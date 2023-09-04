Описание приготовления:
Фарш для тефтелей подойдет абсолютно любой, все зависит от вашего вкуса, так же как и количество соли и специй. Тефтели получаются нежными и сочными за счет соуса. Это уже самостоятельное блюдо, но можно подать к нему свежие овощи и зелень.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Тефтели
Состав / Ингредиенты:
- Фарш 400 Грамм (любой)
- Греча 100 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Лук репчатый 70 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Мука 1 Ст. ложка
- Сметана 1 Ст. ложка
- Томатная паста 1 Ст. ложка
- Вода 300 Миллилитров
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
173 ккал
Калорийность
9 г
Белки
11 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тефтели с гречкой на сковороде»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тефтелей с гречкой.
Гречку переберите, вымойте и отварите до готовности. Снимите ее с огня и полностью остудите.
В миску выложите фарш, готовую гречку, мелко нарезанный репчатый лук, измельченный чеснок и разбейте яйцо. Все посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Массу отбейте до уплотнения.
Мокрыми руками сформируйте круглые тефтели и обжарьте в горячей сковороде с растительным маслом со всех сторон.
В другой сковороде обжарьте муку до золотистого цвета на среднем огне, перемешивая.
Муку остудите, добавьте к ней сметану, томатную пасту и воду. Все хорошо перемешайте до однородности. Доведите соус до кипения и посолите.
Горячим соусом залейте тефтели, убавьте огонь и тушите тефтели под крышкой в течение 15 минут. Спустя время снимите сковороду с огня и сразу подавайте блюдо к столу.
Приятного аппетита!