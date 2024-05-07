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Рецепт: Салат огурец, помидоры черри, сыр, яйцо и майонез — Вкусный и сытный салат

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Рецепт: Салат огурец, помидоры черри, сыр, яйцо и майонез — Вкусный и сытный салат

Ингредиенты:
яйцо куриной вареное — 1 шт;
масло оливковое — по желанию;
майонез — 20 грамм;
сыр полутвердый — 4 ломтика;
огурцы свежие средние — 4 шт;
томаты черри — 5 шт;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Салат огурец, помидоры черри, сыр, яйцо и майонез

Поскольку дома у меня после Пасхи Крашеные яйца в луковой шелухе к Пасхе были в излишки я решил приготовить из них салат.

Рецепт: Салат огурец, помидоры черри, сыр, яйцо и майонез - Вкусный и сытный салат

Но это не обязательное условие яйца могут быть и просто варёные.

Рецепт: Салат огурец, помидоры черри, сыр, яйцо и майонез - Вкусный и сытный салат

Для салата нужно будет почистить сваренные яйца 1-3 в зависимости от того сколько салата вы планируете сделать.
Далее нарезаем яйцо на квадратики и нарезанное яйцо укладываем в салатник или пиалу.

Рецепт: Салат огурец, помидоры черри, сыр, яйцо и майонез - Вкусный и сытный салат

Далее моем огурцы 4-5 штук и тоже нарезаем их квадратиками в салатник.

Рецепт: Салат огурец, помидоры черри, сыр, яйцо и майонез - Вкусный и сытный салат

Тоже самое делаем с томатами черри их понадобится тоже 5-6 штук.

Рецепт: Салат огурец, помидоры черри, сыр, яйцо и майонез - Вкусный и сытный салат

По желания добавляем немного оливкового масла, перчим если любите острое и солим.

Рецепт: Салат огурец, помидоры черри, сыр, яйцо и майонез - Вкусный и сытный салат

Нарезаем 3-4 ломтика сыра, нарезаем его небольшими квадратиками и тоже отправляем в пиалу или салатник.

Рецепт: Салат огурец, помидоры черри, сыр, яйцо и майонез - Вкусный и сытный салат

Сдабриваем всё это дело майонезом, перемешиваем.

Рецепт: Салат огурец, помидоры черри, сыр, яйцо и майонез - Вкусный и сытный салат

И кушаем.

Время приготовления: 5 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.

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