Один ингредиент может изменить всё. Творожная запеканка без муки и манки: вкусно и оригинально

Творожную запеканку знают многие люди, которые родились в Советском Союзе. Запеканка из творога была одним из постоянных блюд, которые готовились в детских садах и школах. Правда, не всегда такая запеканка была вкусной и сладкой. Нередко можно было услышать нелестные слова о данном блюде. Почему творожная запеканка из детства не всегда была вкусной?

Дело в простой экономии, которой был пропитан весь Советский Союз. Повара забирали себе сахар, муку и прочие продукты.

Соответственно, этих продуктов не хватало в основных блюдах. В том числе и в запеканке из творога.

Сейчас можно приготовить сладкую вкусную творожную запеканку без муки и манной крупы.

Ингредиенты для творожной запеканки:

Творог — 700 г;

Яйца — 3 шт.;

Соль — щепотка;

Сметана — 100 г;

Сахар — 100 г;

Ванильный сахар — 20 г;

Вареный рис — 300 г.

Приготовление творожной запеканки:

Яйца делим на желтки и белки, желтки добавляем к творогу. Выкладываем в творог также сметану, высыпаем сахарный песок и ванильный сахар, щепотку соли.

Погружным блендером взбиваем компоненты до однородной массы. Добавляем в творожную массу заранее отваренный рис, смешиваем.

Солим белки и взбиваем миксером до пышности. Спустя пару минут пышные белки вводим в творожную массу, аккуратно перемешиваем.

Смазываем форму для запекания сливочным маслом, перед этим покрываем пергаментом. Посыпаем форму мукой.

Выкладываем творожную массу в форму, распределяем ровным слоем.

Запекаем блюдо при 180 градусах 40-45 минут.

После запекания блюдо осядет, так как в составе есть белки. Для соуса к запеканке используем соединенные вместе сметану и сгущенное молоко.