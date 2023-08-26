Лобио в домашних условиях

Лобио — это оригинальное грузинское блюдо, которое готовят по различным рецептам. В большинстве случаев рецепты предполагают длительный процесс. Если же у вас есть ограничения по времени, проблема решаема – можно воспользоваться рецептами с консервированной или стручковой фасолью. Каждый найдет в подборке свой идеальный вариант.

Классическое лобио из красной фасоли по-грузински

Классическое лобио из красной фасоли по-грузински – сбалансированное и сытное угощение. Прежде, чем приступить к основному процессу, следует замочить фасоль и дать ей набухнуть. Процесс варки самый длительный, но результат того стоит. Лобио подают как в теплом, так и в остывшем состоянии. Вкусовые качества от этого не теряются.

Ингредиенты –+4 порц.

Фасоль красная 300 гр.

Грецкий орех 100 гр.

Лук репчатый 3 шт.

Чеснок 4 зуб.

Кинза 120 гр.

Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.

Масло растительное по вкусу

Соль ½ ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 6 ч.

Классическое лобио легко можно приготовить в домашних условиях. Подготовив продукты, хорошенько перебираем и промываем фасоль. Заливаем водой и даем постоять 4 часа. Набухший продукт промываем и пересыпаем в посуду с толстым дном. Наливаем воду, чтобы ее уровень покрывал содержимое и готовим 1,5-2 часа до мягкого состояния. После чего процеживаем, сохраняя немного отвара. Очистив лук и чеснок, ополаскиваем и мелко нарезаем их. Половину чеснока оставляем. Раскалив сковородку с растительным маслом, выгружаем нарезку и обжариваем овощи 10 минут. Приправляем ароматным хмели-сунели. Тщательно перемешав, еще немного обжариваем и отключаем плиту. Охлаждаем. Перебрав орехи от случайно попавшейся скорлупы, выгружаем их в чашу блендера вместе с обжаркой и пробиваем до однородного состояния. Промываем кинзу, режем на части. Высыпаем вместе с оставшимся чесноком в ступку. Посолив, измельчаем до кашеобразного состояния. В общей емкости объединяем отварную фасоль и остальные измельченные компоненты. Солим и перчим. Смешиваем. Если консистенция довольно густая, разбавляем оставленным отваром и вымешиваем до желаемой густоты. Лобио в домашних условиях готово! Сервируем блюдо и посыпаем рубленой зеленью и измельченными орехами. Приятного аппетита!

Лобио из консервированной красной фасоли с курицей

Лобио из консервированной красной фасоли с курицей выходит достаточно сытным. За счет использования уже готовой фасоли, временные рамки значительно сокращаются. Поэтому блюдо хорошо подойдет для тех, кто не любит тратить время на длительные кулинарные процессы.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Красная фасоль консервированная – 190 гр.

Мякоть бедра без костей и кожи – 350 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Зелень – 10 гр.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Масло растительное – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Помидоры в собственном соку – 220 гр.

Перец сладкий – 90 гр.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, откупориваем консервированную фасоль и сливаем “рассол”. Аквафабу можно использовать для приготовления домашнего диетического майонеза.

Шаг 2. Очистив лук и сполоснув под проточной водой, тонко нарезаем.

Шаг 3. В раскаленной сковороде с растительным маслом быстро обжариваем луковицу.

Шаг 4. Бедрышки разрезаем на кусочки. Можно использовать филе, но будет суховато.

Шаг 5. Закладываем мясо к обжарке и на сильном огне жарим 4 минуты, регулярно перемешивая, чтобы сохранить сок внутри кусочков.

Шаг 6. Приправляем специями и объединяем составляющие.

Шаг 7. Промытый и почищенный сладкий перец нарезаем полосками. Если нет красного перца, можно взять другого цвета.

Шаг 8. Консервированные помидоры измельчаем и добавляем вместе с соком и сладким перцем в сковородку. Если сока от томатов недостаточно, добавляем “рассол” от фасоли.

Шаг 9. Дождавшись закипания, прикрываем и минимизируем пламя. Томим 10 минут.

Шаг 10. Засыпаем консервированную фасоль.

Шаг 11. Перемешав, готовим 3 минуты.

Шаг 12. Промытую зелень и чеснок измельчаем мелко-мелко.

Шаг 13. Сдабриваем лобио ароматными компонентами.

Шаг 14. Размешав и прогрев минуту, отключаем нагрев.

