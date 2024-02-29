Портал про города-курорты | Perekop

Творожные лепешки в духовке

На чтение: 1 минута
Творожные лепешки в духовке

Описание приготовления:

Творог можно взять любой жирности. Но не берите очень влажный. Чем больше в нем влаги, тем больше тесто будет просить муки, а значит и лепешки будут получаться плотнее.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Лепешки

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 180 Грамм
  • Яйца 1 Штука
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Мука пшеничная 80 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Сода 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

219 ккал

Калорийность

6 г

Белки

12 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожные лепешки в духовке»

Творожные лепешки в духовке

Для приготовления творожных лепешек подготовьте необходимые ингредиенты. Творог можно протереть через сито или оставить с крупинками.

Творожные лепешки в духовке

Творог соедините с яйцом.

Творожные лепешки в духовке

Добавьте соль и сахар. Разомните вилкой.

Творожные лепешки в духовке

Добавьте соду. Постепенно подсыпайте муку и вмешивайте её в тесто. Для приготовления теста миксер не нужен. Достаточно вилки или ложки. Ложкой можно немного размять крупинки творога.

Творожные лепешки в духовке

Готовое творожное тесто будет достаточно плотное.

Творожные лепешки в духовке

Противень для выпечки застелите пергаментом. Руки намочите или смажьте растительным маслом. Сформируйте лепешки и выложите их на противень. Выпекайте лепешки при температуре 180 градусов 15-20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Творожные лепешки в духовке

Готовые лепешки немного увеличатся в размере и подрумянятся. Извлеките их из духовки.

Творожные лепешки в духовке

Творожные лепешки очень вкусные в теплом виде со сметаной.

Творожные лепешки в духовке

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек