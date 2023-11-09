Рецепт: Желе из каркадэ — полезное лакомство

Ингредиенты:

каркадэ — 1 ст.л.;

мята сушеная — 3 веточки;

вода — 400 мл.;

сахар — 1 ст.л.

Способ приготовления: Хочу предложить простой и лёгкий вариант приготовления полезного десерта в виде желе. Тут не понадобятся ни фрукты, ни ягоды, достаточно просто заварить эти яркие лепесточки суданской розы традиционным способом, и мы получим яркий цвет и приятный кисло-сладкий вкус нашего десерта.

В заварочный чайник насыпаем лепестки каркадэ и кладем веточки мяты.

Для сладости добавляем одну столовую ложку сахара.

Заливаем в чайник четыреста миллилитров воды и оставляем настояться и немного остыть.

Затем процеживаем содержимое чайника в большую емкость и высыпаем туда стандартный пакетик желатина. Размешиваем всё до полного растворения желатина.

Получившуюся жидкость разливаем по небольшим креманкам, остужаем и отправляем застывать в холодильник.

Готовое желе имеет очень ровную поверхность и приятный насыщенный цвет.

Желе в меру плотное и прозрачное, а на вкус очень деликатное.

Приятного просмотра!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.