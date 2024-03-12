Дрожжевые оладьи на кефире – это вкусное и сытное кушанье, которое идеально подойдет для завтрака или перекуса, после которого вы еще долго не ощутите чувство голода. Для приготовления оладушек на основе кисломолочного продукта, нам также понадобятся: дрожжи, мука, яйца, сахар и соль. Сначала нужно развести дрожжи в теплом кефире, затем добавить сахар, соль, муку и яйца. Тесто для оладий должно получиться густым и однородным и медленно сползать по лопатке либо столовой ложке. Сковорода нагревается на среднем огне, наливается растительное масло. Ложкой выкладывают тесто для оладий и жарят до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон. Готовые оладьи можно подавать с медом, вареньем, сгущенным молоком или любимым сиропом.

Пышные оладьи на кефире с сухими дрожжами

Пышные оладьи на кефире с сухими дрожжами – это идеальный завтрак для всей семьи, после которого вы ощутите не только сытость, но и гастрономическое наслаждение. Сочные и нежные оладьи, благодаря сухим дрожжам, поднимутся высоко и будут легкими как пух. Прекрасно сочетаются с медом, вареньем или сгущенным молоком.

Ингредиенты –+5 порц.

Кефир 1 ст.

Яйцо куриное 1 шт.

Сухие дрожжи 1 ч.л.

Соль ⅓ ч.л.

Сахар-песок ½ ст.л.

Мука 1.5 ст.

Масло подсолнечное для жарки

Шаги 80 мин.

Как приготовить пышные дрожжевые оладьи на кефире? Подготавливаем продукты согласно списку, представленному выше. Замешиваем густое тесто из дрожжей, теплого кефира и просеянной муки. Накрываем салфеткой и убираем в теплое место на 30-40 минут. В пышное тесто вмешиваем соль, яйцо и сахар, оставляем в тепле еще на 10-15 минут. Вот такой консистенции получается масса. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и столовой ложкой выкладываем тесто. Готовим на умеренном пламени с двух сторон до светло-коричневого оттенка. Дрожжевые оладьи на кефире готовы! Промакиваем бумажными салфетками от лишнего масла и подаем к столу. Приятного чаепития!

Пышные оладьи на дрожжах и кефире с яйцами на сковороде

Пышные оладьи на дрожжах и кефире с яйцами на сковороде – это невероятно вкусное блюдо, идеально подходящее для сытного завтрака либо сбалансированного перекуса. Мягкие и ароматные оладушки покорят вас при первой же дегустации, благодаря своей мягкой и пышной текстуре.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Кефир – 400 мл.

Мука – 350 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Дрожжи сухие – 12 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. За час-полтора до начала готовки достаем продукты из холодильной камеры, так как они должны быть комнатной температуры.

Шаг 2. Кефир выливаем в глубокую емкость, всыпаем дрожжи и сахар.

Шаг 3. Вбиваем яйцо и слегка подсаливаем.

Шаг 4. Перемешиваем и порциями вводим просеянную муку.

Шаг 5. Однородный состав накрываем салфеткой и убираем в тепло на 15-30 минут, больше не перемешиваем.

Шаг 6. Аккуратно набираем тесто с краю столовой ложкой и выкладываем на дно раскаленной сковородки с растительным маслом.

Шаг 7. Жарим на умеренном огне до золотистости и подаем к столу. Приятного аппетита!

Оладьи на кефире и дрожжах без яиц

Оладьи на кефире и дрожжах без яиц – это отличный вариант завтрака для детей и взрослых. Нежные и пышные оладьи будут радовать вас своим вкусом, пышной текстурой и чарующим ароматом. Попробуйте добавить в тесто кусочки яблок для дополнительных вкусовых наслаждений.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Кефир – 450 мл.

Яблоки – 4 шт.

Мука – 2 ст.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка

Дрожжи сухие – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблочную мякоть режем на кубики. Если вы не любите фрукты, то просто не вводите их в состав.

Шаг 2. Для теста смешиваем венчиком кефир, сахар, просеянную муку, дрожжи, разрыхлитель и сахар.

Шаг 3. Засыпаем фруктовые ломтики и тщательно перемешиваем.

Шаг 4. Разогреваем сковородку с растительным маслом и выкладываем тесто столовой ложкой, жарим на огне, чуть ниже среднего.

Шаг 5. Переворачиваем и доводим до появления корочки со второй стороны.

Шаг 6. Оладушки сервируем и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного вам аппетита!

Дрожжевые оладьи на кефире с яблоком

Дрожжевые оладьи на кефире с яблоками – это замечательное сочетание фруктов и мягкого теста, которое в буквальном смысле слова тает во рту. Ароматные оладьи с кусочками сочных яблок украсят ваш завтрак или перекус. Подавайте их с кленовым сиропом, йогуртом или свежими ягодами.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Дрожжи сухие – 10 гр.

Вода – 0,5 ст.

Мука – 1,5 ст.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Яблоко – 2-3 шт.

Соль – 1 щепотка

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для опары разводим дрожжи в небольшом количестве теплой воды, 1 столовой ложке сахара и даем постоять 10 минут.

Шаг 2. В другой миске смешиваем кефир с желтком, оставшимся сахаром, солью, просеянной мукой и вливаем дрожжевую опару.

