Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы — с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Ингредиенты:
лист хрена — пучок;
морковная ботва — пучок;
свекольная ботва — пучок;
кинза — пучок;
петрушка — пучок;
базилик — пучок;
мята — 2-3 веточки;
перец чили — 5-6 шт;
орехи — горсть
Способ приготовления: Конец урожая, все овощи собраны, заготовлены. Но всегда остается много разной ботвы, которые люди опрометчиво выбрасывают, а зря.
Поэтому я решила приготовить вкусную зеленую пасту на зиму из различной ботвы и листьев хрена.
Во-первых, берем ботву моркови. Она кстати очень полезная.
Также понадобится большой пучок петрушки.
Также берем побольше зелени кинзы.
Прекрасно подойдет для этой пасты ботва свеклы.
Обязательно зелень хрена.
Также я положила свежую мяту (немного) и зелень базилика (у меня зелень уже была очень поздняя и начала цвести, но это ничего страшного).
Отделяем листья базилика и соцветия. Так как базилик поздний, то я сами стебли удалила — она слишком жесткие, но если берете свежий базилик, то ветки не стоит отделять от листьев.
Для пикантности добавляем острый перец (по вкусу), мы любим острое поэтому я положила 6 штук.
Кладем не менее одной головки крупного чеснока.
Также очень в тему будут орехи (любые). Если положите много орехов, то эту пасту можно использовать как заготовку под пхали.
Все отправляем в блендер и измельчаем.
Добавляем соль по вкусу и растительное масло.
У меня получилась большая миска этой пасты. Заготовки можно разложить по баночкам, пакетам, можно хранить в холодильнике или заморозить.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.