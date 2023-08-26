Рецепт: Салат из кабачков — заготовка на зиму — в мультиварке

Ингредиенты:

кабачок средний — 600 гр.;

томаты крупные — 800 гр.;

чеснок зубчиками — 5 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

сахарный песок — 3 ст.ложки;

масло растительное — 3 ст. ложки;

соль — 1 ст.ложка;

уксус — 1 ст. ложка

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Немного о заготовках. Каждый раз делаю практически одни и те же заготовки, но получается всё равно по-разному)). На этот раз решила процесс приготовления салата-закуски из кабачков минимизировать. Главное не пришлось стоять у плиты. Все ингредиенты сложила в мультиварку. Получилось очень вкусно.

Для начала нарезала помидоры. Кожуру не удаляла. Помидоры мясистые. Нарезала их кубиками.

Сложила в мультиварку.

Кабачок очистила, убрала семечки. Вес уменьшился. В рецепте указала вес без кожуры и семечек.

Нарезала кубиками.

Сложила их к томатам.

Перец взяла сладко-острый. Не знаю, что за сорт. Он вроде как и сладкий, но даёт остринку, про такой говорят полуострый.

Начала тушить. Мультиварку поставила в режим «выпечка». Режимом «тушение» не пользуюсь. Процесс готовки пошёл, а я добавила порубленный чеснок.

Добавила сахарный песок, соль.

Вылила растительное масло.

Закрыла. Так как режим рассчитан на 30 минут, то поставила ещё раз варить. Перед окончанием варки за 10 минут добавила уксус.

В это время пастеризовала банки и крышки.

В мультиварке закуска хорошо проварилась, при этом сохранилась форма кабачка и перца. Томаты, конечно же стали практически соусом.

Салат-закуску перелила в банки. Перевернула, убедилась в герметичности.

Накрыла полотенцем до полного остывания.

Конечно же оставила на пробу небольшое количество.

В целом получилось очень даже вкусно, не очень остро, но и не постно. Перец и уксус немного «взбодрили» салат.

После полного остывания убрала в холодильник.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 1 руб.