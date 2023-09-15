Мой ходовой пирог на каждый день. Нежная творожная начинка: семейный рецепт

Пироги всегда были полезны для людей. Примерно 100 лет назад пирогом можно было накормить большую семью. При этом пироги готовили из разных продуктов, например, с капустой или картофелем. Менее часто готовили пироги с мясом, яйцами и творогом. Эти начинки были дороже в приготовлении, поэтому их готовили как правило на праздники.

Сытость пирогов всегда ценилась народами разных стран. Поэтому существует много рецептов различной выпечки.

Как можно приготовить пирог с творожной начинкой?

Ингредиенты для теста:

сливочное масло 82,5% — 200 г;

яйца — шт.;

яичный желток — шт.;

сахар — 150 г;

сметана — ст.л.;

разрыхлитель — 10 г;

мука — 450 г.

Ингредиенты для начинки:

творог — 600 г;

сахар — 120 г;

яичный белок;

крахмал — 1 ст.л.;

сметана — 1 ст.л.

Приготовление творожного пирога:

Мягкое сливочное масло смешиваем с сахарным песком, перемешиваем до растворения песчинок. Добавляем к сливочному маслу яичный желток и яйцо, смешиваем.

Добавляем в сливочное масло сметану, просеиваем муку и разрыхлитель. Замешиваем эластичное мягкое и не липкое тесто. ⅓ часть теста запаковываем в целлофановый пакет и отправляем в морозильную камеру, а большую часть теста кладем в целлофан и отправляем в холодильник.

Для приготовления начинки смешиваем творог с сахаром и яичным белком. Застилаем форму для выпечки пергаментом, большую часть теста выкладываем на дно и выравниваем по поверхности.

В творог высыпаем крахмал и сметану, перемешиваем тщательно. Выкладываем творожную массу в форму с тестом, распределяем ровным слоем по поверхности.

Нарезаем на маленькие тонкие пластины, кладем внахлест на творожную начинку.

Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 35 минут.

Для подачи пирог можно посыпать сахарной пудрой. Получается слегка сладкий мягкий и нежный творожный пирог.