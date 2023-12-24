Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кукурузную кашу с тыквой на воде. Тыкву выбирайте сладких сортов. Вместо сахара можно добавить мед или сироп топинамбура.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Крупы / Кукурузная крупа Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Крупа кукурузная 70 Грамм
- Вода 300 Миллилитров
- Тыква 130 Грамм
- Сахар По вкусу
- Соль 1 Щепотка
- Корица молотая 2 Щепотки
- Масло сливочное 10 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
71 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кукурузная каша с тыквой на воде»
Подготовьте все ингредиенты.
Вскипятите воду в сотейнике. Засыпьте кукурузную крупу. Добавьте сахар и щепотку соли. Варите 10-15 минут, периодически помешивая.
Нарежьте тыкву на кубики небольшого размера.
Затем добавьте тыкву и варите еще 10-15 минут до готовности.
В конце добавьте сливочное масло и молотую корицу. Все перемешайте. Снимите с плиты и дайте постоять каше еще 5-10 минут под крышкой.
Кукурузная каша с тыквой на воде готова. Перед подачей можно полить кашу сиропом и посыпать орешками. Приятного вам аппетита!