Шаг 15. Даем немного постоять.

Шаг 16. Распределяем лобио по порциям.

Шаг 17. Украшаем листочками петрушки. Кушаем сразу, по желанию дополняем отварным рисом или другим гарниром. Но и без гарнира лобио довольно сытное. Блюдо и в остывшем виде очень вкусное. Приятного аппетита!

Лобио из консервированной фасоли с томатной пастой

Лобио из консервированной фасоли с томатной пастой готовится максимально просто и быстро, в отличие от других рецептов. Блюдо под силу даже начинающим кулинарам. Закуска получается очень сытной и душистой. Подходит угощение для любого события – семейный ужин или торжество.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Красная фасоль консервированная – 250 гр.

Помидоры – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Зелень – по вкусу.

Хмели-сунели – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Томатная паста – 2 ст.л.

Винный уксус белый – 30 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Откупорив банку фасоли, процеживаем, используя сито или дуршлаг. Промываем помидор, выбираем мясистый спелый экземпляр сладких сортов. Очищаем чеснок и лук.

Шаг 2. Промытые овощи помельче измельчаем.

Шаг 3. Чеснок объединяем с винным уксусом. Даем настояться.

Шаг 4. Раскалив сковородку с растительным маслом, обжариваем лук, пока он не приобретет прозрачность, сдабриваем качественной томатной пастой и готовим 5 минут. В составе продукта должны быть только помидоры.

Шаг 5. Выгружаем нарезанный томат (по желанию прежде бланшируем и удаляем кожицу), фасоль и маринованный чеснок. Приправляем хмели-сунели (количество допускается по усмотрению уменьшить) и оставляем тушиться на 10 минут. При необходимости балансируем вкус сахарным песком и солью.

Шаг 6. Даем настояться лобио, чтобы продукты успели раскрыться, украшаем мелко нашинкованной петрушкой или кинзой. Раскладываем лобио порционно или сервируем на общем блюде.

Шаг 7. Размещаем на столе и зовем домочадцев дегустировать. Если блюдо подразумевает под собой основное, то подаем в горячем виде. В качестве закуске – лобио охлаждаем. Приятного аппетита!

Лобио из фасоли с грецкими орехами

Лобио из фасоли с грецкими орехами выглядит достойно, как еда и для будней, так и украсит собой праздничное мероприятие. Фасоль, в сочетании с грецкими орехами и душистыми специями, превращаются в изумительную закуску. Процесс приготовления элементарен, но требует набраться терпения. Фасоль накануне нужно замочить, чтобы сократить время на ее варку.

Время готовки – 9 ч. 35 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Красная фасоль – 500 гр.

Грецкий орех – 100 гр.

Лук репчатый – 3 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Кинза – 12 гр.

Хмели-сунели – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Помидоры – 2 шт.

Перец острый стручковый – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебрав фасоль, пересыпаем ее в емкость и замачиваем в холодной воде. Отставляем на 6-8 часов для набухания.

Шаг 2. С набухшей фасоли сливаем жидкость. Сполоснув, перекладываем в кастрюлю с водой. Ставим на конфорку с максимальной температурой. Дожидаемся закипания. После чего обновляем воду. Варим на минимальном огне 1-1,5 часа до мягкости. Отварную фасоль разминаем, но не всю. Должны остаться целые фасолины.

Шаг 3. Грецкие орехи перебираем от перегородок и скорлупок. Пробуем, чтобы не было прелых. Складываем в емкость измельчителя.

Шаг 4. Перемалываем до состояния крошки.

Шаг 5. Очищаем лук и промываем под проточной водой. Измельчаем кубиком. Нагреваем сковородку с растительным маслом и пассеруем лук до легкого румяного оттенка.

Шаг 6. Промытые томаты неглубоко надрезаем с двух сторон. Обдаем кипятком и выдерживаем 10 секунд. Затем помещаем в ледяную воду. Поддеваем ножом кожицу и снимаем ее.

Шаг 7. Подготовленные томаты нарезаем кубиками.

Шаг 8. Промытую кинзу и очищенный чеснок необходимо мелко порубить.

Шаг 9. К обжаренному луку пересыпаем томаты. Сдабриваем хмели-сумели, острым и черным перцем. Размешав, отправляем к содержимому фасоль, ореховую крошку, порубленный чеснок и кинзу. Вливаем немного фасолевого отвара. Подсаливаем.

