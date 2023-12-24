Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кукурузную кашу с тыквой на воде. Тыкву выбирайте сладких сортов. Вместо сахара можно добавить мед или сироп топинамбура.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Крупы / Кукурузная крупа Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Крупа кукурузная 70 Грамм

Вода 300 Миллилитров

Тыква 130 Грамм

Сахар По вкусу

Соль 1 Щепотка

Корица молотая 2 Щепотки

Масло сливочное 10 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

71 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кукурузная каша с тыквой на воде»

Подготовьте все ингредиенты.

Вскипятите воду в сотейнике. Засыпьте кукурузную крупу. Добавьте сахар и щепотку соли. Варите 10-15 минут, периодически помешивая.

Нарежьте тыкву на кубики небольшого размера.

Затем добавьте тыкву и варите еще 10-15 минут до готовности.

В конце добавьте сливочное масло и молотую корицу. Все перемешайте. Снимите с плиты и дайте постоять каше еще 5-10 минут под крышкой.

Кукурузная каша с тыквой на воде готова. Перед подачей можно полить кашу сиропом и посыпать орешками. Приятного вам аппетита!