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Дрожжевые оладьи на кефире

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Дрожжевые оладьи на кефире

Дрожжевые оладьи на кефире – это вкусное и сытное кушанье, которое идеально подойдет для завтрака или перекуса, после которого вы еще долго не ощутите чувство голода. Для приготовления оладушек на основе кисломолочного продукта, нам также понадобятся: дрожжи, мука, яйца, сахар и соль. Сначала нужно развести дрожжи в теплом кефире, затем добавить сахар, соль, муку и яйца. Тесто для оладий должно получиться густым и однородным и медленно сползать по лопатке либо столовой ложке.  Сковорода нагревается на среднем огне, наливается растительное масло. Ложкой выкладывают тесто для оладий и жарят до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон. Готовые оладьи можно подавать с медом, вареньем, сгущенным молоком или любимым сиропом.

Пышные оладьи на кефире с сухими дрожжами

Пышные оладьи на кефире с сухими дрожжами – это идеальный завтрак для всей семьи, после которого вы ощутите не только сытость, но и гастрономическое наслаждение. Сочные и нежные оладьи, благодаря сухим дрожжам, поднимутся высоко и будут легкими как пух. Прекрасно сочетаются с медом, вареньем или сгущенным молоком.

Дрожжевые оладьи на кефире

Ингредиенты –+5 порц.

  • Кефир 1 ст.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Сухие дрожжи 1 ч.л.
  • Соль ⅓ ч.л.
  • Сахар-песок ½ ст.л.
  • Мука 1.5 ст.
  • Масло подсолнечное  для жарки

Шаги 80 мин.

  1. Дрожжевые оладьи на кефире

    Как приготовить пышные дрожжевые оладьи на кефире? Подготавливаем продукты согласно списку, представленному выше.

  2. Дрожжевые оладьи на кефире

    Замешиваем густое тесто из дрожжей, теплого кефира и просеянной муки. Накрываем салфеткой и убираем в теплое место на 30-40 минут.

  3. Дрожжевые оладьи на кефире

    В пышное тесто вмешиваем соль, яйцо и сахар, оставляем в тепле еще на 10-15 минут.

  4. Дрожжевые оладьи на кефире

    Вот такой консистенции получается масса.

  5. Дрожжевые оладьи на кефире

    Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и столовой ложкой выкладываем тесто.

  6. Дрожжевые оладьи на кефире

    Готовим на умеренном пламени с двух сторон до светло-коричневого оттенка.

  7. Дрожжевые оладьи на кефире

    Дрожжевые оладьи на кефире готовы! Промакиваем бумажными салфетками от лишнего масла и подаем к столу. Приятного чаепития!

Пышные оладьи на дрожжах и кефире с яйцами на сковороде

Пышные оладьи на дрожжах и кефире с яйцами на сковороде – это невероятно вкусное блюдо, идеально подходящее для сытного завтрака либо сбалансированного перекуса. Мягкие и ароматные оладушки покорят вас при первой же дегустации, благодаря своей мягкой и пышной текстуре.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Кефир – 400 мл.
  • Мука – 350 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Дрожжи сухие – 12 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. За час-полтора до начала готовки достаем продукты из холодильной камеры, так как они должны быть комнатной температуры.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 2. Кефир выливаем в глубокую емкость, всыпаем дрожжи и сахар.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 3. Вбиваем яйцо и слегка подсаливаем.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 4. Перемешиваем и порциями вводим просеянную муку.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 5. Однородный состав накрываем салфеткой и убираем в тепло на 15-30 минут, больше не перемешиваем.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 6. Аккуратно набираем тесто с краю столовой ложкой и выкладываем на дно раскаленной сковородки с растительным маслом.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 7. Жарим на умеренном огне до золотистости и подаем к столу. Приятного аппетита!

Дрожжевые оладьи на кефире

Оладьи на кефире и дрожжах без яиц

Оладьи на кефире и дрожжах без яиц – это отличный вариант завтрака для детей и взрослых. Нежные и пышные оладьи будут радовать вас своим вкусом, пышной текстурой и чарующим ароматом. Попробуйте добавить в тесто кусочки яблок для дополнительных вкусовых наслаждений.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Кефир – 450 мл.
  • Яблоки – 4 шт.
  • Мука – 2 ст.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка
  • Дрожжи сухие – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблочную мякоть режем на кубики. Если вы не любите фрукты, то просто не вводите их в состав.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 2. Для теста смешиваем венчиком кефир, сахар, просеянную муку, дрожжи, разрыхлитель и сахар.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 3. Засыпаем фруктовые ломтики и тщательно перемешиваем.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 4. Разогреваем сковородку с растительным маслом и выкладываем тесто столовой ложкой, жарим на огне, чуть ниже среднего.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 5. Переворачиваем и доводим до появления корочки со второй стороны.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 6. Оладушки сервируем и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного вам аппетита!

