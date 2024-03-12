Описание приготовления:

Для ризотто подойдет не каждый рис, в нем должно быть большое содержание крахмала. Если хотите придать ризотто более сливочный вкус, замените оливковое масло на сливочное. Время отваривания осьминога может понадобиться больше или меньше, это зависит от размера. На особь в один килограмм потребуется около одного часа приготовления. Ведь осьминог содержит большое количество коллагена, который и делает его жестким. Большое время отваривания делает его мягким и нежным.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Осьминог / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Ризотто География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Осьминог 300 Грамм

Рис 100 Грамм (для ризотто)

Вино белое 70 Миллилитров (сухое)

Масло оливковое 1 Ст. ложка

Чеснок 1 Зубчик

Чили По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

167 ккал

Калорийность

10 г

Белки

4 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ризотто с осьминогом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ризотто с осьминогом.

Щупальцу осьминога сполосните, залейте 1.5 литрами воды и поставьте на средний огонь. Доведите воду до кипения, убавьте огонь, закройте крышкой и варите в течение 60-70 минут, до готовности. Если мясо легко протыкается ножом, осьминог готов. Снимите кастрюлю с огня, осьминога достаньте и остудите, бульон оставьте, он нам еще понадобится.

В кастрюлю с толстым дном налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Добавьте в сковороду порезанный чеснок и острый перец. Обжаривайте все в течение 30 секунд.

Готовый осьминог порежьте на кусочки и выложите в сковороду с чесноком и перцем, посолите. Обжаривайте все на среднем огне 3 минуты.

Влейте к осьминогу белое вино и готовьте все в течение 5 минут, чтобы алкоголь выпарился.

Всыпьте в сковороду сухой рис для ризотто, готовьте перемешивая 2 минуты, чтобы рис впитал соки и масло.

Небольшими порциями вливайте бульон после отваривания осьминога. Варите ризотто до готовности, мешая, на медленном огне. Консистенция должна стать кремовая, а рис должен быть внутри плотный.

В готовое ризотто добавьте нарезанную зелень, перемешайте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!