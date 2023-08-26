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Рецепт: Салат из кабачков — заготовка на зиму — в мультиварке

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Рецепт: Салат из кабачков — заготовка на зиму — в мультиварке

Ингредиенты:
кабачок средний — 600 гр.;
томаты крупные — 800 гр.;
чеснок зубчиками — 5 шт.;
перец болгарский — 1 шт.;
сахарный песок — 3 ст.ложки;
масло растительное — 3 ст. ложки;
соль — 1 ст.ложка;
уксус — 1 ст. ложка
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Немного о заготовках. Каждый раз делаю практически одни и те же заготовки, но получается всё равно по-разному)). На этот раз решила процесс приготовления салата-закуски из кабачков минимизировать. Главное не пришлось стоять у плиты. Все ингредиенты сложила в мультиварку. Получилось очень вкусно.

Для начала нарезала помидоры. Кожуру не удаляла. Помидоры мясистые. Нарезала их кубиками.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

Сложила в мультиварку.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

Кабачок очистила, убрала семечки. Вес уменьшился. В рецепте указала вес без кожуры и семечек.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

Нарезала кубиками.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

Сложила их к томатам.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

Перец взяла сладко-острый. Не знаю, что за сорт. Он вроде как и сладкий, но даёт остринку, про такой говорят полуострый.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

Начала тушить. Мультиварку поставила в режим «выпечка». Режимом «тушение» не пользуюсь. Процесс готовки пошёл, а я добавила порубленный чеснок.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

Добавила сахарный песок, соль.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

Вылила растительное масло.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

Закрыла. Так как режим рассчитан на 30 минут, то поставила ещё раз варить. Перед окончанием варки за 10 минут добавила уксус.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

В это время пастеризовала банки и крышки.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

В мультиварке закуска хорошо проварилась, при этом сохранилась форма кабачка и перца. Томаты, конечно же стали практически соусом.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

Салат-закуску перелила в банки. Перевернула, убедилась в герметичности.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

Накрыла полотенцем до полного остывания.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

Конечно же оставила на пробу небольшое количество.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

В целом получилось очень даже вкусно, не очень остро, но и не постно. Перец и уксус немного «взбодрили» салат.

Рецепт: Салат из кабачков - заготовка на зиму - в мультиварке

После полного остывания убрала в холодильник.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 1 руб.

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