Шаг 10. Прогреваем 4 минуты. Снимаем с конфорки и раскладываем по порциям. Приятного аппетита!

Домашнее лобио на зиму в банках

Домашнее лобио на зиму в банках готовится быстро и без особых усилий. Холодная закуска идеально подходит для тех, кто не ест мясо или соблюдает пост. Благодаря фасоли, блюдо содержит большое количество белка и хорошо насыщает. Продукты для зимней консервации найдутся у всех. Готовьте с удовольствием!

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Красная фасоль – 300 гр.

Болгарский перец – 250 гр.

Морковь – 375 гр.

Помидоры – 500 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло растительное – 100 мл.

Соль – 1 ст.л.

Уксус столовый 9% – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебрав фасоль от мусора и испорченных экземпляров, промываем и заливаем холодной водой. Оставляем на ночь для набухания. Вымытые банки и крышки стерилизуем. Подготавливаем вместительную посуду для тушения. Промытый болгарский перец чистим от внутренностей и нарезаем кубиками.

Шаг 2. Освободив морковку от кожицы экономкой, трем на терке. Промытые томаты перекручиваем через мясорубку. Складываем в казан. Сдобрив сахаром и растительным маслом, тушим 50 минут на минимальном пламени, изредка перемешивая. При желании кладем лаврушку, но не забываем ее удалить перед закаткой.

Шаг 3. Посолив и приправив уксусом, варим 10 минут.

Шаг 4. Осторожно распределяем горячую заготовку по чистым простерилизованным банкам и закрываем их ключом или винтовыми крышками. Остужаем под махровым полотенцем.

Шаг 5. Затем переносим в место хранения зимней консервации. Кушаем лобио в качестве закуски или при желании подогреваем.

Шаг 6. Сытная заготовка хорошо выручает, когда нет времени на приготовление еды. Приятного аппетита!

Классическое лобио в мультиварке

Классическое лобио в мультиварке выходит очень нежным и максимально аппетитным. Готовить лобио несложно, но нужно соблюдать все рекомендации, описанные в рецептуре. Угощение получается сытным и оставляет массу запоминающихся впечатлений. Приготовьте, и, если были сомнения, они вмиг развеются!

Время готовки – 8 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 30 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Красная фасоль – 200 гр.

Грецкий орех – 0,5 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Паста томатная/аджика – 1 ч.л.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Масло сливочное – 1,5 ст.л.

Уксус фруктовый – 1 ч.л.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Красную фасоль очищаем от мусора и споласкиваем. Опускаем в емкость с холодной водой и даем набухнуть, оставив на ночь. Набухшую фасоль промываем и пересыпаем в емкость электроприбора, доливаем воду, чтобы жидкость выступала на 3 сантиметра. Запускаем программу «Тушение», установив таймер – 1,5 часа.

Шаг 2. Спустя час проверяем готовность. Фасоль должна быть мягкой и целой. Если прибор поддерживает режим «Бобы», применяем его, таймер активируется самостоятельно на нужное время. Очищаем лук с чесноком. Промыв, мелко нарезаем овощи и отправляем к фасоли. Приправляем натуральной томатной пастой или аджикой.

Шаг 3. Сдабриваем фруктовым (виноградным, яблочным или берем обычный) уксусом и двумя видами масла. При желании добавляем рубленые орехи. Предварительно перебираем ядра от перепонок и попавшейся скорлупы. Орехи советую попробовать, иногда среди них могут попасться прелые.

Шаг 4. Когда лук станет мягким, посыпаем блюдо хмели-сунели. Количество пряностей допускается отрегулировать под собственные вкусовые предпочтения, чтобы не забить вкус основного продукта.

Шаг 5. Попробовав, балансируем вкус блюда, подсолив его и сдобрив измельченным чесноком и при желании рубленой зеленью. Обычно используют кинзу или петрушку.

Шаг 6. Разложив лобио по порциям, дегустируем. Угощение универсально. В остывшем состоянии – закуска, в горячем – основное блюдо. Приятного аппетита!

Лобио из красной фасоли в горшочке в духовке

Лобио из красной фасоли в горшочке в духовке выглядит настолько привлекательно, что трудно описать словами. Волшебное угощение не оставляет равнодушных. Ценители грузинской кухни пребывают в восторге после первой пробы. Душистые специи придают фасоли изысканный и неповторимый вкус. Если хочется удивить близких – это замечательный вариант.

