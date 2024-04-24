Рецепт: Паштет из куриной печени и овощей — По-домашнему

Ингредиенты:

печень куриная — 650 грамм;

морковь — 400 грамм;

репчатый лук — 3 шт.;

соль — по вкусу;

сало соленое — 100 грамм;

масло растительное — 5 ст.ложек;

перец черный молотый — 0,5 ч.л.;

лавровый лист — 2 шт.;

перец душистый горошком — 2 шт.

Способ приготовления: Всем, привет! Сегодня предлагаю приготовить мой вариант паштета. Получается по конечно, очень выгодно, вкусно, и знаешь, что туда положила. Отличный вариант завтрака и не только!)

Итак, что понадобится?

Прежде всего печень куриная…

Мы её промываем и ставим отвариваться в течение пятнадцати минут. Добавляем специи, а именно душистый перец горошком и лавровый лист.

А тем временем очищаем и промываем морковь и репчатый лук.

Нарезаем морковь не слишком мелко.

Точно также нарезаем репчатый лук.

Затем, черёд сала. Очищаем его.

Нарезаем сало средними брусочками. Выкладываем на сковороду, обжариваем слегка.

А затем добавляем лук и морковь, растительное масло.

Все вместе обжариваем, постоянно помешивая. Добавляем соль, черный молотый перец.

Обжариваем все ингредиенты до мягкости и готовности.

Выкладываем на тарелку и остужаем.

Теперь, самый ответственный момент! Все ингредиенты необходимо «поженить» и измельчить. Можно измельчать блендером, а лучше на мясорубке. Можно использовать электрическую мясорубку. А также можно использовать и обычную механическую. Тоже получится хорошо. Пропускаем все ингредиенты через мясорубку два раза.

И вот, что получается по итогу. Вкусно, полезно, много и не дорого. Приятного аппетита!)

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 25 руб.