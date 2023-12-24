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Кукурузная каша с тыквой на воде

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Кукурузная каша с тыквой на воде

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кукурузную кашу с тыквой на воде. Тыкву выбирайте сладких сортов. Вместо сахара можно добавить мед или сироп топинамбура.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Крупы / Кукурузная крупа Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

  • Крупа кукурузная 70 Грамм
  • Вода 300 Миллилитров
  • Тыква 130 Грамм
  • Сахар По вкусу
  • Соль 1 Щепотка
  • Корица молотая 2 Щепотки
  • Масло сливочное 10 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

71 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кукурузная каша с тыквой на воде»

Кукурузная каша с тыквой на воде

Подготовьте все ингредиенты.

Кукурузная каша с тыквой на воде

Вскипятите воду в сотейнике. Засыпьте кукурузную крупу. Добавьте сахар и щепотку соли. Варите 10-15 минут, периодически помешивая.

Кукурузная каша с тыквой на воде

Нарежьте тыкву на кубики небольшого размера.

Кукурузная каша с тыквой на воде

Затем добавьте тыкву и варите еще 10-15 минут до готовности.

Кукурузная каша с тыквой на воде

В конце добавьте сливочное масло и молотую корицу. Все перемешайте. Снимите с плиты и дайте постоять каше еще 5-10 минут под крышкой.

Кукурузная каша с тыквой на воде

Кукурузная каша с тыквой на воде готова. Перед подачей можно полить кашу сиропом и посыпать орешками. Приятного вам аппетита!

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