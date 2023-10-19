Описание приготовления:

Крем быстрого приготовления из сметаны и вареной сгущенки. Он отлично зарекомендовал себя в любом десерте и просто как сладкий соус для выпечки. Если вы хотите получить более густой вариант, то используйте несколько пакетиков загустителя для сметаны.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана / Сгущенка Блюдо: Десерты / Крем / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Сгущённое варёное молоко 300 Грамм

Сметанa 300 Миллилитров (любой жирности)

Загуститель для сливок или сметаны 1 Штука (пакетик)

Сахар 2 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

280 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

54 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крем из вареной сгущенки и сметаны»

Подготовьте указанные ингредиенты. Вареную сгущенку можно приобрести в супермаркете или магазине либо отварить самим (1,5 часа нужно варить жестяную банку обычной сгущенки).

В чашу миксера или кухонного комбайна выложите сметану любой жирности (лучше приобретать густую) и всыпьте загуститель для сливок — 5-6 грамм. Добавьте немного сахарного песка — 1-2 ст.л.

Взбейте все на средних оборотах техники примерно 2-3 минуты, чтобы загуститель равномерно распределился по сметане и загустил ее. Далее выкладывайте по 1-2 ст.л. вареной сгущенки и взбивайте. То есть частями вводите сгущенку в крем.

В конце приготовления крем должен получиться карамельным и на вид, и по вкусу. Тогда он точно готов. Поместите емкость с кремом в холодильник или вынесите на холод, чтобы он еще немного загустел.

Далее используйте его по назначению. Соберите аппетитный торт, трайфл, пирожное или просто подайте к столу с горячими гренками, тостами.