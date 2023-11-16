Китайский повар научил. Таких вкусных котлет я ещё не пробовала: готовлю 2 раза в неделю и не хватает

Котлеты готовят во всем мире по-разному. Этот факт уже давно известен всем людям, которые увлекаются кулинарией. Изначально котлеты вовсе были обжаренным мясом на кости. Однако, с появлением технологий, мясорубок и прочих кулинарных вещей, готовка этого мясного изделия изменилась.

Котлеты в виде лепешки из фарша известны в странах СНГ и Америки. В Италии котлетами считаются мясные шарики, по размерам не уступающие грецкому ореху. Греки свои котлеты делают даже меньше, чем итальянцы. При этом в состав таких котлеток входит и яблоко, и даже мята.

Приготовим привычные для нас котлеты из куриного фарша.

Ингредиенты для куриных котлет:

Куриный фарш — 750 г;

Лук — шт.;

Болгарский перец — шт.;

Петрушка — 10 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Соль — ½ ч. л.;

Чёрный перец — щепотка;

Паприка — ⅓ ч. л.;

Острый перец — по вкусу.

Приготовление куриных котлет:

Натираем на маленьких резцах терки лук. Очищаем от внутренностей болгарский перец и тоже натираем на мелкой терке.

Выкладываем лук и перец в миску с фаршем, пропускаем туда через пресс зубчики чеснока.

Шинкуем мелко петрушку, высыпаем ее в миску с фаршем. Высыпаем в смесь соль, черный молотый перец, паприку и острый перец, тщательно все перемешиваем.

Смазываем руки маслом или водой, формируем небольшие котлеты из полученной мясной массы. Оставляем котлеты в холодильнике на час.

В это время можно нарезать салат из помидор, зелени и репчатого лука. В сковороде на растительном масле обжариваем котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавать такие котлеты рекомендуется на луковой подушке, при употреблении заворачивать в лаваш. Такие нежные котлеты отлично подходят в качестве ужина.