Рецепт: Лепешки с зеленью — с кинзой, на сухой сковороде

Ингредиенты:

кинза — 1 пучок;

мука — 350-400 г;

соль — 1 ч.л.;

вода — 250 мл;

сода пищевая — четверть ч.л.;

масло растительное — 30 мл;

масло сливочное — 60-70 г

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня я расскажу об еще одном рецепте из моей кулинарной книжки. И это лепешки с зеленью. Такие ароматные и вкусные лепешки прекрасно подходят к первым блюдам, ну или просто так. Этот рецепт вполне бюджетный и думаю, сильно не испортит фигуру, т. к. жарится на сухой сковороде. И внутри вполне полезный ингредиент — зелень, которую, если честно, мы часто забываем есть. Такие лепешки появились в нашем меню недавно, и теперь, думаю, мы всегда будем находить применение залежавшей зелени. Буду рада, если этот рецепт будет для вас полезным, о нем максимально подробно расскажу ниже.

Как всегда, начнем с самих ингредиентов. Тесто пресное, без дрожжей. Для него понадобится 1 стакан воды (250 мл), 30 мл растительного масло (или другими словами 2 ст. л.), 1 ч. л. соли и 1/4 ч. л. соды. А муки ушло у меня в этот раз около 2,5 стаканов, но бывает и 2-х стаканов хватает. Все конечно зависит от муки и от того, какой плотности хозяйка привыкла делать тесто. Я обычно стараюсь делать помягче. Когда готовлю эти лепешки, мне достаточно того, чтобы тесто перестало липнуть к рукам. Также при формировании лепешек я делала слоеное тесто, использую растопленное сливочное масло. И конечно понадобится зелень, любая которая вам нравится по вкусу. Мы очень любим кинзу, поэтому почти во все блюда ставим только ее. В принципе, это все, что понадобится из продуктов.

Теперь приступим к самому приготовлению, оно несложное. Первым делом просеиваем муку, для начала лучше взять чуть меньше нормы. Перемешиваем ее с солью и содой.

Делаем в муке лунку, вливаем туда 2 ст. л. растительного масла и 250 мл воды. Все перемешиваем и замешиваем тесто. Оно получается гладким, не липнущим к рукам и не слишком крутым.

Даем ему отдохнуть 20-30 минут. За это время я растопила сливочное масло для слоев, промыла зелень. В последнее время я особо тщательно ее мою. После того как зелень промыта, я заливаю ее холодной водой и добавляю 0.5-1 ч. л. соды и оставляю на 15-20 минут, затем снова промываю.

Затем мелко нарезаем пучок любимой зелени.

Теперь, когда тесто отдохнуло, делим его на 6 частей, из каждого формируем шарик. Можно накрыть их легким полотенцем, а можно просто убрать обратно в чашку под крышкой.

Теперь начинаем делать лепешки. Вначале я делаю из всех шариков «улитки». Беру шарик теста, раскатываю его максимально тонко. Затем смазываю растопленным сливочным маслом и немного еще подтягиваю тесто, чтобы оно стало еще тоньше. Посыпаю нарезанной зеленью.

Теперь начала заворачивать рулетиком.

Сам рулетик завернула еще «улиткой».

Немного придавила его рукой.

Таким вот образом сделала все улитки, ставя их под легкое полотенце, чтобы не обветрились.

Теперь берем улитку и максимально тонко ее раскатываем.

И начинаем уже жарить на сухой сковороде под крышкой.

Вот и все, это все приготовление. По желанию лепешки еще можно смазать сливочным маслом. Получилось очень вкусно, ароматно и прекрасно подошло к супу. Всем спасибо за внимание! Приятного аппетита и до новых кулинарных рецептов!

Видео:

Время приготовления: 1 ч. 15 мин.