Время готовки – 5 ч. 00 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Красная фасоль – 500 гр.

Лаваш/грузинский хлеб «Шоти» – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Кинза – 50 гр.

Чабер свежий – 50 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Аджика – 2 ст.л.

Кориандр – 0,5 ч.л.

Перец красный сушеный жгучий – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пересмотрев фасоль на изъяны и обдав под краном водой, пересыпаем в холодную воду и выдерживаем ночь. Набухшую фасоль отвариваем на умеренном пламени приблизительно 1,5 часа, размешивая и при необходимости подливая воду. Фасоль должна быть мягкой, но хорошо держать форму. Для этого выбираем откалиброванную фасоль.

Шаг 2. Освободив луковицы от верхнего слоя, нарезаем тонкими полукольцами. Берем керамический или глиняный горшочек и смазываем растительным маслом. Рассыпаем по дну лук. При желании обжариваем его до легкой золотистости.

Шаг 3. Разламываем подсушенный лаваш или грузинский хлеб на части и укладываем на луковый слой. “Шоти” найти в обычном супермаркете вряд ли получится, поэтому допускается его заменить лавашом.

Шаг 4. Пересыпаем сваренную фасоль и засыпаем нарезанные ароматные травы. Кинзу допустимо заменить петрушкой.

Шаг 5. Очистив чеснок, измельчаем его прессом или мелко рубим, отправляем в горшочек. Сдабриваем аджикой, другими ароматными пряностями и измельченным жгучим перцем. Солим и перчим. Нагреваем духовой шкаф до 150 градусов. Помещаем лобио и томим 7 минут. Достаточно лишь прогреть ингредиенты.

Шаг 6. Презентуем душистое блюдо с разносолами и грузинским вином. Любители пикантных и пряных блюд не смогут пропустить такое угощение. Чтобы блюдо было ароматным, используем пряности, приобретенные в специализированных лавках с восточными пряностями. Приятного аппетита!

Классическое лобио из стручковой фасоли по-грузински

Классическое лобио из стручковой фасоли по-грузински исполняется быстро и исчезает с такой же скоростью. Все продукты изумительно гармонируют в ансамбле. Закуска подходит и для повседневного рациона, и для особых случаев. Если грузинская кухня вам неизвестна, рекомендую начать знакомство с этого рецепта.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Стручковая фасоль – 500 гр.

Грецкий орех – 100 гр.

Лук репчатый – 3 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Кинза – по вкусу.

Смесь сухих специй – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – щепотка.

Петрушка – по вкусу.

Острый перец стручковый – 1 шт.

Помидоры – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие. Отбираем мясистые томаты.

Шаг 2. Фасоль погружаем в закипевшую воду и провариваем несколько минут. Она должна остаться хрустящей, но не сырой. Затем процеживаем.

Шаг 3. Крепкие томаты промываем и надрезаем не очень глубокими крестообразными сечениями, возле плодоножки или на противоположной стороне.

Шаг 4. Плоды обдаем кипятком и оставляем, чтобы кожица ошпарилась.

Шаг 5. Ополаскиваем кинзу и петрушку. Просушив, измельчаем.

Шаг 6. Перекладываем томаты в ледяную воду, даем остудиться и снимаем кожицу, подцепив ее около надрезов. Режем дольками.

Шаг 7. Перекладываем в блендер и пробиваем до пюреобразного состояния. Если томаты мясистые, то пюре будет достаточно густым. Если вдруг попались водянистые, то для густоты можно добавить немного томатной пасты. Однако, при ее кислом вкусе придется уравновесить вкус сахарным песком.

Шаг 8. Чистим жгучий перец и чеснок. Перебираем ядра грецких орехов от мусора – перегородок и скорлупы. Пробуем на вкус, чтобы не попалось прелых. Отправляем в чашу блендера. Перемалываем.

Шаг 9. Получившуюся крошку высыпаем в миску и растираем с солью.

Шаг 10. Очищаем лук и нарезаем полукольцами.

Шаг 11. В толстостенной кастрюле нагреваем растительное масло и выливаем томатное пюре. Обжариваем на сильном огне, помешивая, чтобы не подгорело.

Шаг 12. Далее отправляем бланшированную фасоль, луковую нарезку, ореховую крошку и рубленую зелень. Минимизируем нагрев. Объединив продукты, томим блюдо под крышкой не более 15 минут. В завершении процесса пробуем и приправляем блюдо.

