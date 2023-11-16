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Рецепт: Турецкий чечевичный суп «Мержимек чорба» — С мелкой пастой птитим и смесью бобовых трех видов,

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Рецепт: Турецкий чечевичный суп «Мержимек чорба» — С мелкой пастой птитим и смесью бобовых трех видов,

Ингредиенты:
бульон из индейки — 1 литр;
вода — 1 литр;
томатный соус — 2 ст.л.;
укроп нарезанный — 1 ст.л.;
смесь бобовых для супа — полстакана;
готовая смесь для супа с пастой птитим — 2 упаковки;
морковь — 100 г;
лук репчатый — 1 шт.;
кабачки — 200 г;
перец болгарский — 50 г
Способ приготовления: Мне нравится чечевица и в особенности супы с чечевицей. Сегодня у меня вариант турецкого чечевичного супа с добавлением мелкой пасты птитим.

За основу я взяла готовую суповую смесь yelli, которая так и называется «турецкий суп с мелкой пастой».
Рецепт от производителя предполагает, что надо просто засыпать смесь в воду или бульон и суп готов, но нам этого мало, очень мало. Поэтому я использую эту смесь как добавку.
Здесь у меня, кстати, содержимое двух пакетиков.

Рецепт: Турецкий чечевичный суп "Мержимек чорба" - С мелкой пастой птитим и смесью бобовых трех видов,

На растительном масле обжариваем овощи. У меня есть репчатый лук, морковь, немного богарского зеленого перца и кабачок. Все овощи были заранее заморожены, поэтому ничего чистить и резать не надо, это сэкономит нам время на готовку.

Рецепт: Турецкий чечевичный суп "Мержимек чорба" - С мелкой пастой птитим и смесью бобовых трех видов,

Также я решила добавить еще полстакана смеси бобовых для супа, здесь у меня два вида гороха и красная чечевица.

Рецепт: Турецкий чечевичный суп "Мержимек чорба" - С мелкой пастой птитим и смесью бобовых трех видов,

Добавляем обе смеси в кастрюлю к обжаренным овощам.
Затем добавляем литр замороженного бульона из бедра индейки и литр кипятка. Соль и специи я не добавляла, потому что все это есть в готовой смеси.
Добавила только лишь пару столовых ложек томатного соуса, чечевица с ним хорошо сочетается.

Рецепт: Турецкий чечевичный суп "Мержимек чорба" - С мелкой пастой птитим и смесью бобовых трех видов,

Когда суп уже закипит, можно добавить немного нарезанного укропа. Мне показалось, что зелени маловато (в составе готовой смеси есть сушёные травы, но мало).
Варим ещё минут десять-пятнадцать и выключаем.

Рецепт: Турецкий чечевичный суп "Мержимек чорба" - С мелкой пастой птитим и смесью бобовых трех видов,

Наш турецкий суп с чечевицей и мелкой пастой птитим готов. Подаём к столу.

Рецепт: Турецкий чечевичный суп "Мержимек чорба" - С мелкой пастой птитим и смесью бобовых трех видов,

Вот эти мелкие белые кружочки и есть тот самый птитим:)
В сухом виде паста птитим похожа на чечевицу и цветом и размером. После варки увеличивается в размере, но не сильно разбухает. По вкусу… ну макароны как макароны)))

Рецепт: Турецкий чечевичный суп "Мержимек чорба" - С мелкой пастой птитим и смесью бобовых трех видов,

Время приготовления: 30 мин.

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