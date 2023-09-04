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Тефтели с гречкой на сковороде

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Тефтели с гречкой на сковороде

Описание приготовления:

Фарш для тефтелей подойдет абсолютно любой, все зависит от вашего вкуса, так же как и количество соли и специй. Тефтели получаются нежными и сочными за счет соуса. Это уже самостоятельное блюдо, но можно подать к нему свежие овощи и зелень.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Тефтели

Состав / Ингредиенты:

  • Фарш 400 Грамм (любой)
  • Греча 100 Грамм
  • Яйцo 1 Штука
  • Лук репчатый 70 Грамм
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Сметана 1 Ст. ложка
  • Томатная паста 1 Ст. ложка
  • Вода 300 Миллилитров
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

173 ккал

Калорийность

9 г

Белки

11 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тефтели с гречкой на сковороде»

Тефтели с гречкой на сковороде

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тефтелей с гречкой.

Тефтели с гречкой на сковороде

Гречку переберите, вымойте и отварите до готовности. Снимите ее с огня и полностью остудите.

Тефтели с гречкой на сковороде

В миску выложите фарш, готовую гречку, мелко нарезанный репчатый лук, измельченный чеснок и разбейте яйцо. Все посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Массу отбейте до уплотнения.

Тефтели с гречкой на сковороде

Мокрыми руками сформируйте круглые тефтели и обжарьте в горячей сковороде с растительным маслом со всех сторон.

Тефтели с гречкой на сковороде

В другой сковороде обжарьте муку до золотистого цвета на среднем огне, перемешивая.

Тефтели с гречкой на сковороде

Муку остудите, добавьте к ней сметану, томатную пасту и воду. Все хорошо перемешайте до однородности. Доведите соус до кипения и посолите.

Тефтели с гречкой на сковороде

Горячим соусом залейте тефтели, убавьте огонь и тушите тефтели под крышкой в течение 15 минут. Спустя время снимите сковороду с огня и сразу подавайте блюдо к столу.

Тефтели с гречкой на сковороде

Приятного аппетита!

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