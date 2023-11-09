Рецепт: Желе из каркадэ — полезное лакомство

Ингредиенты:
каркадэ — 1 ст.л.;
мята сушеная — 3 веточки;
вода — 400 мл.;
сахар — 1 ст.л.
Способ приготовления: Хочу предложить простой и лёгкий вариант приготовления полезного десерта в виде желе. Тут не понадобятся ни фрукты, ни ягоды, достаточно просто заварить эти яркие лепесточки суданской розы традиционным способом, и мы получим яркий цвет и приятный кисло-сладкий вкус нашего десерта.
В заварочный чайник насыпаем лепестки каркадэ и кладем веточки мяты.
Для сладости добавляем одну столовую ложку сахара.
Заливаем в чайник четыреста миллилитров воды и оставляем настояться и немного остыть.
Затем процеживаем содержимое чайника в большую емкость и высыпаем туда стандартный пакетик желатина. Размешиваем всё до полного растворения желатина.
Получившуюся жидкость разливаем по небольшим креманкам, остужаем и отправляем застывать в холодильник.
Готовое желе имеет очень ровную поверхность и приятный насыщенный цвет.
Желе в меру плотное и прозрачное, а на вкус очень деликатное.
Приятного просмотра!
Время приготовления: 1 ч. 30 мин.