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Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы — с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

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Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы — с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Ингредиенты:
лист хрена — пучок;
морковная ботва — пучок;
свекольная ботва — пучок;
кинза — пучок;
петрушка — пучок;
базилик — пучок;
мята — 2-3 веточки;
перец чили — 5-6 шт;
орехи — горсть
Способ приготовления: Конец урожая, все овощи собраны, заготовлены. Но всегда остается много разной ботвы, которые люди опрометчиво выбрасывают, а зря.

Поэтому я решила приготовить вкусную зеленую пасту на зиму из различной ботвы и листьев хрена.

Во-первых, берем ботву моркови. Она кстати очень полезная.

Также понадобится большой пучок петрушки.

Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы - с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Также берем побольше зелени кинзы.

Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы - с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Прекрасно подойдет для этой пасты ботва свеклы.

Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы - с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Обязательно зелень хрена.

Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы - с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Также я положила свежую мяту (немного) и зелень базилика (у меня зелень уже была очень поздняя и начала цвести, но это ничего страшного).

Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы - с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Отделяем листья базилика и соцветия. Так как базилик поздний, то я сами стебли удалила — она слишком жесткие, но если берете свежий базилик, то ветки не стоит отделять от листьев.

Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы - с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Для пикантности добавляем острый перец (по вкусу), мы любим острое поэтому я положила 6 штук.

Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы - с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Кладем не менее одной головки крупного чеснока.

Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы - с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Также очень в тему будут орехи (любые). Если положите много орехов, то эту пасту можно использовать как заготовку под пхали.

Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы - с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Все отправляем в блендер и измельчаем.

Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы - с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Добавляем соль по вкусу и растительное масло.

Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы - с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

У меня получилась большая миска этой пасты. Заготовки можно разложить по баночкам, пакетам, можно хранить в холодильнике или заморозить.

Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы - с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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