Рецепт: Салат огурец, помидоры черри, сыр, яйцо и майонез — Вкусный и сытный салат

Ингредиенты:
яйцо куриной вареное — 1 шт;
масло оливковое — по желанию;
майонез — 20 грамм;
сыр полутвердый — 4 ломтика;
огурцы свежие средние — 4 шт;
томаты черри — 5 шт;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Салат огурец, помидоры черри, сыр, яйцо и майонез
Поскольку дома у меня после Пасхи Крашеные яйца в луковой шелухе к Пасхе были в излишки я решил приготовить из них салат.
Но это не обязательное условие яйца могут быть и просто варёные.
Для салата нужно будет почистить сваренные яйца 1-3 в зависимости от того сколько салата вы планируете сделать.
Далее нарезаем яйцо на квадратики и нарезанное яйцо укладываем в салатник или пиалу.
Далее моем огурцы 4-5 штук и тоже нарезаем их квадратиками в салатник.
Тоже самое делаем с томатами черри их понадобится тоже 5-6 штук.
По желания добавляем немного оливкового масла, перчим если любите острое и солим.
Нарезаем 3-4 ломтика сыра, нарезаем его небольшими квадратиками и тоже отправляем в пиалу или салатник.
Сдабриваем всё это дело майонезом, перемешиваем.
И кушаем.
Время приготовления: 5 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.