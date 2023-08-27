Рецепт: Окрошка — С квасом без колбасы

Ингредиенты:
яйца куриные — 5 шт.;
картофель — 7-8 шт.;
огурцы свежие — 5-6 шт.;
лук зеленый — пучок;
укроп зеленый — пучок;
соль — по вкусу;
сметана — по вкусу;
квас — 1 стакан
Способ приготовления: В летнее жару самое ходовое блюдо окрошка. Продукты все доступные. В этот раз сделала даже без колбасы. Ничего, нормально получилось. Бюджетно и сытно.
Сварила картошку.
Отварила яйца.
Пока варится, нарезала огурцы.
Картофель на кусочки режу.
Кромсаю яйца.
Режу зелень. Лук зеленый, укроп.
Вот собственно и все. Конечно обычно еще добавляют колбасу или мясо вареное. Но в этот раз диетическая окрошка.
Напоследок сметаны ложку, а то и две. Но это на одну порцию.
И квас. У меня магазинный.
Самая обычная окрошка. Всем знакома. Но иногда очень даже хочется.
По времени приготовления — минут 15. Смотря сколько продуктов и как быстро резать. Но это без учета времени варки яиц и картофеля.
Время приготовления: 50 мин.