Дрожжевые оладьи на кефире

Дрожжевые оладьи на кефире с яблоком

Дрожжевые оладьи на кефире с яблоками – это замечательное сочетание фруктов и мягкого теста, которое в буквальном смысле слова тает во рту. Ароматные оладьи с кусочками сочных яблок украсят ваш завтрак или перекус. Подавайте их с кленовым сиропом, йогуртом или свежими ягодами.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 ст.
  • Дрожжи сухие – 10 гр.
  • Вода – 0,5 ст.
  • Мука – 1,5 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Яблоко – 2-3 шт.
  • Соль – 1 щепотка
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для опары разводим дрожжи в небольшом количестве теплой воды, 1 столовой ложке сахара и даем постоять 10 минут.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 2. В другой миске смешиваем кефир с желтком, оставшимся сахаром, солью, просеянной мукой и вливаем дрожжевую опару.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 3. Закрываем миску крышкой и убираем в теплое помещение на 1-2 часа для подъема и активации дрожжей.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 4. В «отдохнувшее» тесто аккуратно вмешиваем взбитый белок, высыпаем измельченные яблоки и переходим к жарке: выкладываем массу столовой ложкой на горячую сковородку с подсолнечным маслом.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 5. Подрумяниваем с двух сторон и приступаем к трапезе. Готовьте и получайте удовольствие!

Дрожжевые оладьи на кефире

Оладьи на кефире и дрожжах с изюмом

Оладьи на кефире и дрожжах с изюмом – это утренняя находка для любителей сладкого. Сочные и ароматные оладушки с сухофруктами покорят вас своим неповторимым вкусом и непревзойденным ароматом. Приготовьте их утром для своих домочадцев и вам скажут спасибо!

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Кефир – 500 мл.
  • Дрожжи сухие – 2 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Мука – 400 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Изюм – 100 гр.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В первую очередь тщательно промываем сухофрукты и на 10 минут замачиваем в кипятке, раскладываем на салфетки и даем время обсохнуть.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 2. Кефир нагреваем до теплого состояния и перемешиваем с дрожжами, сахарным песком и солью.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 3. Вбиваем яйца и горстями подсыпаем просеянную муку, замешиваем тесто.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 4. Добавляем изюм и оставляем тесто под пленкой на 40 минут в теплом месте.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 5. Жарим оладьи на горячем растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем пламени.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 6. Выкладываем стопкой для сохранения тепла и дегустируем. Приятного аппетита!

Дрожжевые оладьи на кефире

Дрожжевые оладьи на кефире с творогом

Дрожжевые оладьи на кефире с творогом – это богатое белком блюдо, которое придется по вкусу как взрослым, так и детям, особенно в начале дня. Нежные и сочные оладьи с творогом идеально сочетаются с фруктами или ягодами. Подавать рекомендуется в теплом виде, дополнив различными топпингами.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Кефир теплый – 300 мл.
  • Дрожжи сухие быстродействующие – 5 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Творог сухой – 130 гр.
  • Мука – 300 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.л. + для жарки.
  • Ванильный сахар – 10 гр.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Венчиком размешиваем теплый кефир с дрожжами.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 2. Отдельно расколачиваем яйца и переливаем к кефиру, также всыпаем сахар-песок, ванильный сахар и соль.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 3. В полученный состав протираем творог через сито с мелкими отверстиями.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 4. В несколько этапов вводим просеянную муку и замешиваем тесто.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 5. Затягиваем тесто пленкой и переносим в теплое место без сквозняков на 30-40 минут.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 6. По истечении указанного времени, вмешиваем столовую ложку растительного масла и даем постоять еще полчаса.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 7. Набираем тесто столовой ложкой с края и выкладываем на сковородку с горячим растительным маслом.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 8. Печем до образования аппетитной корочки с обеих сторон. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Дрожжевые оладьи на кефире

Оладьи на кефире и дрожжах с манкой

Оладьи на кефире и дрожжах с манкой – это оригинальное сочетание ингредиентов, которое придаст вашему завтраку особый шарм. Манка делает кушанье более пышным и плотным, соответственно, такие оладушки не потеряют свой внешний вид даже после полного остывания.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Манка – 300 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Ванильный сахар – 10 гр.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вилкой взбиваем в легкую пенку яйца, сахар-песок и ванильный сахар.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 2. Добавляем соль и теплый кефир – интенсивно перемешиваем составляющие.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 3. Вмешиваем указанное количество манной крупы.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 4. Всыпаем дрожжи, перемешиваем и оставляем под пленкой в теплом месте на 30-40 минут для активации и роста.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 5. Набираем объемное тесто столовой ложкой и выкладываем на сковородку с достаточным количеством раскаленного подсолнечного масла. Жарим по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 6. Красиво выкладываем на сервировочное блюдо и подаем. Приятного аппетита!

Дрожжевые оладьи на кефире

Оладьи на кефире и сырых дрожжах

Оладьи на кефире и сырых дрожжах – это невероятно воздушное блюдо, которое понравится всем без исключения. Подайте их со сгущенным молоком, вареньем или свежими ягодами для лучшего вкуса. Насладитесь нежными и ароматными оладьями, приготовленными по этому рецепту.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Дрожжи сырые – 20 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кефир – 400 мл.
  • Мука – 2 ст.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 1 ст.л. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор в нужных пропорциях.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 2. В теплый кефир крошим дрожжи, вбиваем яйцо, засыпаем соль и сахарный песок.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 3. Перемешиваем и добавляем просеянную муку и столовую ложку растительного масла. Замешанное тесто прикрываем сухой салфеткой и отправляем в теплое помещение на один час.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 4. В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем тесто столовой ложкой на небольшом расстоянии друг от друга. Обжариваем по 3 минуты с каждой стороны.

Дрожжевые оладьи на кефире

Шаг 5. Перекладываем золотистые оладьи на тарелку и подаем. Приятного аппетита!

Дрожжевые оладьи на кефире

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