ГлавнаяРецептыРезультат получится лучше, чем в кафе, однако за меньшие деньги: простой рецепт какао Результат получится лучше, чем в кафе, однако за меньшие деньги: простой рецепт какао На чтение: 1 минута Вы ищете способ насладиться великолепным какао без лишних трат? Есть рецепт, который поможет открыть секрет создания идеального напитка дома. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Не обязательно стоять в очередях и тратить деньги, чтобы насладиться вкусом какао. Этот напиток можно легко приготовить и дома, а результат вряд ли уступит тому напитку, который вы пробовали в заведениях. Интересно Как правильно чистить гранат: понадобится всего несколько минут Рецепт какао Время: 25 минут Порций: 2 Невероятный напиток / Фото unsplash Ингредиенты: – 2 стакана молока; – 2 столовые ложки какао; – 1 столовая ложка сахара; – 0,5 чайной ложки ванильного сахара. Приготовление: Начните с подготовки молока. Для этого вылейте его в кастрюлю и добавьте ванильный сахар. Подогрейте молоко, но важно, чтобы оно не выкипело. Тем временем насыпьте какао в стакан и добавьте немного воды и перемешайте. Добавьте сахар в молоко. Когда уровень молока начнет повышаться, всыпьте в него какао и перемешайте. Разлить горячее какао по стаканам. Приятного аппетита! Нужно точно знать: можно жарить на оливковой растительного масла. Поделитесь с друзьями