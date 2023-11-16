Рецепт: Турецкий чечевичный суп «Мержимек чорба» — С мелкой пастой птитим и смесью бобовых трех видов,

Ингредиенты:

бульон из индейки — 1 литр;

вода — 1 литр;

томатный соус — 2 ст.л.;

укроп нарезанный — 1 ст.л.;

смесь бобовых для супа — полстакана;

готовая смесь для супа с пастой птитим — 2 упаковки;

морковь — 100 г;

лук репчатый — 1 шт.;

кабачки — 200 г;

перец болгарский — 50 г

Способ приготовления: Мне нравится чечевица и в особенности супы с чечевицей. Сегодня у меня вариант турецкого чечевичного супа с добавлением мелкой пасты птитим.

За основу я взяла готовую суповую смесь yelli, которая так и называется «турецкий суп с мелкой пастой».

Рецепт от производителя предполагает, что надо просто засыпать смесь в воду или бульон и суп готов, но нам этого мало, очень мало. Поэтому я использую эту смесь как добавку.

Здесь у меня, кстати, содержимое двух пакетиков.

На растительном масле обжариваем овощи. У меня есть репчатый лук, морковь, немного богарского зеленого перца и кабачок. Все овощи были заранее заморожены, поэтому ничего чистить и резать не надо, это сэкономит нам время на готовку.

Также я решила добавить еще полстакана смеси бобовых для супа, здесь у меня два вида гороха и красная чечевица.

Добавляем обе смеси в кастрюлю к обжаренным овощам.

Затем добавляем литр замороженного бульона из бедра индейки и литр кипятка. Соль и специи я не добавляла, потому что все это есть в готовой смеси.

Добавила только лишь пару столовых ложек томатного соуса, чечевица с ним хорошо сочетается.

Когда суп уже закипит, можно добавить немного нарезанного укропа. Мне показалось, что зелени маловато (в составе готовой смеси есть сушёные травы, но мало).

Варим ещё минут десять-пятнадцать и выключаем.

Наш турецкий суп с чечевицей и мелкой пастой птитим готов. Подаём к столу.

Вот эти мелкие белые кружочки и есть тот самый птитим:)

В сухом виде паста птитим похожа на чечевицу и цветом и размером. После варки увеличивается в размере, но не сильно разбухает. По вкусу… ну макароны как макароны)))

Время приготовления: 30 мин.