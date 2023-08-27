Рецепт: Окрошка — С квасом без колбасы

Ингредиенты:

яйца куриные — 5 шт.;

картофель — 7-8 шт.;

огурцы свежие — 5-6 шт.;

лук зеленый — пучок;

укроп зеленый — пучок;

соль — по вкусу;

сметана — по вкусу;

квас — 1 стакан

Способ приготовления: В летнее жару самое ходовое блюдо окрошка. Продукты все доступные. В этот раз сделала даже без колбасы. Ничего, нормально получилось. Бюджетно и сытно.

Сварила картошку.

Отварила яйца.

Пока варится, нарезала огурцы.

Картофель на кусочки режу.

Кромсаю яйца.

Режу зелень. Лук зеленый, укроп.

Вот собственно и все. Конечно обычно еще добавляют колбасу или мясо вареное. Но в этот раз диетическая окрошка.

Напоследок сметаны ложку, а то и две. Но это на одну порцию.

И квас. У меня магазинный.

Самая обычная окрошка. Всем знакома. Но иногда очень даже хочется.

По времени приготовления — минут 15. Смотря сколько продуктов и как быстро резать. Но это без учета времени варки яиц и картофеля.

Время приготовления: 50 мин.