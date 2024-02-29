Описание приготовления:

Творог можно взять любой жирности. Но не берите очень влажный. Чем больше в нем влаги, тем больше тесто будет просить муки, а значит и лепешки будут получаться плотнее.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Лепешки

Состав / Ингредиенты:

Творог 180 Грамм

Яйца 1 Штука

Сахар 2 Ст. ложки

Мука пшеничная 80 Грамм

Соль По вкусу

Сода 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

219 ккал

Калорийность

6 г

Белки

12 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожные лепешки в духовке»

Для приготовления творожных лепешек подготовьте необходимые ингредиенты. Творог можно протереть через сито или оставить с крупинками.

Творог соедините с яйцом.

Добавьте соль и сахар. Разомните вилкой.

Добавьте соду. Постепенно подсыпайте муку и вмешивайте её в тесто. Для приготовления теста миксер не нужен. Достаточно вилки или ложки. Ложкой можно немного размять крупинки творога.

Готовое творожное тесто будет достаточно плотное.

Противень для выпечки застелите пергаментом. Руки намочите или смажьте растительным маслом. Сформируйте лепешки и выложите их на противень. Выпекайте лепешки при температуре 180 градусов 15-20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовые лепешки немного увеличатся в размере и подрумянятся. Извлеките их из духовки.

Творожные лепешки очень вкусные в теплом виде со сметаной.

Приятного аппетита!