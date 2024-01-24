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Результат получится лучше, чем в кафе, однако за меньшие деньги: простой рецепт какао

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Результат получится лучше, чем в кафе, однако за меньшие деньги: простой рецепт какао

Вы ищете способ насладиться великолепным какао без лишних трат? Есть рецепт, который поможет открыть секрет создания идеального напитка дома.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Не обязательно стоять в очередях и тратить деньги, чтобы насладиться вкусом какао. Этот напиток можно легко приготовить и дома, а результат вряд ли уступит тому напитку, который вы пробовали в заведениях.

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Рецепт какао

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Результат получится лучше, чем в кафе, однако за меньшие деньги: простой рецепт какао

Невероятный напиток / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 2 стакана молока;
– 2 столовые ложки какао;
– 1 столовая ложка сахара;
– 0,5 чайной ложки ванильного сахара.

Приготовление:

  1. Начните с подготовки молока.
  2. Для этого вылейте его в кастрюлю и добавьте ванильный сахар. Подогрейте молоко, но важно, чтобы оно не выкипело.
  3. Тем временем насыпьте какао в стакан и добавьте немного воды и перемешайте.
  4. Добавьте сахар в молоко.
  5. Когда уровень молока начнет повышаться, всыпьте в него какао и перемешайте.
  6. Разлить горячее какао по стаканам.

Приятного аппетита!

Нужно точно знать: можно жарить на оливковой растительного масла.

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