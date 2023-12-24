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Рецепт: Печенье из песочного теста — по-домашнему

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Печенье из песочного теста — по-домашнему

Ингредиенты:
мука — 300 грамм;
масло сливочное — 200 грамм;
сахар — 100 грам;
соль — 1 грамм;
ванилин — 0,5 грамм;
желток — 1 шт.
Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами рецептом печенья.
Всё, что нужно для его приготовлени вы видите перед собой на фото

Я сразу отменила все ингредиенты, отделила желток от белка.
Муки надо 300 грамм (просеянной)
Сливочного масла 200 грамм
Сахара 100 грамм, я сразу измельчила его в сахарную пудру
1 грамм соли (то есть щепотка)
0,5 гр ванилина

Приготовление занимает лишь 5 минут и выпекается тесто минут 15 мин.

Муку просеиваю через сито

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

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Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

Добавляю к муке 100 грамм сахарной пудры

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

О

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

Размягчённое сливочное масло, я порезала его кубиками, чтобы быстрее растаяло и было мягче

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

Добавляю яичный желток

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

По пол чайной ложки соли и ванилина

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

Перемешиваем сначала вилкой или ложкой

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

А потом уже руками. Тесто вываливаем на стол

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

Скатываем шарик, затем разминаем его

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

И снова скатываем шарик

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

Не жалеем муку. Открываем кусочек от теста и раскатаем пласт

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

Какой получится. Затем вырезаем печенье специальной формочкой… или просто формируем небольшие кусочки

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

Разной формы

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

И выкладываем на противень, застеленной фольгой/ пергаментом или силиконовым ковриком. Посыпана коврик мукой, а сверху кладём печенья

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

Всё получилось, все печения поместились!

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

Отправляем в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов
Выпекаем минут 15, затем переворачиваем печенья другой стороной и отправляем обратно

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

Получилось очень вкусное песочное тесто. Пусть у меня не получилось шедевра, но зато вкусно

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

у меня вышло 565 грамм готового печения.

Оно в разрезе

Рецепт: Печенье из песочного теста - по-домашнему

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Стоимость ингредиентов на июнь 2023 года — 235,765667

17,16 за 300 грамм МУКИ ( 286 рублей за 5 кг.)
208 рублей за 200 грамм СЛИВОЧНОГО МАСЛА (1040 рублей за 1 кг.)
8,92 за 100 грамм САХАРА (446 рублей за 5 кг.)
0,019 за 1 рамм соли (19 рублей за 1 кг.)
1,66666667 за 0,5 гр ванилина (5 рублей за 1,5 грамма)

Допустим, на каждого по 100 грамм, стоимость порции 42 рубля

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 42 руб.

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