Шаг 3. Закрываем миску крышкой и убираем в теплое помещение на 1-2 часа для подъема и активации дрожжей.

Шаг 4. В «отдохнувшее» тесто аккуратно вмешиваем взбитый белок, высыпаем измельченные яблоки и переходим к жарке: выкладываем массу столовой ложкой на горячую сковородку с подсолнечным маслом.

Шаг 5. Подрумяниваем с двух сторон и приступаем к трапезе. Готовьте и получайте удовольствие!

Оладьи на кефире и дрожжах с изюмом

Оладьи на кефире и дрожжах с изюмом – это утренняя находка для любителей сладкого. Сочные и ароматные оладушки с сухофруктами покорят вас своим неповторимым вкусом и непревзойденным ароматом. Приготовьте их утром для своих домочадцев и вам скажут спасибо!

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл.

Дрожжи сухие – 2 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Мука – 400 гр.

Яйцо – 2 шт.

Изюм – 100 гр.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В первую очередь тщательно промываем сухофрукты и на 10 минут замачиваем в кипятке, раскладываем на салфетки и даем время обсохнуть.

Шаг 2. Кефир нагреваем до теплого состояния и перемешиваем с дрожжами, сахарным песком и солью.

Шаг 3. Вбиваем яйца и горстями подсыпаем просеянную муку, замешиваем тесто.

Шаг 4. Добавляем изюм и оставляем тесто под пленкой на 40 минут в теплом месте.

Шаг 5. Жарим оладьи на горячем растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем пламени.

Шаг 6. Выкладываем стопкой для сохранения тепла и дегустируем. Приятного аппетита!

Дрожжевые оладьи на кефире с творогом

Дрожжевые оладьи на кефире с творогом – это богатое белком блюдо, которое придется по вкусу как взрослым, так и детям, особенно в начале дня. Нежные и сочные оладьи с творогом идеально сочетаются с фруктами или ягодами. Подавать рекомендуется в теплом виде, дополнив различными топпингами.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Кефир теплый – 300 мл.

Дрожжи сухие быстродействующие – 5 гр.

Яйцо – 2 шт.

Творог сухой – 130 гр.

Мука – 300 гр.

Масло растительное – 1 ст.л. + для жарки.

Ванильный сахар – 10 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Венчиком размешиваем теплый кефир с дрожжами.

Шаг 2. Отдельно расколачиваем яйца и переливаем к кефиру, также всыпаем сахар-песок, ванильный сахар и соль.

Шаг 3. В полученный состав протираем творог через сито с мелкими отверстиями.

Шаг 4. В несколько этапов вводим просеянную муку и замешиваем тесто.

Шаг 5. Затягиваем тесто пленкой и переносим в теплое место без сквозняков на 30-40 минут.

Шаг 6. По истечении указанного времени, вмешиваем столовую ложку растительного масла и даем постоять еще полчаса.

Шаг 7. Набираем тесто столовой ложкой с края и выкладываем на сковородку с горячим растительным маслом.

Шаг 8. Печем до образования аппетитной корочки с обеих сторон. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Оладьи на кефире и дрожжах с манкой

Оладьи на кефире и дрожжах с манкой – это оригинальное сочетание ингредиентов, которое придаст вашему завтраку особый шарм. Манка делает кушанье более пышным и плотным, соответственно, такие оладушки не потеряют свой внешний вид даже после полного остывания.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Манка – 300 гр.

Кефир – 250 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Ванильный сахар – 10 гр.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вилкой взбиваем в легкую пенку яйца, сахар-песок и ванильный сахар.

Шаг 2. Добавляем соль и теплый кефир – интенсивно перемешиваем составляющие.

Шаг 3. Вмешиваем указанное количество манной крупы.

Шаг 4. Всыпаем дрожжи, перемешиваем и оставляем под пленкой в теплом месте на 30-40 минут для активации и роста.

Шаг 5. Набираем объемное тесто столовой ложкой и выкладываем на сковородку с достаточным количеством раскаленного подсолнечного масла. Жарим по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Шаг 6. Красиво выкладываем на сервировочное блюдо и подаем. Приятного аппетита!

Оладьи на кефире и сырых дрожжах

Оладьи на кефире и сырых дрожжах – это невероятно воздушное блюдо, которое понравится всем без исключения. Подайте их со сгущенным молоком, вареньем или свежими ягодами для лучшего вкуса. Насладитесь нежными и ароматными оладьями, приготовленными по этому рецепту.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Дрожжи сырые – 20 гр.

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 400 мл.

Мука – 2 ст.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 1 ст.л. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор в нужных пропорциях.

Шаг 2. В теплый кефир крошим дрожжи, вбиваем яйцо, засыпаем соль и сахарный песок.

Шаг 3. Перемешиваем и добавляем просеянную муку и столовую ложку растительного масла. Замешанное тесто прикрываем сухой салфеткой и отправляем в теплое помещение на один час.

Шаг 4. В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем тесто столовой ложкой на небольшом расстоянии друг от друга. Обжариваем по 3 минуты с каждой стороны.

Шаг 5. Перекладываем золотистые оладьи на тарелку и подаем. Приятного аппетита!