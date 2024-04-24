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Рецепт: Паштет из куриной печени и овощей — По-домашнему

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Рецепт: Паштет из куриной печени и овощей — По-домашнему

Ингредиенты:
печень куриная — 650 грамм;
морковь — 400 грамм;
репчатый лук — 3 шт.;
соль — по вкусу;
сало соленое — 100 грамм;
масло растительное — 5 ст.ложек;
перец черный молотый — 0,5 ч.л.;
лавровый лист — 2 шт.;
перец душистый горошком — 2 шт.
Способ приготовления: Всем, привет! Сегодня предлагаю приготовить мой вариант паштета. Получается по конечно, очень выгодно, вкусно, и знаешь, что туда положила. Отличный вариант завтрака и не только!)
Итак, что понадобится?
Прежде всего печень куриная…

Мы её промываем и ставим отвариваться в течение пятнадцати минут. Добавляем специи, а именно душистый перец горошком и лавровый лист.

Рецепт: Паштет из куриной печени и овощей - По-домашнему

А тем временем очищаем и промываем морковь и репчатый лук.

Рецепт: Паштет из куриной печени и овощей - По-домашнему

Нарезаем морковь не слишком мелко.

Рецепт: Паштет из куриной печени и овощей - По-домашнему

Точно также нарезаем репчатый лук.

Рецепт: Паштет из куриной печени и овощей - По-домашнему

Затем, черёд сала. Очищаем его.

Рецепт: Паштет из куриной печени и овощей - По-домашнему

Нарезаем сало средними брусочками. Выкладываем на сковороду, обжариваем слегка.

Рецепт: Паштет из куриной печени и овощей - По-домашнему

А затем добавляем лук и морковь, растительное масло.

Рецепт: Паштет из куриной печени и овощей - По-домашнему

Все вместе обжариваем, постоянно помешивая. Добавляем соль, черный молотый перец.

Рецепт: Паштет из куриной печени и овощей - По-домашнему

Обжариваем все ингредиенты до мягкости и готовности.

Рецепт: Паштет из куриной печени и овощей - По-домашнему

Выкладываем на тарелку и остужаем.

Теперь, самый ответственный момент! Все ингредиенты необходимо «поженить» и измельчить. Можно измельчать блендером, а лучше на мясорубке. Можно использовать электрическую мясорубку. А также можно использовать и обычную механическую. Тоже получится хорошо. Пропускаем все ингредиенты через мясорубку два раза.

И вот, что получается по итогу. Вкусно, полезно, много и не дорого. Приятного аппетита!)

Рецепт: Паштет из куриной печени и овощей - По-домашнему

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 25 руб.

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