.

Салат с курицей

Шаг 4. Сыр крупно натираем на терке.

Салат с курицей

Шаг 5. Промытые томаты режем кубиками.

Салат с курицей

Шаг 6. Подготовленные компоненты соединяем в салатнице. Выдавливаем чесночные дольки и сдабриваем майонезом или заменяем сметаной. Размешиваем.

Салат с курицей

Шаг 7. Снимаем пробу и балансируем вкус, если того требует ситуация. Распределяем салат по порциям и дегустируем. Приятного аппетита!

Салат с курицей

Салат с куриной грудкой и пекинской капустой

Салат с куриной грудкой и пекинской капустой – вкуснейший и сытный салат на каждый день. Блюдо готовится достаточно легко. В качестве заправки в рецепте используется майонез, который при желании можно заменить сметаной или натуральным йогуртом. Такой салат лучше не оставлять в холодильнике, поэтому рекомендую готовить в таком количестве, чтобы сразу съесть.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Филе куриное – 150 гр.
  • Капуста пекинская – 300 гр.
  • Огурцы – 125 гр.
  • Помидоры – 200 гр.
  • Майонез/сметана – 2 ст.л.
  • Укроп – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Доводим воду до кипения, поместив кастрюлю на среднем огне. Опускаем предварительно промытую курицу. Вскипятив, удаляем пену, уменьшаем пламя и варим курицу привычным способом. Сваренную курицу оставляем в бульоне до остывания. Бульон процеживаем и используем для супов или замораживаем.

Салат с курицей

Шаг 3. С пекинской капусты снимаем подвядшие листья. Пекинку измельчаем полосками.

Салат с курицей

Шаг 4. Промытые помидоры обсушиваем. Удаляем плодоножку, нарезаем дольками.

Салат с курицей

Шаг 5. Промываем огурцы, обтираем насухо и нарезаем брусочками.

Салат с курицей

Шаг 6. Отвариваем яйца “вкрутую”. Помещаем в ледяную воду и удаляем скорлупу. Крошим кубиком.

Салат с курицей

Шаг 7. Остывшее куриное мясо режем кубиками.

Салат с курицей

Шаг 8. Объединяем компоненты в салатнике. Ополоснув укроп, мелко рубим и добавляем к содержимому салатника.

Салат с курицей

Шаг 9. Сдабриваем майонезом. Солим и перчим. Размешиваем.

Салат с курицей

Шаг 10. Перекладываем в блюдо для подачи. Приятного аппетита!

Салат с курицей

Салат Тиффани с курицей и виноградом

Салат Тиффани с курицей и виноградом выглядит очень презентабельно. Закуска идеально подходит для важных мероприятий и праздничных событий. Для декора выбираем крупный виноград без косточек. Пармезан в рецепте при желании заменяем любым твердым сыром. Вкуснейший салат будет по душе многим.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Сыр пармезан – 150 гр.
  • Темный виноград – 400 гр.
  • Куриное филе – 400 гр.
  • Орехи грецкие – 65 гр.
  • Майонез легкий – 100 гр.
  • Карри – 2 ч.л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Промытое куриное филе разрезаем на кусочки и поливаем лимонным соком. Пока птица маринуется, займемся другими продуктами.

Салат с курицей

Шаг 3. Ядра грецких орехов крошим не слишком мелко. Если орехи не из пачки, а развесные, рекомендую перебрать их, чтобы не попались перегородки и осколки от скорлупы. Сваренные “вкрутую” яйца и сыр крупно натираем на терке.

Салат с курицей

Шаг 4. На сковородке с растительным маслом поджариваем замаринованную птицу до золотистости. Приправляем карри и размешиваем. Прикрыв, томим 5 минут и перекладываем в дуршлаг, чтобы избавиться от влаги.

Салат с курицей

Шаг 5. Мясо распределяем по блюду, формируя виноградную гроздь. Пропитываем майонезом и присыпаем рублеными орешками.

Салат с курицей

Шаг 6. Укладываем яйца и пропитываем соусом. Присыпав орехами, распределяем сырную стружку. Промазываем провансалем и снова присыпаем ореховой крошкой. Промазываем майонезом. Вымытые виноградины разрезаем вдоль и укладываем, как показано на фото.

Салат с курицей

Шаг 7. Декорируем веточкой зелени. Даем пропитаться и удивляем гостей восхитительной закуской. Сочетание сладости от винограда с приправленной курицей и другими составляющими просто невероятное. Приятного аппетита!

Салат с курицей

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