Рецепт: Печенье из песочного теста — по-домашнему

Ингредиенты:

мука — 300 грамм;

масло сливочное — 200 грамм;

сахар — 100 грам;

соль — 1 грамм;

ванилин — 0,5 грамм;

желток — 1 шт.

Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами рецептом печенья.

Всё, что нужно для его приготовлени вы видите перед собой на фото

Я сразу отменила все ингредиенты, отделила желток от белка.

Муки надо 300 грамм (просеянной)

Сливочного масла 200 грамм

Сахара 100 грамм, я сразу измельчила его в сахарную пудру

1 грамм соли (то есть щепотка)

0,5 гр ванилина

Приготовление занимает лишь 5 минут и выпекается тесто минут 15 мин.

Муку просеиваю через сито

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Добавляю к муке 100 грамм сахарной пудры

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Размягчённое сливочное масло, я порезала его кубиками, чтобы быстрее растаяло и было мягче

Добавляю яичный желток

По пол чайной ложки соли и ванилина

Перемешиваем сначала вилкой или ложкой

А потом уже руками. Тесто вываливаем на стол

Скатываем шарик, затем разминаем его

И снова скатываем шарик

Не жалеем муку. Открываем кусочек от теста и раскатаем пласт

Какой получится. Затем вырезаем печенье специальной формочкой… или просто формируем небольшие кусочки

Разной формы

И выкладываем на противень, застеленной фольгой/ пергаментом или силиконовым ковриком. Посыпана коврик мукой, а сверху кладём печенья

Всё получилось, все печения поместились!

Отправляем в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов

Выпекаем минут 15, затем переворачиваем печенья другой стороной и отправляем обратно

Получилось очень вкусное песочное тесто. Пусть у меня не получилось шедевра, но зато вкусно

у меня вышло 565 грамм готового печения.

Оно в разрезе

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Стоимость ингредиентов на июнь 2023 года — 235,765667

17,16 за 300 грамм МУКИ ( 286 рублей за 5 кг.)

208 рублей за 200 грамм СЛИВОЧНОГО МАСЛА (1040 рублей за 1 кг.)

8,92 за 100 грамм САХАРА (446 рублей за 5 кг.)

0,019 за 1 рамм соли (19 рублей за 1 кг.)

1,66666667 за 0,5 гр ванилина (5 рублей за 1,5 грамма)

Допустим, на каждого по 100 грамм, стоимость порции 42 рубля

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 42 руб.