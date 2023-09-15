Мой ходовой пирог на каждый день. Нежная творожная начинка: семейный рецепт

Пироги всегда были полезны для людей. Примерно 100 лет назад пирогом можно было накормить большую семью. При этом пироги готовили из разных продуктов, например, с капустой или картофелем. Менее часто готовили пироги с мясом, яйцами и творогом. Эти начинки были дороже в приготовлении, поэтому их готовили как правило на праздники.
Сытость пирогов всегда ценилась народами разных стран. Поэтому существует много рецептов различной выпечки.
Как можно приготовить пирог с творожной начинкой?
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло 82,5% — 200 г;
- яйца — шт.;
- яичный желток — шт.;
- сахар — 150 г;
- сметана — ст.л.;
- разрыхлитель — 10 г;
- мука — 450 г.
Ингредиенты для начинки:
- творог — 600 г;
- сахар — 120 г;
- яичный белок;
- крахмал — 1 ст.л.;
- сметана — 1 ст.л.
Приготовление творожного пирога:
Мягкое сливочное масло смешиваем с сахарным песком, перемешиваем до растворения песчинок. Добавляем к сливочному маслу яичный желток и яйцо, смешиваем.
Добавляем в сливочное масло сметану, просеиваем муку и разрыхлитель. Замешиваем эластичное мягкое и не липкое тесто. ⅓ часть теста запаковываем в целлофановый пакет и отправляем в морозильную камеру, а большую часть теста кладем в целлофан и отправляем в холодильник.
Для приготовления начинки смешиваем творог с сахаром и яичным белком. Застилаем форму для выпечки пергаментом, большую часть теста выкладываем на дно и выравниваем по поверхности.
В творог высыпаем крахмал и сметану, перемешиваем тщательно. Выкладываем творожную массу в форму с тестом, распределяем ровным слоем по поверхности.
Нарезаем на маленькие тонкие пластины, кладем внахлест на творожную начинку.
Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 35 минут.
Для подачи пирог можно посыпать сахарной пудрой. Получается слегка сладкий мягкий и нежный творожный пирог.