Описание приготовления:

Благодаря тому, что курицу мы будем запекать на соли, в итоге мы получим хрустящую и румяную курочку. Именно соль вытягивает всю влагу с кожицы, соки запечатываются внутри птицы, и даже грудка, в итоге будет невероятно сочной и нежной. Саму курицу в процессе приготовления не солим, для аромата добавим веточку тимьяна, внутрь курицы добавим апельсин. Готовая курица получается в меру соленая, нежная и ароматная. Подавать курицу можно с любыми овощами или домашними соленьями, зеленью, соусами.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Блюда целиком

Состав / Ингредиенты:

Курица 1500 Грамм

Соль 300 Грамм

Тимьян 2 Штуки (веточки)

Апельсин 1 Штука

Количество порций 6

Калорийность

176 ккал

Калорийность

13 г

Белки

13 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица, запечённая на соли в духовке»

Подготовьте все ингредиенты для нашего блюда. Курицу ополосните и просушите.

Чтобы курица в результате запекалась равномерно и получилась хрустящей, сочной, выбирайте форму для духовки с высокими бортиками, чуть больше по размеру, чем сама курица. Соль должна полностью покрывать форму, толщина — 8-10 мм. Поверх соли выложите парочку веточек тимьяна.

Выложите курицу на соль. Апельсин разрежьте на четыре части и выложите внутрь курицы. Поверх курицу не натираем специями, так как они просто сгорят в процессе приготовления.

Ножки курицы свяжите нитью. Духовку разогрейте на 200 градусов, выберите режим "Верх-низ". Не включайте гриль, конвекцию, на этих режимах курица сгорит.

Переставьте форму в хорошо разогретую духовку.

Готовьте курицу 1,5 часа. Спустя время достаньте курицу и дайте ей постоять 15-20 минут, чтобы соки равномерно распределились и курица получилась сочной. Если вы сразу разрежете курицу, она выпустит сок и будет сухой. В процессе запекания курицу не прокалывайте, иначе она также будет сухой. Готовую курицу подавайте к столу.

Приятного аппетита!