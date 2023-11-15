Один ингредиент может изменить всё. Творожная запеканка без муки и манки: вкусно и оригинально

Творожную запеканку знают многие люди, которые родились в Советском Союзе. Запеканка из творога была одним из постоянных блюд, которые готовились в детских садах и школах. Правда, не всегда такая запеканка была вкусной и сладкой. Нередко можно было услышать нелестные слова о данном блюде. Почему творожная запеканка из детства не всегда была вкусной?
Дело в простой экономии, которой был пропитан весь Советский Союз. Повара забирали себе сахар, муку и прочие продукты.
Соответственно, этих продуктов не хватало в основных блюдах. В том числе и в запеканке из творога.
Сейчас можно приготовить сладкую вкусную творожную запеканку без муки и манной крупы.
Ингредиенты для творожной запеканки:
- Творог — 700 г;
- Яйца — 3 шт.;
- Соль — щепотка;
- Сметана — 100 г;
- Сахар — 100 г;
- Ванильный сахар — 20 г;
- Вареный рис — 300 г.
Приготовление творожной запеканки:
Яйца делим на желтки и белки, желтки добавляем к творогу. Выкладываем в творог также сметану, высыпаем сахарный песок и ванильный сахар, щепотку соли.
Погружным блендером взбиваем компоненты до однородной массы. Добавляем в творожную массу заранее отваренный рис, смешиваем.
Солим белки и взбиваем миксером до пышности. Спустя пару минут пышные белки вводим в творожную массу, аккуратно перемешиваем.
Смазываем форму для запекания сливочным маслом, перед этим покрываем пергаментом. Посыпаем форму мукой.
Выкладываем творожную массу в форму, распределяем ровным слоем.
Запекаем блюдо при 180 градусах 40-45 минут.
После запекания блюдо осядет, так как в составе есть белки. Для соуса к запеканке используем соединенные вместе сметану и сгущенное молоко.