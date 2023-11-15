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Рецепт: Лепешки с зеленью — с кинзой, на сухой сковороде

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Рецепт: Лепешки с зеленью — с кинзой, на сухой сковороде

Ингредиенты:
кинза — 1 пучок;
мука — 350-400 г;
соль — 1 ч.л.;
вода — 250 мл;
сода пищевая — четверть ч.л.;
масло растительное — 30 мл;
масло сливочное — 60-70 г
Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня я расскажу об еще одном рецепте из моей кулинарной книжки. И это лепешки с зеленью. Такие ароматные и вкусные лепешки прекрасно подходят к первым блюдам, ну или просто так. Этот рецепт вполне бюджетный и думаю, сильно не испортит фигуру, т. к. жарится на сухой сковороде. И внутри вполне полезный ингредиент — зелень, которую, если честно, мы часто забываем есть. Такие лепешки появились в нашем меню недавно, и теперь, думаю, мы всегда будем находить применение залежавшей зелени. Буду рада, если этот рецепт будет для вас полезным, о нем максимально подробно расскажу ниже.
Как всегда, начнем с самих ингредиентов. Тесто пресное, без дрожжей. Для него понадобится 1 стакан воды (250 мл), 30 мл растительного масло (или другими словами 2 ст. л.), 1 ч. л. соли и 1/4 ч. л. соды. А муки ушло у меня в этот раз около 2,5 стаканов, но бывает и 2-х стаканов хватает. Все конечно зависит от муки и от того, какой плотности хозяйка привыкла делать тесто. Я обычно стараюсь делать помягче. Когда готовлю эти лепешки, мне достаточно того, чтобы тесто перестало липнуть к рукам. Также при формировании лепешек я делала слоеное тесто, использую растопленное сливочное масло. И конечно понадобится зелень, любая которая вам нравится по вкусу. Мы очень любим кинзу, поэтому почти во все блюда ставим только ее. В принципе, это все, что понадобится из продуктов.

Теперь приступим к самому приготовлению, оно несложное. Первым делом просеиваем муку, для начала лучше взять чуть меньше нормы. Перемешиваем ее с солью и содой.

Рецепт: Лепешки с зеленью - с кинзой, на сухой сковороде

Делаем в муке лунку, вливаем туда 2 ст. л. растительного масла и 250 мл воды. Все перемешиваем и замешиваем тесто. Оно получается гладким, не липнущим к рукам и не слишком крутым.

Рецепт: Лепешки с зеленью - с кинзой, на сухой сковороде

Даем ему отдохнуть 20-30 минут. За это время я растопила сливочное масло для слоев, промыла зелень. В последнее время я особо тщательно ее мою. После того как зелень промыта, я заливаю ее холодной водой и добавляю 0.5-1 ч. л. соды и оставляю на 15-20 минут, затем снова промываю.
Затем мелко нарезаем пучок любимой зелени.

Рецепт: Лепешки с зеленью - с кинзой, на сухой сковороде

Теперь, когда тесто отдохнуло, делим его на 6 частей, из каждого формируем шарик. Можно накрыть их легким полотенцем, а можно просто убрать обратно в чашку под крышкой.

Рецепт: Лепешки с зеленью - с кинзой, на сухой сковороде

Теперь начинаем делать лепешки. Вначале я делаю из всех шариков «улитки». Беру шарик теста, раскатываю его максимально тонко. Затем смазываю растопленным сливочным маслом и немного еще подтягиваю тесто, чтобы оно стало еще тоньше. Посыпаю нарезанной зеленью.

Рецепт: Лепешки с зеленью - с кинзой, на сухой сковороде

Теперь начала заворачивать рулетиком.

Рецепт: Лепешки с зеленью - с кинзой, на сухой сковороде

Сам рулетик завернула еще «улиткой».

Рецепт: Лепешки с зеленью - с кинзой, на сухой сковороде

Немного придавила его рукой.

Рецепт: Лепешки с зеленью - с кинзой, на сухой сковороде

Таким вот образом сделала все улитки, ставя их под легкое полотенце, чтобы не обветрились.
Теперь берем улитку и максимально тонко ее раскатываем.

Рецепт: Лепешки с зеленью - с кинзой, на сухой сковороде

И начинаем уже жарить на сухой сковороде под крышкой.

Рецепт: Лепешки с зеленью - с кинзой, на сухой сковороде

Вот и все, это все приготовление. По желанию лепешки еще можно смазать сливочным маслом. Получилось очень вкусно, ароматно и прекрасно подошло к супу. Всем спасибо за внимание! Приятного аппетита и до новых кулинарных рецептов!

Рецепт: Лепешки с зеленью - с кинзой, на сухой сковороде

Видео:

Время приготовления: 1 ч. 15 мин.

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