Різновиди та особливості вбудованих грилів

При пошуку функціонального та компактного рішення для відкритої кухні приватного будинку найкращим вибором стають вбудовані грилі. Вони представляють собою пристрої для приготування їжі на газу, вугіллі або електриці, які інтегруються у стільницю. Такий формат допоможе зекономити вільний простір, а цікаві моделі від перевірених виробників можна придбати в інтернет-магазині Grill Shop.

Види вбудованих грилів

Залежно від типу палива, що використовується, виділяють грили встраиваемые у наступних категоріях:

Вугільні грилі. Це моделі для відкритих майданчиків, які розпалюються завдяки перегоранню та тлінню деревного вугілля. Воно забезпечує потрібну температуру для ефективного обсмажування їжі. Газові пристрої. На робочій поверхні таких агрегатів розташовується декілька конфорок для приготування різних видів страв. Керамічні моделі. Це пристрої, що мають корпус з кераміки та відкидний купол. Вони можуть використовуватись як у вбудованому так і у переносному форматі.

Грилі можна інтегрувати безпосередньо у стільницю, зробивши ключовою складовою літньої кухні або альтанки. Під робочою поверхнею розташовуються полиці, ящики для зберігання різноманітного кухонного приладдя, інструмента. Такий формат забезпечує функціональний простір, у якому всі необхідні компоненти для приготування смачних страв завжди будуть під рукою.

Параметри вибору вбудованих грилів

Щоб вбудований гриль ефективно виконував поставлені перед ним завдання, вибір слід робити з урахуванням наступних характеристик:

тип палива, що використовується – вугілля, газ або електрика;

розмір робочої поверхні або кількість конфорок – безпосередньо впливає на можливості одночасного приготування страв;

матеріали виготовлення корпусу та поверхонь для жарки – кераміка, нержавіюча сталь;

комплектація – наявність решіток, температурних датчиків, ємностей для збору жиру є перевагою.

Слід звернути увагу на елементи управління вбудованого грилю. Вони мають бути зрозумілими, дозволяють користувачу без зайвих зусиль підтримувати необхідні температуру та тиск. Розміри конструкції мають відповідати параметрам ніші, до якої будуть інтегрувати гриль.

Кращі рішення такого плану пропонують бренди Napoleon, Crossray, Big Green Egg, Saber, Kamado та інші, які багато років працюють у сфері виробництва обладнання для грилю та барбекю. Всі ці сучасні та функціональні моделі можна знайти у каталозі інтернет-магазину Grill Shop. За потреби можна скористатися консультацією менеджера.