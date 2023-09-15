Рецепт: Зеленая паста из разной ботвы — с листьями хрена, ботвой моркови и свеклы

Ингредиенты:

лист хрена — пучок;

морковная ботва — пучок;

свекольная ботва — пучок;

кинза — пучок;

петрушка — пучок;

базилик — пучок;

мята — 2-3 веточки;

перец чили — 5-6 шт;

орехи — горсть

Способ приготовления: Конец урожая, все овощи собраны, заготовлены. Но всегда остается много разной ботвы, которые люди опрометчиво выбрасывают, а зря.

Поэтому я решила приготовить вкусную зеленую пасту на зиму из различной ботвы и листьев хрена.

Во-первых, берем ботву моркови. Она кстати очень полезная.

Также понадобится большой пучок петрушки.

Также берем побольше зелени кинзы.

Прекрасно подойдет для этой пасты ботва свеклы.

Обязательно зелень хрена.

Также я положила свежую мяту (немного) и зелень базилика (у меня зелень уже была очень поздняя и начала цвести, но это ничего страшного).

Отделяем листья базилика и соцветия. Так как базилик поздний, то я сами стебли удалила — она слишком жесткие, но если берете свежий базилик, то ветки не стоит отделять от листьев.

Для пикантности добавляем острый перец (по вкусу), мы любим острое поэтому я положила 6 штук.

Кладем не менее одной головки крупного чеснока.

Также очень в тему будут орехи (любые). Если положите много орехов, то эту пасту можно использовать как заготовку под пхали.

Все отправляем в блендер и измельчаем.

Добавляем соль по вкусу и растительное масло.

У меня получилась большая миска этой пасты. Заготовки можно разложить по баночкам, пакетам, можно хранить в холодильнике или заморозить.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.