Шаг 13. Душистое лобио раскладываем по порциям. Приятного аппетита!

Лобио по-мегрельски

Лобио по-мегрельски обладает невероятным вкусом. Ароматное угощение подают в остывшем виде. Готовится блюдо без хлопот. Охлажденная закуска подходит для любого случая – праздник это или семейные посиделки. Блюдо исчезает мгновенно. Попробовав однажды, лобио станет вашим фаворитом и пополнит рейтинг фирменных блюд.

Время готовки – 12 ч. 50 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Красная фасоль – 1 ст.

Грецкий орех – 40 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Кинза – 20 гр.

Кориандр – ½ ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец чили – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Очищаем лук и промываем.

Шаг 2. Просматриваем фасоль, чтобы не попалось пустых и испорченных фасолин и мусора, и закладываем в емкость с водой с вечера. Для лучшего результата рекомендуется выдержать ее в течение ночи.

Шаг 3. С набухшей фасоли сливаем жидкость и промываем. Повторно помещаем в чистую воду и ставим вариться. Готовим 40 минут, перемешивая и проверяя готовность. Сваренную фасоль остужаем. процедив сквозь дуршлаг.

Шаг 4. Счищаем цветной слой с лука и измельчаем кубиками. Обжариваем на раскаленном растительном масле до легкой румяности. Очищаем чеснок и перетираем с семенами кориандра.

Шаг 5. К поджаренному луку отправляем душистую смесь и рубленые орехи. Орехи прежде перебираем от мусора и пробуем, чтобы не попались испорченные ядра. Один прелый орех может доставить неприятное послевкусие и испортить закуску. Размешиваем содержимое и прогреваем буквально минуту. Промытую кинзу необходимо мелко порубить, а при необходимости заменить петрушкой.

Шаг 6. Объединяем готовую фасоль с содержимым сковороды и рубленой зеленью. Приправляем двумя видами перца. Солим.

Шаг 7. Размешав, остывшую закуску сервируем. После остывания приступаем к трапезе. Сытное угощение дополняем разносолами. Закуска хорошо насыщает, хоть и считается постной. Приятного аппетита!

Лобио с мясом в домашних условиях

Лобио с мясом в домашних условиях готовится просто, но, чтобы процесс не доставил неудобств, необходимо замочить фасоль на ночь. Блюдо выходит сытным и максимально аппетитным. Душистые специи придают угощению яркие краски и богатый насыщенный вкус.

Время готовки – 11 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Красная фасоль – 200 гр.

Говядина – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Зелень – 10 гр.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Помидоры – 300 гр.

Кипяток – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом необходимо замочить промытую фасоль в холодной воде. Если позволяет время, оставляем на ночь. Промываем томаты и ароматные травы.

Шаг 2. Фасоль ополаскиваем и пересыпаем в холодную воду. Ставим вариться. Этот процесс займет 1-1,5 часа. Фасоль должна быть мягкой, но не потерять свою целостность. Для того, чтобы фасоль варилась равномерно, выбираем откалиброванный продукт.

Шаг 3. Не откладывая, займемся мясом. Хорошо промываем и просушиваем его. Режем на части не более 2-х сантиметров.

Шаг 4. Сковородку с растительным маслом хорошо нагреваем и быстро обжариваем мясо до румяности. Очищаем лук, промываем и режем кубиками. Отправляем к мясу. Размешиваем.

Шаг 5. Вливаем кипяток. Приправляем хмели-сунели. Сдабриваем солью и перцем. Томим, пока мясо не приобретет мягкую текстуру.

Шаг 6. Вымытые помидоры выгружаем в закипевшую воду, для удобства делаем крестообразные надрезы. Перекладываем в холодную воду. Удалив кожицу, режем кубиками. Мелко рубим промытую зелень.

Шаг 7. К размягченному мясу выгружаем томаты и кинзу. При желании сдабриваем томатным соусом. Томим 7 минут.

Шаг 8. Выгружаем фасоль. перемешав, продолжаем томить 5 минут.

Шаг 9. Мелко нарезаем очищенный чеснок и укроп. Кладем в сковороду. Размешав, прогреваем. Готовое лобио убираем с конфорки и даем настояться. 15 минут будет достаточно.

Шаг 10. Распределяем сытное лобио по красивой посуде и угощаемся. Приятного аппетита!