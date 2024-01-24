Описание приготовления:
Благодаря тому, что курицу мы будем запекать на соли, в итоге мы получим хрустящую и румяную курочку. Именно соль вытягивает всю влагу с кожицы, соки запечатываются внутри птицы, и даже грудка, в итоге будет невероятно сочной и нежной. Саму курицу в процессе приготовления не солим, для аромата добавим веточку тимьяна, внутрь курицы добавим апельсин. Готовая курица получается в меру соленая, нежная и ароматная. Подавать курицу можно с любыми овощами или домашними соленьями, зеленью, соусами.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Блюда целиком
Состав / Ингредиенты:
- Курица 1500 Грамм
- Соль 300 Грамм
- Тимьян 2 Штуки (веточки)
- Апельсин 1 Штука
Количество порций 6
Калорийность
176 ккал
Калорийность
13 г
Белки
13 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Курица, запечённая на соли в духовке»
Подготовьте все ингредиенты для нашего блюда. Курицу ополосните и просушите.
Чтобы курица в результате запекалась равномерно и получилась хрустящей, сочной, выбирайте форму для духовки с высокими бортиками, чуть больше по размеру, чем сама курица. Соль должна полностью покрывать форму, толщина — 8-10 мм. Поверх соли выложите парочку веточек тимьяна.
Выложите курицу на соль. Апельсин разрежьте на четыре части и выложите внутрь курицы. Поверх курицу не натираем специями, так как они просто сгорят в процессе приготовления.
Ножки курицы свяжите нитью. Духовку разогрейте на 200 градусов, выберите режим "Верх-низ". Не включайте гриль, конвекцию, на этих режимах курица сгорит.
Переставьте форму в хорошо разогретую духовку.
Готовьте курицу 1,5 часа. Спустя время достаньте курицу и дайте ей постоять 15-20 минут, чтобы соки равномерно распределились и курица получилась сочной. Если вы сразу разрежете курицу, она выпустит сок и будет сухой. В процессе запекания курицу не прокалывайте, иначе она также будет сухой. Готовую курицу подавайте к столу.
Приятного аппетита!