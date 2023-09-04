Описание приготовления:

Фарш для тефтелей подойдет абсолютно любой, все зависит от вашего вкуса, так же как и количество соли и специй. Тефтели получаются нежными и сочными за счет соуса. Это уже самостоятельное блюдо, но можно подать к нему свежие овощи и зелень.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Тефтели

Состав / Ингредиенты:

Фарш 400 Грамм (любой)

Греча 100 Грамм

Яйцo 1 Штука

Лук репчатый 70 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Мука 1 Ст. ложка

Сметана 1 Ст. ложка

Томатная паста 1 Ст. ложка

Вода 300 Миллилитров

Масло растительное 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

173 ккал

Калорийность

9 г

Белки

11 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тефтели с гречкой на сковороде»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тефтелей с гречкой.

Гречку переберите, вымойте и отварите до готовности. Снимите ее с огня и полностью остудите.

В миску выложите фарш, готовую гречку, мелко нарезанный репчатый лук, измельченный чеснок и разбейте яйцо. Все посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Массу отбейте до уплотнения.

Мокрыми руками сформируйте круглые тефтели и обжарьте в горячей сковороде с растительным маслом со всех сторон.

В другой сковороде обжарьте муку до золотистого цвета на среднем огне, перемешивая.

Муку остудите, добавьте к ней сметану, томатную пасту и воду. Все хорошо перемешайте до однородности. Доведите соус до кипения и посолите.

Горячим соусом залейте тефтели, убавьте огонь и тушите тефтели под крышкой в течение 15 минут. Спустя время снимите сковороду с огня и сразу подавайте блюдо к столу.

Приятного аппетита!